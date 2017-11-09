Затравленная в Литве писательница Рута Ванагайте покидает страну

Вильнюс, , 12:01 — REGNUM Литовская писательница, автор книги о роли литовцев в Холокосте «Наши», Рута Ванагайте приняла решение покинуть Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 ноября. Соответствующую запись писательница сделала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уезжаю в Западную Европу побыть на улицах, которые не брызжут ненавистью и местью. Поскитаюсь, подумаю, дополню свою автобиографическую книгу новыми впечатлениями, и тогда вернусь в Литву её выпустить. Рано или поздно вернуться и «Наши». До встречи, мои друзья», — написала Ванагайте.

Написав эту же надпись не по-литовски, а по-английски, писательница была жёстче, отметив, что уезжает от психологического и физического насилия в своей «демократической родине».

Напомним, Ванагайте стала объектом травли в Литве из-за не комплементарного высказывания в адрес предводителя послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса Ванагаса. Писательница усомнилась, что 2018 год стоит провозглашать годом Раманаускаса-Ванагаса и заподозрила, что он мог сотрудничать с КГБ.

После этого высказывания издательство Alma littera, которое и выпускало книги Ванагайте, решило изъять все книги из продажи писательницы и утилизировать их. В отношении Ванагайте просят возбудить дело по двум уголовным статьям, по которым ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

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