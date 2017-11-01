Дольщики Челябинска вновь пикетируют правительство

Челябинск, , 20:17 — REGNUM В Челябинске 1 ноября дольщики компании «Речелстрой» снова вышли на улицы. Одиночные пикеты состоялись возле здания областного правительства, Заксобрания, министерства строительства и мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявляют представители дольщиков, целью этих акций было обратить внимание чиновников на проблемы граждан. Губернатора Бориса Дубровского люди просили контролировать расходование ООО «Речелстрой» денег, полученных от ООО «Икар» и ООО «Столица» за семь земельных участков. Напомним, в октябре суд снял обременения с этих участков. Деньги застройщиком уже получены. На эти средства предстоит достраивать проблемные дома в жилом районе «Чурилово Лейк Сити».

Также дольщики отмечают, что они отсутствуют в реестре обманутых дольщиков, а дорожной карты по «Речелстрою» нет. Кроме того, люди ждут помощи и от Заксобрания. Причём помощи конкретной, «а не создание бесполезных рабочих групп».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жилья ждут порядка 2 тыс. дольщиков «Речелстроя». Министр строительства области Виктор Тупикин ранее заявлял, что первые дома сдадут уже весной 2018 года. Чиновник также заверил, что всего за 2018 год предстоит решить вопрос по 11 домам. Также, по его словам, люди, купившие в них квартиры, значатся в реестре пострадавших дольщиков.

Строительство домов ранее встало из-за отсутствия денег. Однако осенью «Речелстрой» сумел продать семь участков земли и выручить за них 171 млн рублей. Сделка была под угрозой срыва: из-за долгов компании земля оказалась под обременением. Однако в конце октября суд снял арест с участков.

Теоретически у застройщика теперь есть шансы продолжить строительство домов. Как всё повернётся практически, покажет время. Сами дольщики уже не верят заявлениям. Позади у них долгие месяцы, годы ожидания жилья, за которое они уже заплатили деньги. Доведённые до отчаяния люди выходили на акции протеста и даже записали детское поздравление президенту России Владимиру Путину. На видео дети граждан заявили главе государства: «никто не смог нам помочь».

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