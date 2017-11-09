Ускорить реформы: в МВФ выдали рекомендации для Белоруссии

Минск, , 13:36 — REGNUM Миссия МВФ, которая работает в Белоруссии с 26 октября по 10 ноября, рекомендовала ускорить в стране проведение реформ, сообщил 9 ноября глава миссии МВФ Питер Долман.

«При проведении более надежной экономической политики и ускорении реформ персонал МВФ считает, что экономический рост может в среднесрочной перспективе повысится до 4% и даже больше», — цитирует БЕЛТА Долмана.

Текущая работа властей Белоруссии, направленная на создание широкой поддержки реформ, в целом удовлетворительная, но недостаточная. В стране необходимо устранять барьеры для развития частного сектора, включая сельскохозяйственный, и идти по пути дальнейшей либерализации цен.

Читайте также: Вести бизнес в Белоруссии в 2018 году будет еще сложнее

Эксперты также рекомендуют отменить целевой показатель ежемесячной зарплаты и разрешить компаниям самостоятельно определять уровень оплаты труда исходя из производительности труда работников. По мнению участников миссии, необходимо также отменить на социальное иждивенчество.

«Официальным органам настоятельно рекомендуется использовать нынешнее восстановление экономического роста и улучшение внешних условий для реализации углубленных и ускоренных институциональных и структурных реформ», — сказано в заявлении Долмана.

Он подчеркивает, что в 2017 году в Белоруссии ожидается рост реального ВВП в размере 1,7% и этим преимуществом нужно воспользоваться, чтобы «ускорить проведение реформ реального сектора».

Читайте также: Белоруссия взяла курс на либеральное экономическое самоуничтожение

Эксперты МВФ ожидают, что темпы экономического роста в среднесрочной перспективе могут повыситься, однако рост будет происходить на фоне негативных демографических тенденций, вялой конъюнктурой кредитного рынка и отставания производительности и конкурентоспособности.

Читайте ранее в этом сюжете: Либерализация экономики Белоруссии: каков будет эффект?