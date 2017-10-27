Покидая Литву после всеобщей кампании травли, литовская писательница Рута Ванагайте нашла в книжном магазине аэропорта шесть чудом не изъятых из продажи книг «Наши». Почти два года назад этот сборник документов и свидетельств расправы над евреями в Литве вызвал шок. Литовцы убивали евреев за одежду, за обувь, за имущество, за золотые зубы, которые вырывали из ещё не остывших после расстрелов трупов. «Мои дети», — написала у себя в социальной сети Facebook Ванагайте, прикрепляя фотографию книг из магазина в аэропорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

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В других книжных Литвы книг Ванагайте уже нет. И не только про Холокост. Даже советов по уходу за престарелыми людьми. В патриотическом порыве, после слов Ванагайте об одном из лидеров так называемых «лесных братьев», их все изъяли из продажи и пообещали утилизировать. Сжигать на центральной площади не стали, уж слишком прямые параллели с первой половиной прошлого века, но в макулатуру на переработку сдают.

Так что же случилось, неужели всё из-за предположений, что «партизан» Адольфас Раманаускас-Ванагас никакой не герой? Отнюдь. Эта история стала только поводом для расправы над Ванагайте за её книгу «Наши». Уже тогда, два года назад, общество буквально взорвалось от обвинений Ванагайте, что именно этнические литовцы сыграли центральную роль в массовом уничтожении евреев в Литве. Убивали с таким азартом, что нацисты их отправляли для расправ в оккупированную часть сегодняшней Белоруссии, а в саму Литву привозили евреев из Европы. И замешаны в этом, нет, не все. Но чрезвычайно много. Ванагайте смело рассказывала, что даже её родные. Они не убивали, но не то списки составляли, не то охраняли схваченных евреев, не то конвоировали к местам истребления.

Литовское общество тогда книгу не приняло. Её раскупили, книга стала бестселлером, но что такое тираж в пять-десять-пятнадцать тысяч даже для трёхмиллионного населения Литвы? Тысячи гневных комментариев в СМИ и социальных сетях. «Враг», «предательница», «агент Кремля», — как только не называли Ванагайте за эти два года. Неужели общество Литвы сегодня, в 2017 году, точно такое же, как летом-осенью 1941 года, когда массово казнили литовских евреев? Не похоже, что терпимости стало больше. Сразу после успешного завершения травли Ванагайте и её вынужденного отъезда из Литвы так называемые литовские «лидеры мнения» начали искать новых жертв. И цели уже найдены.

Жертвы бойни в Каунасе 25—27 июня 1941 года

Представляем: Марюс Ивашкявичюс. Прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр. Год назад он написал пронзительный текст о трагической судьбе литовских евреев в Молетай. Текст перевели на разные языки, опубликовали в десятках СМИ в разных странах, а к его призыву почтить память убитых в Молетай в конце лета 2016 года приехали тысячи людей. И десятки евреев со всего мира: Израиля, США, стран Европы, ЮАР, даже Австралии.

«Явился преемник Руты Ванагайте? Душанскене (Нахман Душанский — советский силовик, который арестовывал литовских «лесных братьев», а фамилия Душанскене — это игра слов, так звучит в литовском варианте фамилия женщины, которая вышла замуж за мужчину с фамилией Душанский — прим. ИА REGNUM ) разоблачена, но кампания клеветы против литовских героев продолжается! Что же, если кто-то еще считает, что нападение Ванагайте было всего лишь необдуманными словами глупой бабы, то посмотрите, какое интересное продолжение. Похоже, что эстафетную палочку, выпавшую из ослабевших рук павшего агента влияния, подобрал и продолжает бичевать память наших героев следующий участник антилитовской кампании клеветы и дезинформации, принадлежащий той же самой команде Зуроффа (Эфраим Зурофф — глава Иерусалимского Центра Симона Визенталя — прим. ИА REGNUM ) — Марюс Ивашкявичюс», — пишет известный и популярный литовский блоггер, «лидер мнений», Раймондас Навицкас, известный под псевдонимом Zeppelinus.

Поводом стала следующая запись Марюса Ивашкявичюса:

«Так что будет с этой аллей Шкирпы? Всем уже, кажется, ясно, что этот гитлеровский пес был главным стрелком в убийстве евреев в Литве, и любые его другие заслуги перед Литвой из-за этого лишаются смысла. Всем ясно, что евреи и весь западный мир будут продолжать тыкать пальцем на эту аллею вместе того, чтобы инвестировать в Литву деньги. Все всё понимают, но никто ничего не делает», — написал литовский драматург, подчёркивая тенденции современной Литвы — называть именами убийц улицы, школы и так далее.

«Смотрите, как заговорил театрал, раскрутившийся в Москве на бюджетные деньги путинского режима! Литовский доброволец и деятель Казис Шкирпа, у которого особые заслуги перед народом и государством, в честь которого назван тупик у подножия горы Гедиминаса, для этого человечка всего лишь «гитлеровский пес»? — негодует литовский «патриот» и сразу получает массу одобряющих комментариев и похвал.

Далее продолжает другой литовский «профессиональный патриот», Витаутас Синица:

«Если у кого-то появилась надежда, что после скандала с Ванагайте нападения на движение сопротивления прекратятся, то нет, они стали еще более активными. Охотники за нацистами всего лишь отлучились на несколько лет и вновь сосредоточились на повстанцах 1941 года. (…) Вслушайтесь в риторику. Гитлеровский пес. Стрелок Холокоста. Это всё о повстанце, добровольце, дипломате Казисе Шкирпе. (…) Может ли это быть совпадением, что такие слова о человеке пишет автор романа «Зеленые»? Романа, который, наверно, наиболее открыто после восстановления независимости Литвы повторил версию послевоенной истории, изложенной в фильме «Никто не хотел умирать». Ошеломляющую версию истории, согласно которой борьба партизан была ничтожной и бессмысленной»

Национальные партизаны конвоируют евреев в лагерь в Форте №7. . Каунас. Литва. 1941

Вернёмся к блоггеру Навицкасу:

«Ну что, был Альгирдас Палецкис. Нападал на жертв 13 января (Палецкиса осудили за фразу «И как сегодня выясняется, 13 января 1991 года свои стреляли в своих» — прим. ИА REGNUM ). Пал. Высунул голову из окопа Дарюс Удрис. Бросил гранату в партизан. (Скандал вокруг госслужащего, также усомнившегося в героизации «лесных братьев» — прим. ИА REGNUM ) Получил в лоб. Была Ванагайте. Атаковала Раманаускаса-Ванагаса. Потерпела крах. Сейчас вперед вылез (или был вытолкнут по команде) Ивашкявичюс. Пытается укусить Шкирпу за ногу. Надеюсь, тоже проколется. Кто там следующий в команде Зуроффа? В том, что кто-то будет, и очень скоро, я ни секунды не сомневаюсь».

Это только некоторые примеры уровня дискуссии в современной Литве, которые только подтверждают, что никакого раскаяния за Холокост литовцы не чувствуют. Что бы не пытались политкорректно утверждать власти. Просто зафиксируем это, а правоту продемонстрируют будущие скандалы в Литве, в которых будут травить всех, кто хоть как-то усомнился в официальной исторической идеологической линии современной Литвы.