



Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Из Белостока в Ватикан отправилась рождественская елка для папы Римского Франциска, передает Kurier Poranny (Белосток). Выбор дерева был непростым. Ему предшествовали долгие переговоры и тщательный отбор. Два года назад епископ Элкский Ежи Мазур подал эту идею дирекции Регионального управления государственных лесов в Белостоке, после чего лесники начали осматривать ели, которые бы имели правильную высоту и толщину. Ветви должны быть равномерно распределены и образовывать плотную густую корону. Помимо того, дерево нужно было вывезти из леса. Выбранная елка прожила 60-лет, высотой около 28 метров, а ее корона составляет девять метров. Красавица из Роминцкого леса в течение нескольких недель будет украшать площадь Святого Петра в Ватикане. Как говорит лесник Гжегож Эйер, «событие историческое, другого такого не будет». Но прежде елке предстоит пропутешествовать около 2000 километров, чтобы добраться до папы Франциска.

Suwalki.naszemiasto.pl Елка для папы и Ватикана

11 ноября в Польше праздновали День независимости. О том, как это было во Вроцлаве, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Националисты организовали «Марш патриотов» и «Марш великой польской независимости». Противники их выступили с манифестацией под лозунгом «Фашизм не пройдет!». Полторы тысячи националистов собрались на площади перед Главным вокзалом. Они принесли с собой плакат «Смерть врагам родины» и факелы. Во главе шествия — осужденный за сожжение чучела еврея предприниматель Пётр Рыбак и бывший ксендз Яцек Мендляр. На улице Казимира Великого им попытались помешать несколько десятков человек. По словам Войцеха Яблоньского из штаб-квартиры воеводской полиции, сотрудники правоохранительных органов попросили этих манифестантов не мешать демонстрации националистов, но они не послушались. В результате полицейские были вынуждены оттеснить их. Одна из активистов демократических сил, лидер Всепольской женской забастовки Марта Лемпарт, заявила, что Польша повсеместно становится «коричневой» при одобрении и поддержке со стороны высших государственных органов. Местные власти действуют пассивно и замкнулись в формализме, хотя фашистские и нацистские символы и идеологии запрещены в Польше. Полиция, защищающая «законные» собрания неонацистов и неофашистов, не реагирует на совершенные ими преступления и правонарушения, отфутболивает лиц, которые пытаются привлечь внимание полиции, а потом прекращает разбирательство дел за невозможностью «выявления преступников». У националистов другое мнение. «Я горжусь тем, что сегодня Вроцлав показал свою польскость, — заявил Рыбак. — В 1989 году за стакан водки продали Польшу. Мы видели, как предатели польского народа пытались сорвать наш марш». Как добавил Мендляр, «есть люди, которым не нравится наша независимость. Стали сейчас у нас на дороге. Это те же люди, которые шли на марше лицемеров — Марше взаимного уважения. Будьте безжалостными и радикальными в борьбе со злом и талмудизмом». Он добавил также, что хочет запрещения Фонда Стефана Батория.

Gazetawroclawska.pl

Несколько сотен человек собрались на Щепанской площади в Кракове, чтобы отпраздновать восстановление независимости Польши, сообщает Dziennik Polski (Краков). Торжества на этом месте были организованы представителями оппозиционных организаций и партий в Малопольше. Они начались в то же время, что и марш патриотов у Вавельского собора. «Это не значит, что мы не можем праздновать вместе, — говорит глава регионального отделения «Гражданской платформы» Александр Мишальский. — Но после прошлогоднего опыта, когда мы пытались объединиться, наши политические оппоненты, ныне правящие, вместе со своими сторонниками обзывали нас коммунистами и предателями, мы видим, что празднование независимости в двух местах будет более мирным». А представитель партии «Современная» Ежи Мейштович заметил: «Оказалось, что можно потерять свободу, будучи в независимой стране. Делается всё для этого. По кусочкам правители забирают наши гражданские свободы. Людей убаюкивают».

