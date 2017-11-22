Несмотря на улучшение прогнозов международных организаций по поводу стабилизации экономики Белоруссии, о реальном изменении положения дел в стране говорить не приходится. Кредита от МВФ ждать пока бесполезно, для получения очередного транша от Евразийского банка развития (ЕАБР) Минск должен сначала выполнить условия соглашения, а деньги республике нужны сейчас, поэтому с конца октября — начала ноября 2017 года белорусские власти активно взялись за инвестиционную политику страны в рамках либерализации экономики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правила

Так, комиссия по международным делам и комиссия по экономической политике 30 октября предложили провести в 2018 году парламентские слушания о привлечении инвестиций и повышении инвестиционной привлекательности Белоруссии. Пока инвестиционная среда страны оставляет желать лучшего, хотя власти уже упростили условия регистрации компаний и снизили для них нормативно-правовую нагрузку. Это отметила и региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен 2 ноября на конференции «Кастрычніцкі эканамічны форум «Падмуркi будучынi». По ее словам, результаты исследований ведения бизнеса в республике свидетельствуют о том, что Белоруссии еще немало предстоит сделать, чтобы привлечь крупных инвесторов. Сейчас серьёзными препятствиями для работы компаний являются сложная система налогов и слабые права собственников имущества.

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International Monetary Fund Главное здание МВФ в Вашингтоне

ВБ как новая власть в Белоруссии

Не прошло и недели после этого заявления Кахконен, как белорусские депутаты внесли в парламент поправки в закон «Об инвестициях» (находится на стадии подготовки к первому чтению), который направлен на защиту прав инвесторов. В законе говорится об изменении в расчете стоимости имущества, которое могут национализировать или реквизировать, а также об иммунитете государства в судебных разбирательствах.

Довольно показательно, что на законодательном уровне Минск отреагировал на заявление представителя ВБ в столько короткие сроки, хотя подобные доводы от самих предпринимателей пропускал мимо ушей. Такое рвение связано с тем, что банк чётко дал понять, что, в отличие от России, которая готова поддерживать Белоруссию в любых условиях и даже без выполнения взятых на себя Минском обязательств, просто так давать деньги не будет. Проще говоря, банк готов на Белоруссию давить, Минск готов прогибаться.

С налоговой системой в Белоруссии история еще сложнее. Сейчас, согласно указу № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» от 23.10.2013 года, в Белоруссии действует множество налоговых препятствий для ведения бизнеса. Как отмечает «Экономическая газета», у добросовестных контрагентов нет достаточных механизмов, чтобы себя обезопасить; в случае выявления лжепредпринимательской структуры выносятся предписания всем субъектам, которые когда-либо совершали с ней сделки; в случае обжалования предписания компания либо терпит угрозу деловой репутации, либо подпадает под еще большие санкции; большинство структур были признаны властями лжеструктурами только потому, что не располагались по своему юридическому адресу (из более 7,5 тысяч всех компаний в списке около 5,3 тысяч туда включили на таком основании).

В связи с этим 8 ноября совет по развитию предпринимательства призвал внести изменения в указ № 488. В результате анализа практики применения указа члены совета пришли к выводу о том, что из-за действия этого документа в стране практически невозможности вести экономическую деятельность, а для юрлиц и ИП априори действует презумпция виновности.

В реальности в этом заявлении нет абсолютно ничего нового. Об этих проблемах давно писали российские и белорусские СМИ, не раз говорили сами предприниматели и эксперты. Однако только теперь записку с предложением об изменении указа направили прямо в администрацию президента Белоруссии. Заметим, что произошло это тоже всего через неделю после выступления представителя МВФ с критикой налоговой системы республики. Очередное совпадение?

Поощрения

Что касается реформ, в которых так давно нуждается Белоруссия, то миссия Международного валютного фонда (работала в стране 26 октября — 10 ноября) признала, что власти республики поддерживают проведение серьёзных изменений в системе. Правда, их усилия по пятибалльной шкале в МВФ оценили на «троечку». Причем заметим, что речь идет сугубо о поддержке частного сектора и либерализации цен. Именно эти показатели, а не социальное обеспечение граждан международные эксперты считают наиболее необходимыми для страны.

