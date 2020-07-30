Сколько бы алтайские коммунисты не скрывали назревающий внутрипартийный раскол, ему всё равно суждено случиться. «Яблоком раздора» стал проект бюджета Алтайского края на 2018 год. Четверо из восьми депутатов фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном Собрании (АКЗС), вопреки партийному решению, поддержали принятие главного документа края в первом чтении. Один из старейших коммунистов Владимир Попов, который накануне и вовсе был исключён из партии, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что его коллеги голосовали «за», потому что считали поддержку бюджета наиболее правильным и логичным решением.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мария Прусакова — в ходе самолично отмененного митинга протеста в Барнауле

«Нужно понимать одно: за бюджетом стоит целый регион. Не принимать его нельзя. Потом, в ходе работы, можно было изменять какие-то статьи, а тут — «нет, и всё». Так же не бывает. С проектом нужно было работать, экономическое заключение сделать», — подчеркнул Владимир Попов.

Что касается судьбы его единомышленников по фракции, то, по решению заседания бюро Алтайского крайкома КПРФ, за нарушение партийной дисциплины Андрей Сартаков лишился накануне должности первого секретаря барнаульского горкома КПРФ, а Юрий Астанчик потерял пост заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого законодательного собрания (АКСЗ). Наказания удалось избежать только Веронике Лапиной. По словам Владимира Попова, ее голосование за принятие бюджета тоже было осознанным, но впоследствии коммунистка предпочла слукавить, сославшись на техническую ошибку.

«Если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то у нас получается не консолидация партии, а наоборот — разобщение», — заключил Владимир Попов.

Кстати, в марте 2017 года именно он отвозил члену президиума, секретарю ЦК Юрию Афонину письмо за отстранение от должности первого секретаря крайкома Марии Прусаковой.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мария Прусакова — в ходе самолично отмененного митинга протеста в Барнауле

Напомним, этот пост бывший секретарь по оргработе получила во второй половине 2016 года, сменив прежнего депутата Госдумы Сергея Юрченко. С этого времени с именем Прусаковой было связано немало громких скандалов, после которых даже соратники по партии из районных отделений предпочли дистанцироваться от краевого руководства КПРФ чтобы не портить имидж ни себе, ни своему отделению.

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Что касается товарища Попова, то он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что будет только рад, если его исключение будет поддержано партийцами.

«Настоящих коммунистов, за исключением, может быть, только Андрея Сартакова, в краевом КПРФ не осталось. Пусть исключают, нет смысла бороться с дуростью», — считает Владимир Попов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Участники отменённого коммунистами митинга в Барнауле

Между тем на официальном сайте КПРФ об этих знаковых кадровых перестановках сегодня, 17 ноября, написано весьма скупо: «Исполняющим обязанности первого секретаря Барнаульского городского комитета КПРФ назначен Анатолий Петрович Барсуков. На работу на освобожденной должности в Алтайском краевом законодательном собрании рекомендован Максим Владимирович Талдыкин».

Информацию о наказанных депутатах в КПРФ не комментируют, ссылаясь на партийный устав. Вероятно, из опасений потерять членство в партии не спешат толковать случившееся и сами «опальные коммунисты». Однако на правах анонимности один из нерядовых членов КПРФ пояснил, что конфликт между городским (Барнаульским) и краевым (Алтайским) отделениями КПРФ идет уже давно, что не только по бюджету — по другим вопросам — у его руководителей не раз возникали разногласия. Поэтому новый скандал затеян был с единственной целью — устранить несогласных, а в дальнейшем ликвидировать городской комитет КПРФ.

«Дело в том, что в уставе партии закреплен принцип демократического централизма, значит, все решения должны приниматься большинством. Но бюро крайкома на сегодняшний день сильно много на себя берет. И, я извиняюсь за такое грубое сравнение, они изнасиловали барнаульскую городскую организацию. Ведь Сартаков избран на конференции, он избран коммунистами города Барнаула, а не какими-то там отдельно взятыми личностями. Получается, что бюро, не спросив даже мнения барнаульской организации, единолично приняло решение, которое унижает всех коммунистов Барнаула. Как бы я не относился к Сартакову, считаю произошедшее издевательством даже не над самим Сартаковым, а над организацией», — отметил респондент ИА REGNUM.

Напомним, бюджет-2018 Алтайского края парламентским большинством, которое в АКЗС представляют «единороссы», был утвержден ещё 26 октября. Доходы на 2017 год должны были составить более 81 млрд рублей, тогда как расходы — более 88 млрд рублей. Но голосование, за которое коммунисты решили наказать однопартийцев, можно считать напрасным, поскольку в скором времени депутатам придётся переголосовывать.

В первых числах ноября стала известна сумма, которую Алтайской край получит в качестве обещанных центром преференций за минимальный государственный долг (увеличение объема дотаций составило более 30 миллиардов рублей).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание Правительства Алтайского края

В завершении заметим, алтайское отделение КПРФ уже сейчас несёт репутационные потери. Но внутренние конфликты и дутые скандалы вместо реальной работы не могут продолжаться вечно. Стоит вспомнить русскую поговорку и то, чем заканчивается сидение на двух стульях одновременно.