Dziennikpolski24.pl

Под патронажем Силезского воеводства накануне Дня независимости в Катовице прошли дебаты под девизом «Силезия — это именно Польша», пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Наибольшую активность в них проявили жители Живеца и Бельско-Бялы. Как объяснил президент подбескидзского отделения Союза солдат Нижней Силезии Владислав Санетра, «мы должны поддерживать Силезию, потому что здесь рождаются центробежные движения, что нас беспокоит». Никто не говорит, что «Великопольша — это Польша» или «Померания — это Польша». Почему же в отношении Силезии нужно утверждать и утверждать этот факт? Заместитель директора департамента образования Силезии Дариуш Донаньский отмечает, что речь идет о Польше и о Силезии в Польше. По его словам, «нам нужны учителя, которые в первую очередь расскажут об истории Польши и в этом контексте — об истории Силезии. А не наоборот. Учитель должен помнить три вещи: первое место занимает Польша, затем — отношения с Костелом и польским языком. Профессор Францишек Марек обратил внимание на то, что казалось невероятным и немыслимым. После шести столетий разлуки с родиной силезцы сохранили свою национальную принадлежность и патриотические чувства: «У нас, силезцев, нет патриотизма напоказ, это святое для нас». Дискуссионным вопросом на дебатах стало обсуждение того, как сегодня говорить о Силезии. Потому что, подчеркивает Гжегож Внентшак из Бескидзского дома, главный исторический нарратив в регионе сегодня поддерживает Движение силезских автономистов. «Что вы делаете для того, чтобы выстроить польскую историческую политику в Нижней Силезии», — спросил Внентшак, адресуясь администрации воеводства.

Dziennik Łódzki (Лодзь) задал вопрос двух экспертам, что они думают об идее министра обороны Польши Антония Мачеревича восстановить в польской армии такие довоенные звания, как ротмистр, вахмистр и канонир? Стефан Несёловский из Союза европейских демократов настроен критично. «Это псевдопатриотическая эксцентричность Мачеревича и правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), попытка сказать, что это они «настоящие патриоты», а, в сущности, не особо вредная, смешная глупость, — заявил Несёловский. — Когда PiS оставит власть, это, очевидно, нужно будет поменять. Если хотят вернуться к ротмистру, вахмистру или канониру, то почему бы не вернуться и к гусарской традиции, например, к товарищам почтовым? В конце концов, ведь до войны были звания капитана, майора, полковника, генерала. То, что хотят вернуть, относится к кавалерии. Я не вижу причин для восстановления. В конце концов, кавалерия ушла в прошлое. Ну, разве что Мачеревич хочет дойти до благородных кавалеристов и на поле боя вывести, как в 1939 году, помимо Войск территориальной обороны также кавалерию. И с этим войском двинуться на Москву, в кровавой битве сокрушить силы Путина и захватить Кремль, где водворить на троне Качиньского, как Марину Мнишек». Поддерживает министра депутат Сейма Польши от «Права и Справедливости» Алисия Качоровская. «Лично мне нравится эта идея, — сказал она. — Нравится, как Алисии Качоровской, а не как депутату. Я думаю, что это будет мост между тем, что у нас есть сегодня, и тем, что было когда-то. Ценю всех солдат, но было время, когда наша армия была перехвачена. Как-то на чтениях в Институте национальной памяти узнала, что Советы украли нас у Войско Польское. Меня не убеждает довод, что старые звания относятся к кавалерии, которой теперь нет в польской армии. В конце концов, 24-й полк улан времен II Республики входил в состав бронетанковой дивизии».

Фонд имени Конрада Аденауэра и Дом немецко-польского сотрудничества провели в Ополе конференцию, на которой обсуждался вопрос формирования нового немецкого правительства, информирует Wochenblatt (Ополе). Создание правящей коалиции идет очень сложно. Скорее всего, в нее войдут ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия и «Зеленые» («ямайский вариант»). Альтернатива, о которой, впрочем, громко никто не говорит — новые выборы в бундестаг. Наибольшие противоречия вызывают два вопроса: экология и беженцы. Внутренние решения Германии не останутся без последствий для Европы, что относится к закрытию немецких шахт и переходу на экологически чистые источники энергии, что будет также влиять на Польшу. Однако энергетика сегодня не является наиболее жгучей проблемой. Более интересным представляется распределение постов в немецком правительстве, чтобы знать, с кем имеем дело. «Я спокойно смотрю на формирование правительства в Германии, так как исхожу из того, что Ангела Меркель останется канцлером, и мы, следовательно, можем быть уверенными в ее намерениях, которые по отношению к Польше всегда были положительными», — убежден Томаш Семоняк, заместитель председателя оппозиционной «Гражданской платформы». С ним согласен Антоний Дуда, опольский депутат «Права и Справедливости», отметивший, что польско-немецкие отношения формировались в последние годы позитивно, и ничто не должно это изменить. Самым большим яблоком раздора между Варшавой и Берлином остается спор о реформе Конституционного трибунала и в целом соблюдение законности в Польше. Здесь, по словам доктора Кристофа Бергнера, немцы — хотя бы из-за истории — не берут на себя роль обвинителей Польши. Но Германия имеет право высказаться в рамках работы Европейского парламента. А депутат Сейма Польши от немецкого меньшинства Рышард Галла подчеркнул, как важно активное участие Варшавы в создании европейской политики — «куда пойдет Евросоюз, также зависит от Польши, голос всех стран-участниц имеет значение в дискуссии о будущем ЕС, а не только Берлина». Доктор Агнешка Лада из варшавского Института общественных дел пошла дальше, утверждая, что Германия ждет конкретные предложения Польши относительно совместных двусторонних и европейских проектов. Поэтому, по мнению Галла, Варшава должна быть готова к совместным действиям, предлагать конкретные действия, а не только критиковать идеи, представленные другими. Участники дискуссии говорили и о вопросе немецкого меньшинства. Рышард Галла заявил, что проблемы эти немецким политикам известны и решаются на лету. «Поэтому больше боюсь каждый раз за немцев в Польше после выборов в Сейм, чем в Бундестаг», — пошутил Галла.

