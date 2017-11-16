Во время своей 12-дневной зарубежной поездки президент США Дональд Трамп сосредоточился в основном на северокорейском кризисе и торговле, одновременно с этим он старался избегать обсуждения территориальных споров и резкой критики в адрес Китая, который готов предпринимать все более решительные шаги в Южно-Китайском море, пишет Дан Де Люк в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Пока внимание администрации США сосредоточенно на других вопросах, Китай спокойно продолжает продвигать свою повестку дня в пределах одного из самых стратегически важных водных путей в мире. В октябре 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что строительство искусственных островов в Южно-Китайском море является одним из самых значительных достижений. Председатель КНР стремится убедить обеспокоенных соседей, что Пекин может предложить «безопасный проход» через моря в другие страны региона.

«Вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, пали жертвой узко сфокусированного внимания Трампа к Северной Корее, хаоса в администрации и неторопливой выработки политического курса», — заявил советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Эли Ратнер.

«Это произошло из-за отсутствия чувства текущего или среднесрочного кризиса (в Южно-Китайском море), поэтому данному вопросу не было уделено особого внимания в ходе зарубежного турне», — заявил главный консультант бывшего президента США Барака Обамы по странам Азии Эван Медейрос.

Ряд экспертов уверены, что осторожные шаги КНР по расширению военных баз, строительству радиолокационных станций, установке ракет и созданию огромных логистических центров для размещения запасов топлива, воды и боеприпасов могут превратить в реальность потенциальную опасность доминирования Китая в регионе.

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Китайские матросы

Значительная часть деятельности КНР сосредоточена в районах трех рифов, включая Огненный крест, риф Мисчиф и риф Суби. По словам экспертов, спутниковый снимки, сделанные в июне 2017 года, показали, что на Огненном кресте появился большой купол и другие строящиеся объекты. Это может означать размещение коммуникационных или радиолокационных систем. На рифе Мисчиф появились еще два купола.

Построив взлетно-посадочные полосы и разместив на искусственных островах ангары с истребителями, КНР может укрепить свою власть над спорным регионом. По словам официальных лиц Пентагона, три недавно построенные базы на островах Спратли в сочетании с еще одной базой на острове Вуди позволят китайским военным самолетам летать почти над всей территорией Южно-Китайского моря. Данное обстоятельство может стать предвестником создания «опознавательной зоны противовоздушной обороны», аналогичной той, которую Китай создал в Восточно-Китайском море в 2013 году.

Новые морские базы позволяют увеличить радиус действия морского флота КНР. Многочисленные сторожевые корабли и рыболовные суда выполняют функцию круглосуточной морской полиции. Теперь корабли получили базы снабжения и им необязательно возвращаться домой, что позволяет расширить способность Китая проецировать свою власть в регионе. Это может изменить расстановку сил, поскольку китайские рыболовные суда и патрульные корабли могут вытеснить из спорных районов таких претендентов, как Вьетнам и Филиппины.

Например, летом 2017 года Ханой планировал начать разработку газового месторождения, расположенного недалеко от берега в исключительной экономической зоне Вьетнама. Власти Китая вызвали вьетнамского посла и пригрозили началом военных действий, если Ханой не откажется от своих планов. Из-за отсутствия уверенной поддержки со стороны США Вьетнаму пришлось отказаться от разработки газового месторождения.

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Jo Schmaltz Южно-Китайское море

Со стороны новой администрации США пока не поступает сигналов в адрес региональных государств о необходимости согласованной политики, чтобы оказать противодействие укреплению позиций Пекина в Южно-Китайском море. Отсутствие у США стратегии действий в Южно-Китайском море в конечном счете может привести к тому, что инициатива окажется на стороне Пекина.

Бывшие официальные лица США считают, что администрация Трампа, похоже, целенаправленно уклоняется от решения проблем, связанных с Южно-Китайским морем, надеясь заручиться поддержкой КНР для увеличения санкционного давления на КНДР.

Тем не менее значительная часть экспертов уверена, что Вашингтон начинает разрабатывать более согласованную стратегию действий США в регионе и в ближайшие месяцы сосредоточится на деятельности Пекина в Южно-Китайском море.