Светлана Шаповалова, , 09:59 — REGNUM

В Алтайском крае отгремели выборы, и новоизбранные депутаты в городах и сельских округах уже приступили к дележке сфер влияния. Также им (а не электорату) предстоит избрать или утвердить мэров городов и сельских округов. Увы, барнаульцы такого права лишились еще семь лет назад и, судя по словам председателя комитета по местному самоуправлению в Алтайском краевом законодательном собрании Бориса Трофимова, с надеждами на его возврат можно попрощаться надолго.

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«Изменение закона по избранию глав администраций нецелесообразно. Моя точка зрения такова — главой должен быть эффективный управленец, знающий городское хозяйство, а не ангажированный политик», — заявил недавно депутат-единоросс, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Но не только это обстоятельство повлияло на слабеющий интерес к участию в избирательном процессе: по итогам одной из самых больших в России избирательных кампаний (в регионе определились более 6 тыс. депутатов) явка составила только 25%. Полагаю, электорат в принципе стал игнорировать выборы, потому что не чувствует достаточного к себе уважения. Ему все чаще и чаще весьма наглядно продемонстрируют, с кем его равняют — с оруэлловскими пролами. Особенно ярко это явление проявилось на последних выборах, когда некоторые политики в очередной раз проявили свою маргинальность и отсутствие принципов.

«Оглазка» бывает разной

В этом смысле весьма показателен пример бывшего единоросса Евгения Корчагина. Неизвестно, что подвигло этого бийчанина, осужденного (условно) за причастность к краже шуб, податься в политики, но в 2016 году он повторил «подвиг» киношного героя Михаила Евдокимова, отправившись в Москву «за правдой» на жёлтом «Запорожце». Возможно, оппозиционером он решил стать из мести, поскольку в «Единой России» на основании справки о судимости ему было отказано в участии в праймериз. Как бы то ни было, но в Москве Корчагиным заинтересовался разве что только привлеченный вниманием СМИ лидер справедливороссов Сергей Миронов. Но и союзу «алтайского правдорубца» со «Справедливой Россией» не суждено было состояться.

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Протестную активность бийчанин продолжал развивать, как он заявлял, сам, без чьей-либо поддержки. «Все что придумал для «оглазки» (орфография сохранена — прим. ред.) проблем, то и делаю», — ответил он в официальной переписке с журналистом ИА REGNUM.

Судя по тому, что «оглазка» эта заключалась в изготовлении баннеров с призывом отставки губернатора, организации нескольких акций протеста (в том числе и в Москве), а также сборе подписей за отставку главы региона, еще до вступления Корчагина в КПРФ стала активно обсуждаться вероятность того, что бийский «правдорубец» — всего лишь инструмент для продвижения чужих интересов. И хотя сам Корчагин это отрицает, полагаю, что к таковым «интересантам» может иметь отношение алтайский депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Прокопьев, семье которого принадлежит крупнейший производитель БАДов — «Эвалар» (тоже Бийск). Во-первых, потому что на это обстоятельство в личном разговоре указал один далеко не рядовой коммунист. Во-вторых, сам Прокопьев хоть и состоит в партии власти, но уже почти год журналисты медиахолдинга «Эвалар» вынуждены не хуже Корчагина отрабатывать протестную повестку, хотя еще недавно славили и «благославляли» на новые заслуги губернаторскую команду.

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Увы, но жизнь региональных СМИ, особенно в глубинке, очень часто осложнена их собственниками. Каково это — пережила на собственном примере, работая главным редактором ИА «Амител». Да, там тоже цензура была, но медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» (СМГ) её переплюнул. Поэтому очень хорошо понимаю, что у того же редактора тематических программ телеканала «Наши новости» Елены Тетерятник, решившей вдруг «самовыдвинуться» на выборы в депутаты Барнаульской гордумы, возможно, выбора не было. Вначале общественности было заявлено, что Елена Тетерятник решила стать депутатом, чтобы снимать фильм и освещать этот процесс в СМИ. Но после того как избирком отказал ей в регистрации, забраковав подписи, концепция выдвижения поменялись: Елена уже говорила в телесюжетах, что в гордуму хотела пойти, чтобы решать проблемы, с которыми телезрители обращаются. Заметили ли смену целеполагания избиратели?

Между тем собственники СМГ с упорством, достойным лучшего применения, и немалыми (судя по всему) затратами продолжают развивать в новостях тему несправедливого правосудия и намерения оспорить отказ избиркома в Верховном суде. Буквально на прошлой неделе несостоявшийся депутат Елена Тетерятник была командирована Москву, где было организовано её участие в заседании круглого стола в ЦИК РФ с демонстрацией фильма СМГ о выборах и административном давлении в Алтайском крае.

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«Берегитесь Гапонов»

Новый лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в последние месяцы выстроила весьма агрессивную протестную повестку, причем маловероятно, что ее предложили «низы». Иначе бы на недавний, как бы несостоявшийся митинг за отставку губернатора в Барнауле не собралась даже половина из заявленных 1000 соратников. Но это обстоятельство, похоже, не чуть не смутило организаторов. Они сейчас еще и дивиденды на своем провале попробуют заработать: раз митинг из-за козней краевых властей не удалось провести, откроем-ка мы сбор подписей за отставку губернатора.

