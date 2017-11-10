Омские бизнесмены рассчитывают, что новый руководитель региона Александр Бурков разберётся с арендной платой за земельные участки в столице области. После принятия так называемого постановления №108 платежи многократно возросли, причём, как утверждают бизнесмены, «задним числом». В виновники сложившейся ситуации уже записали бывшего мэра Вячеслава Двораковского. Казалось бы, всё просто — новые власти могут волевым решением исправить ситуацию, однако «командирские решения» могут стоить бюджету более 1,5 млрд рублей. Тем временем встаёт вопрос — а насколько адекватно бизнесмены представляют свои интересы в органах власти?

Замер участка

Пресловутое постановление областного правительства №108-п, принятое 29 апреля 2015 года, имеет длинное название: «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

В соответствии с этим постановлением мэрия Омска заказала оценку земельных участков, на основании которой затем были произведены расчёты арендной платы. Её размер возмутил многих бизнесменов, и выразителем их чаяний стал депутат областного Законодательного собрания Валерий Кокорин, сам владеющий крупным по местным меркам бизнесом и тоже пострадавший от нововведений. Возмущённые бизнесмены заявляют, что в ряде случаев арендная плата выросла в разы. Например, ещё один депутат заксобрания Вячеслав Васильев заявлял, что аренда участка, на котором он намеревался построить ресторан, возросла в 59 раз. Кто-то утверждал, что аренда возросла в 200 раз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог

При этом реальными цифрами, теми, что с рублями да с копейками, мало кто оперирует. Общественности достоверно известен один пример, связанный с заявлением одного из предпринимателей в суд с требованием об отмене постановления №108. В иске говорится, что если до 11 мая 2016 года истец платил за аренду 165 907,71 рубля в месяц, то после — 176 525,81 рубля. То есть рост произошёл на 6,4%. Не в разы, конечно, но всё равно ощутимо, и кто занимается бизнесом, это понимают хорошо.

Надо добавить, что Верховный суд России 2 ноября отменил это постановление, однако бизнесмены не успокаиваются до сих пор. Тем более не до конца понятно, каким образом судебное решение будет исполнено.

Валерий Кокорин — человек достаточно красноречивый, эмоциональный, чем привлекает к себе внимание средств массовой информации. Его охотно цитируют и тем самым привлекают к проблеме много внимания. Вот и накануне Кокорин в очередной раз разразился критикой принятого в 2015 году документа.

Он заявил, что в сложившейся ситуации виноваты бывший градоначальник Вячеслав Двораковский, а также руководители департаментов финансов и имущества Инна Парыгина и Евгений Асташов.

«Мы в городе живём в условиях жесточайшего голода, как в концлагере, — цитирует депутата «СуперОмск». — У нас денег не хватает буквально на всё. Город износился — школы, детские садики, дороги. Тротуаров как 300 лет назад не было, так и нет, освещения нет. Те, кто во власти, у них естественное стремление привлечь больше денег в бюджет… Землепользование у нас в городе — это как хан Батый, поймал наложницу, себе за плечо и полетел. Вот эти ребята так хозяйствуют. Надо заниматься этим, чтобы земля омская приносила доход в бюджет, а не драть вот как тот Батый, с пяти процентов землепользователей».

«Мы хотим, чтобы администрация худела вместе с нами, а не жирела за счёт неправомерных отчислений. Между тем за 2016 год в Омске стало на 8316 предприятий малого и среднего бизнеса меньше. Четвёртый год подряд снижаются объёмы розничной торговли — такое было только в войну! — приводит слова Кокорина БК55. — Долги по арендным платежам выросли к концу прошлого года до 800 млн, а сейчас по итогам первого полугодия говорят о 1,3 млрд. При этом общий объём арендной платы по городу в год — 1,1 млрд. Вот к чему привело такое «героическое» исполнение постановления на полях Омска».

Предприниматели Омска намерены обратиться к недавно назначенному временно исполняющему обязанности губернатора Александру Буркову с просьбой исправить ошибки предшественников.

Kremlin. ru Александр Бурков

Первая реакция Буркова на проблему известна, и она не очень утешительна для бизнес-сообщества.

«Чтобы принять «командирское решение», надо всё обсудить, — приводит слова губернатора БК55. — Я соберу рабочую группу, и мы к этому вопросу ещё вернёмся. Рассчитывать, что исполняющий обязанности губернатора поставит точку в кратчайшие сроки, не надо. Надо искать сбалансированное решение, которое бы учитывало интересы всех сторон».

Само собой, главе региона складывающаяся ситуация неприятна. Ведь, как заявил на днях министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, из-за отмены постановления бюджет Омска может потерять 1,6 млрд рублей. Это, конечно, ощутимый удар в условиях всё возрастающих обязательств бюджета, не всегда обеспеченных при этом деньгами.

Читайте также: В канун президентских выборов в Чите «обдирают» бизнесменов

В этой связи нельзя не вспомнить ситуацию, сложившуюся в Забайкальском крае, где предприниматели также неожиданно для себя обнаружили, что их платежи по имущественному налогу выросли в несколько раз. В 2015 году здесь было принято решение о том, что ставка налога будет исчисляться исходя из 2% кадастровой стоимости. Для всех рост оказался неожиданным, ведь — внимание! — якобы мало кто знал, что кадастровая стоимость будет сильно отличаться от инвентаризационной.

После протестов в Чите принято «соломоново решение» — ставку налога повысят, но поэтапно. За 2016 год исчислять налог будут из расчета 1% от кадастровой стоимости, за 2017-й — 1,5%, за 2018-й и далее — 2%.

Честно говоря, возникает вопрос — а какой смысл пребывания в законодательных и представительных органах власти бизнесменов, которые, как теперь выясняется, не могут уследить за цеховыми интересами на этапе принятия решений? Выясняется, что они спохватываются, лишь когда «гром грянет». Ведь и в Омской области, и в Забайкалье нынешние возмутители спокойствия, красноречиво вещающие с трибун и обвиняющие бывших руководителей во вредительстве, имели депутатские мандаты и возможность влиять на принятие столь принципиальных решений, напрямую их касающихся.

Видимо, квалифицированных бизнесменов в парламентах не хватает. Хотя, может быть, они слишком заняты лоббированием своих сиюминутных интересов: пробивают подряды, госзаказы, уютные участки под свой бизнес, а о законодательной «нетленке» подумать им некогда.