Почти на триста человек увеличилось число иностранных учеников в начальных школах Щецина, передает Radio Szczecin (Щецин). Это в три раза больше, чем в предыдущем учебном году. Полученная изданием информация свидетельствует, что большинство из них являются детьми украинского происхождения. Об этом рассказал, в частности директор начальной школы № 47 в Щецине Славомир Осиньский. По его словам, с детьми-иностранцами нет больших проблем. «Они более дисциплинированы, чем наши дети, когда дело касается поведения. — отмечает директор. — Похоже, что украинская школа работает в старом стиле, немного военном. У нас гораздо больше свободы. Однако, похоже, дети украинцев ассимилируются, и, по крайней мере, в нашей школе нет проблем с ними». Если в прошлом году учеников украинского происхождения в средних школах Щецина было около 20, в этом году — примерно 60. Как говорит директор 16-го общеобразовательного лицея в Щецине Мачей Гренда, «для некоторых учреждений такая ситуация является полной новинкой». В его лицее учится четыре ученика из Восточной Украины. Директора обоих учреждений признают, что самой большой проблемой в обучении украинских детей является языковой барьер.

Как сообщают Nowiny (Жешув), на польско-украинских пограничных переходах участились случае агрессивного поведения туристов. Так, на переходе в Медице 58-летний украинский автомобилист, уже находящийся на пограничном пункте, отказался выйти на указанное место, заявив, что сам примет решение. На неоднократные приказы офицера-пограничника он отреагировал агрессивно, используя нецензурную лексику. Другой инцидент произошел на переходе в Будомеже. Сотрудники таможни направили на более тщательный досмотр машину, которой управляла женщина в сопровождении 28-летнего мужчины. Парень препятствовал осмотру автомобиля, вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и, наконец, ударил головой одного из офицеров. Таможенники вызвали полицию. Оказалось, что агрессивный украинец был пьян, в его крови содержалось 2 промилле алкоголя. А в аэропорту Жешув-Ясенка пограничникам пришлось утихомирить двух поляков, 24 и 36 лет, которые дрались друг с другом. Младший из мужчин нагло вел себя с пограничником, который прервал их бой, выражался нецензурно и оскорбительно. У него обнаружили 2,18 промилле алкоголя в крови.

Также колумнист издания Норберт Жентал прокомментировал скандальную ситуацию с удалением имени города Бирча с памятных досок, установленных на территории Могилы Неизвестного Солдата в Варшаве. «Трудно представить себе более худший сценарий, чем тот, который реализовало министерство обороны в отношении памятных доскок с именами городов, где была героическая защита от нападений УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — пишет автор. — Сначала после долгого обсуждения были выбраны 20 городов и деревень. Среди них оказалась Бирча, которая в 1946 году отразила три атаки УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За два дня до Дня независимости таблицы с согласованным содержанием находились на Могиле Неизвестного Солдата в Варшаве. И вот на следующую ночь один из таблиц была изменена, на ней уже нет Бирчи. Почему? Похоже, что министерство обороны слишком приняло к сердцу запись на Фейсбук крайне антипольско настроенного главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, который лживо бормотал, будто эти доски прославляют «чекистов» и коммунистическую безопасность, которая якобы боролась в Бирче с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».