«Очередная постановочная операция Марии Николаевны. Она отлично знала, что митинг на этом месте проводить нельзя. Его проведение было согласовано совершенно в другом месте. Но она, как истинный Гапон, повела несведущих людей на площадь Свободы. И не дети её остановили, а боязнь потерять мандат депутата АКЗС», — отметил по поводу недавней акции коммунист из Белокурихи Александр Флаат.

Напомню, митинг 17 сентября 2017 года, на который активно зазывали коммунисты, обернулся конфузом. Только по прибытии на площадь Свободы в Барнауле (некоторые граждане приехали специально, чтобы поучаствовать в нём, из других районов) Мария Прусакова объявила собравшимся, что митинга не будет. А дети, о которых упомянул Александр Флаат, — участники еще одного массового, но далёкого от политики мероприятия. Власти Барнаула подтвердили, что коммунисты решили проводить свой митинг в гайд-парке на ул. Титова, поскольку им заранее было объявлено, что интересовавшая их площадь будет задействована в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню города. Но вот незадача: в отпечатанных и розданных приглашениях, листовках и призывах в соцсетях местом проведения митинга значилась площадь Свободы.

Поэтому коммунисты предпочли умолчать об этих нюансах, а по сути — намеренно шли на конфликт и провокацию, и их сторонники вряд ли об этом догадывались. Впрочем, даже 100 тысяч отпечатанных приглашений не спасли ситуацию. Если бы не капризы коммунистического руководства (как в корейском анекдоте получилось: «Мы с отцом за дровами, остальные — разойтись!») все 300 откликнувшихся сторонников вполне компактно разместились на площади Свободы, даже с учётом «детского городского мероприятия». Но такое число собравшихся, вероятно, разочаровало организаторов, поэтому они и предпочли отменить митинг. Не слишком, мягко говоря, уважительное отношение к электорату.

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Еще одна особенность нового коммунистического руководства в Алтайском крае — непримиримость к другим оппозиционным силам. По итогам последней сессии Алтайского краевого законодательного собрания Мария Прусакова почти прямым текстом заявила, что ЛДПР и «Справедливая Россия» не прошли «проверку на вшивость». В частности, коммунистка негодовала по поводу отношения коллег к законопроекту, который, как и на федеральном уровне, приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам.

«Руководитель фракции АКЗС «жириновцев» Владимир Семенов высказался в том духе, что уж теперь-то депутаты «Единой России» будут при встречах с избирателями… «уравнены» в правах с депутатами других партий! Эсеры в этом голосовании дипломатично воздержались», — такие слова Марии Прусаковой цитирует официальный сайт КПРФ.

Хотя, к примеру, алтайским яблочникам все равно, какая и чья заварушка, лишь бы считаные ряды членов «Яблока» хоть как-то «засвечены были».

«Мы можем разным богам поклоняться в идеологическом плане, но мы за честные выборы», — так пояснил свое участие в «несостоявшемся» митинге коммунистов лидер алтайских яблочников Александр Гончаренко.

Не до избирателей, судя по всему, и справедливороссам. Секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев на своей страничке в соцсети известил о «политическом демарше» в борьбе за лучшие условия для всех своих трех депутатов, прошедших в гордуму, что «позволит не только продемонстрировать наш кадровый потенциал, но и представить альтернативный взгляд на структуру и работу думы, а также на развитие нашего города».

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«Пролы»

В общем, не до чаяний избирателей многим представителям политсил было — как во время избирательной кампании, так и после нее. К примеру, тому же Александру Прокопьеву до сих пор напоминают о невыполненных им предвыборных обещаниях. За пять лет он обещал создать в Бийске парковую территорию, где будут построены спортивно-оздоровительный центр, включая крытый бассейн для занятий спортивно-оздоровительным и оздоровительным плаванием, гостиница и много чего еще. Но пока в обозначенном квартале АБ только «черные спортсмены» резвятся, вырубая реликтовые деревья и закатывая местность в асфальт.

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«Должны были и общественный транспорт туда завести. Я их проект поддержал с учётом выполнения моих условий. Условия за четыре года не выполнены. Остался год до обещанного пуска в эксплуатацию», — отметил член Алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь.

Даже те немногие, кто считает своим долгом участвовать во всех выборах, и те теперь рискуют быть неуслышанными. Напомним, 12 сентября 2017 года избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам. Неучтенными оказалось тысячи голосов барнаульцев, проголосовавших на участках №№89, 203 и 253.

Фактически права избирателей оказались ущемлены из-за того, что кто-то из работников избиркомов плохо сделал свою работу, а пробелы в законодательстве позволяют тем, кто стоит у руля, запросто использовать административный ресурс или приводить своих сторонников на досрочное голосование.

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«Да, говорили, что единороссами в Барнауле был задействован административный ресурс. Но это обычная нормальная практика— использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь», — полагает алтайский политтехнолог Константин Лукин.

Потому-то и пришло это сравнение о пролах кумира наших нонконформистов Оруэлла. В своем романе-утопии писатель обозначал так беспартийный пролетариат, которому нежелательно было иметь большой интерес к политике. Но применительно к России отмечу: может, у нас и «примитивный патриотизм», но управлять массами политсилам все труднее и труднее становится. Потому что понимаем: под броскими брендами, как в описанных выше случаях, скрываются небольшие клубы по интересам.

В 2011—2012 годах, когда сформировался четкий и массовый запрос «на справедливость», у политсил еще был шанс на объединение разных по своей идеологии протестных настроений. Но и к сегодняшнему дню ума у таких не прибавилось. Раз почитают нас за «пролов».

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