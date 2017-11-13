Признаться, во всей истории со скандальным строительством на улице Кравченко ЖСК «Учительский дом» больше всего интересовало, а кто же эти учителя, которые на детской площадке строят себе дом. Ведь вселившись в него, они пойдут работать в соседних школах, где будут учить «прекрасному и доброму» тех самых детей, у которых отняли спортивную и детскую площадки. Благодаря эксперту проекта ОНФ «за честные закупки» и рабочей группы «качество повседневной жизни» Ивану Климову, нам удалось выяснить, кто может являться конечными бенефициарами строительства.

Кирпич

Напомним, история эта началась в далеком 2004 году. Тогда по распоряжению правительства Москвы при управлении образования ЮЗАО департамента образования города Москвы был организован ЖСК «Учительский дом» для строительства дома по адресу Кравченко, 16. На тот момент, весь этот квартал в рамках программы «Жилище» готовился к реконструкции, местные жители ждали переселения, и данное строительство возражений с их стороны не вызывало. Однако, по ходу дела возникли трудности: вместо стартовых домов для волнового переселения построили коммерческое жилье, и проект реконструкции сначала забуксовал, а потом из-за протестов москвичей был и вовсе свернут.

Зависло и строительство учительского дома: несмотря на то, что в градостроительных документах статус земельного участка так и остался «под застройку», ЖСК «Учительский дом» не зарегистрировал в установленном порядке свои права на аренду земли. В итоге в 2015 году правительство Москвы договор аренды расторгло.

Подробности читайте здесь: Мэрия Москвы столкнула учителей и рядовых москвичей

Не смирившись с подобным исходом дела, представители ЖСК вновь развили бурную деятельность. По счастливому стечению обстоятельств в 2011 году занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ Владимир Путин в ходе межрегиональной конференции партии «Единая Россия» озвучил ряд предложений, призванных улучшить жилищные условия педагогов.

«Убежден, что возможности «Единой России» и наших депутатов в регионах обязательно должны быть использованы, и прошу вас тоже обратить внимание на этот проект, который условно мы с вами могли бы назвать «Учительский дом», — заявил в своем выступлении Путин.

Подробности читайте здесь: Путин: Партия должна знать проблемы граждан

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Эта инициатива лидера партии получила свое практическое воплощение в региональном проекте «Учительский дом». И действительно, под эгидой и при непосредственном участии «Единой России» в регионах начали реализовываться подобные проекты. Да простит читатель за столь подробное отступление: очень важно обратить на это внимание, поскольку именно инициатива правящей партии и позволяет понять то, что происходит вокруг строительства на улице Кравченко.

Во-первых, это важно потому, что, как мы считаем, наличие проекта «Учительский дом», который был инициирован Путиным, и реализуется партией власти во многих регионах страны, мог послужить косвенной причиной не только активизации представителей ЖСК «Учительский дом», но и покладистости московских чиновников. Размещение петиций в интернете, письменные обращения в администрацию президента (на это, как на наиболее важную причину ссылаются чиновники департамента городского имущества — документ есть в распоряжении редакции), упор на социальную составляющую проекта принесли свои плоды, и в марте 2016 года градостроительная земельная комиссия признала данное строительство масштабным проектом, и без проведения торгов вновь передала участок в аренду кооперативу.

Во-вторых, как было сказано выше, возникли сомнения в том, что строительство дома на улице Кравченко ведется действительно учителями. Ведь за те 13 лет, что длится эта эпопея, участники кооператива могли бы давным-давно приобрести жилье в ипотеку, и мало того, за эти годы могли бы уже выплатить львиную долю взятых на эти цели кредитов. Прояснить эти вопросы могла бы председатель ЖСК «Учительский дом» Валентина Зотова, но она от ответов уклонилась, поэтому выяснить количественный состав учителей в кооперативе и долю их участия в проекте не удалось.

Что называется, нет худа без добра, прошлая наша публикация привлекла внимание эксперта Ивана Климова, благодаря изысканиям которого, как представляется, и удалось выявить истинных бенефициаров проекта ЖСК «Учительский дом».

Иван Крылов Информационный щит

Внимание эксперта привлекло размещенное на информационном щите название организации, спроектировавшей дом, которое фактом своей регистрации недвусмысленно вело в город Оренбург. Поиск в интернете быстро вывел на бывшего председателя комитета по собственности природопользованию и строительству законодательного собрания Оренбургской области, который от лица «Единой России» как раз и курировал работу по реализации проектов «Учительский дом» и «Ипотека для молодых преподавателей», о чем любезно и сообщил 4 октября 2011 года портал «Новости Оренбурга».

Подробности здесь: Жилье для учителей

Также не составило особого труда установить сферу интересов экс-председателя строительного комитета Оренбургского заксобрания, и принадлежащих ему всяческих связанных со строительством коммерческих фирм. А через доли в уставном капитале предприятий и занимаемые должности — прямую связь экс-депутата с компанией-проектировщиком ЖСК «Учительский дом»: проектным бюро «Город».

Здесь вполне правомерно задаться вопросом, а ну и что? Спроектировало бюро дом, получило заработанное, и было таково. Так-то оно так, да вот только зарегистрированный в Москве технический заказчик строительства ООО УПСК «Жилстрой центр», управляется ни много ни мало, а полным по отчеству и фамилии тезкой оренбургского экс-депутата, или, что представляется более правдоподобным, его сыном. Данная компания реализовывает в Московской области такие строительные проекты как ЖК «Замитино», ЖК «Допушкино». Более того, не то сын, не то однофамилец бывшего главы комитета по строительству Оренбургского заксобрания также является генеральным директором и учредителем компании УПСК «Жилстрой центр», которая имеет долю в уставном капитале ООО «Замитино» — 53% (информация озвученная нами размещена в открытом доступе на портале Rusprofile.ru). А как следует всё из того же информационного щита УПСК «Жилстрой центр» является техническим заказчиком строительства на улице Кравченко 16. Вот такое вот счастливое стечение обстоятельств — встретились оренбургские земляки в далекой столице и решили помочь учителям в строительстве жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Вряд ли стоит упоминать о том, что на переживающем кризис столичном рынке жилья тесно уже присутствующим здесь застройщикам. И войти на него новым игрокам практически невозможно. Вот здесь-то как нельзя кстати и пришлись проект партии «Единая Россия» «Учительский дом», опыт его реализации в одной отдельно взятой области и наличие «своих» мощностей. Нежелание председателя ЖСК «Учительский дом» Зотовой показать настрадавшихся за эти годы учителей, ответ из ДГИ Москвы о том, что главной причиной возобновления строительства является отсылка к инициативе Путина, позволяют выдвинуть версию о том, что в данном случае мы имеем дело ни с чем иным, как с очередной точечной застройкой. По всей видимости, творчески осмыслив свои перспективы, оренбургский экс-депутат-бизнесмен, выкупил проект ЖСК «Учительский дом» у бывших пайщиков. А сейчас столь экстравагантным способом пытается покорить строительный рынок Москвы.

Добавим также, что здесь мы лишь обозначили нарушения, с которыми происходило отчуждение и возвращение земельного участка под строительство. Мы обязательно, в следующих публикациях со всеми подробностями и документами, вернемся к этой части истории ЖСК «Учительский дом».

Как сообщало ИА REGNUM, мирные протесты местных жителей переросли в открытые столкновения с группой силовой поддержки строительства. Что показательно, прибывшие на место инцидента полицейские, не только не защитили москвичей от избиений, но и отказались задерживать молодчиков.

Подробности смотрите здесь: Молодчики избивают противников строительства в Москве, полиция бездействует