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Минск довольно активно взялся за либерализацию своей экономики, а также недвусмысленно дал понять, что разворот Белоруссии на Запад и дистанцирование от России, своего главного союзника, неизбежны. Как бы в награду за эти усилия МВФ даёт всё более перспективные прогнозы. Глава миссии МВФ Питер Долман заявил, что если Белоруссия будет и дальше проводить «надежную экономическую политику» и ускорит реформы, то «экономический рост в среднесрочной перспективе повысится до 4% и даже больше». Под «надежной экономической политикой» Долман, видимо, имеет в виду кредиты, из которых Белоруссия не может вылезти последние лет 20, а также прямое и косвенное субсидирование Россией белорусской экономики. Европейский банк реконструкции и развития тоже улучшил прогноз по росту ВВП республики на 2017 год до 1,5%.

В то же время справедливости ради стоит заметить, что даже в МВФ признают, что налог на социальное иждивенчество (на «тунеядство») — это перебор, и его стоит отменить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лука

Любовь к статистике

Между тем восемь из десяти документов по либерализации бизнеса, которые ранее одобрил президента республики Александр Лукашенко, уже подписаны. По словам первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского, в ближайшее время подпишут документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Такая скорость принятия решений впечатляет, особенно учитывая, что еще весной этого года сам Лукашенко жёстко критиковал предложения по либерализации экономики.

Однако, судя по всему, для чиновников важен не столько реальный эффект от принятых документов, сколько оценка международным сообществом их усилий. В частности, в министерстве экономики Белоруссии в конце октября заявили, что надеются на то, что принятие в стране пакета документов по либерализации в экономике положительно отразится на результатах Doing Business 2019. В этом году в этом рейтинге Белоруссия потеряла одну позицию, заняв 38 место.

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Приватизация Белоруссии

На примере ОАО «Белинвестбанк» невооруженным глазом видно, для чего нужна либерализация экономики Белоруссии Евросоюзу. До 31 декабря 2017 года между правительством республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) действует меморандум о взаимопонимании, сейчас рабочие группы прорабатывают вопросы дальнейшей трансформации ОАО «Белинвестбанк» и подготовки его к приватизации.

Как сообщил 9 ноября в пресс-службе минэкономики, после того, как аудиторы предоставят отчетность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) за 2017 год, будет обсуждаться вопрос вхождения Европейского банка реконструкции и развития в капитал белорусского банка. Контрольный пакет акций «Белинвестбанка» государство должно продать к 2020 году. Как бы заранее вкладываясь в будущий бизнес, в этом году ЕБРР согласился предоставить «Белинвестбанку» субординированный кредит в размере 50 млн евро, а помимо этого, ЕБРР участвует еще в четырех программах финансирования в Белоруссии, выделив на это 60 млн евро.

Marc Veraart Пенсионеры

Социальное обеспечение

Как меры по либерализации белорусской экономики сказываются на обычных гражданах? С 1 ноября трудовые пенсии выросли на 5% (до чуть более 308 рублей). Бюджет прожиточного минимума тоже увеличился… на 24 копейки, в среднем на душу населения это 197 рублей 81 копейка. Незначительно выросли и единовременные пособия пособие в связи с рождением детей, пособия для инвалидов, многодетных семей и женщинам по беременности. С другой стороны, бюджет прожиточного минимума снизился для трудоспособного населения на 1,13 рубля (217,74 рубля), для пенсионеров — на 1 копейку (до 151,97 рубля), для студентов на 45 копеек (до 192,34 рубля). С 1 ноября в некоторых регионах страны в среднем проездные на общественном транспорте подорожали на 12% (и уже не в первый раз). Производители подняли стоимость сигарет на 2—3 рубля. С самих нанимателей теперь будут удерживаться меньше средств для своевременной выплаты зарплаты, что связано с уменьшением бюджета прожиточного минимума.

То есть послабления для предпринимателей производят за счет уменьшения пособий для ряда категорий граждан. Повышение пенсий и других социальных выплат оказывается ничтожным и практически бесполезным на фоне повышения цен на транспорт, некоторые виды товаров и снижения финансовой ответственности нанимателей.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Внешнее влияние на Белоруссию растет, доля иностранного капитала — тоже. Налоговую и правовую системы Минск постепенно трансформируют под нужны бизнеса, в основном иностранного, с подачи МВФ и ЕБРР, чтобы привлечь хотя бы какие-то инвестиции. Взамен Белоруссия получает поощрения в виде улучшения позиций в рейтинге, повышения экономических прогнозов, а население — сокращение социального обеспечения. И это только начало либерализации экономики Белоруссии…

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