Дмитрий Кобзев, , 16:53 — REGNUM

Большое недовольство вызвало в Забайкальском крае принятое еще несколько лет назад решение о повышении до максимальных 2% от кадастровой стоимости ставки налога на имущество физлиц. Под действие этого нововведения попали и индивидуальные предприниматели, которые, получив в этом году уведомления о налоговых платежах, пришли в ужас: в ряде случаев сумма налога увеличилась в несколько раз, достигнув значений в сотни тысяч и даже несколько миллионов рублей. Эксперты предполагают, что причиной «жадности» депутатов, установивших в свое время максимально возможную ставку по налогу, является хронический дефицит бюджета и нищета региона.

Сложившуюся ситуацию на днях обсуждали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда поступило коллективное обращение от представителей малого и среднего бизнеса в Чите. Предприниматели возмущены платежами по налогу на имущество. С 2017 года налог на имущество для физических лиц, к которым относится и категория индивидуальных предпринимателей, рассчитывается по иной схеме, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой, то есть рыночной стоимости недвижимости. Ставка, по которой ведутся расчеты, устанавливается органами местного самоуправления. И если в соседней Бурятии, к примеру, ставка установлена в 0,3%, то в Чите депутаты подняли ее размер до максимальных 2%. В связи с этими изменениями размер налогового платежа для представителей малого и среднего бизнеса вырос в 6,5 раза, а в некоторых случаях — даже в 226 раз, что вызвало недоумение и недовольство.

«Мы услышали мнение, что оценка кадастровой стоимости чаще всего завышена и не соответствует рыночной. Это напрямую влияет на сумму в платежках, а итоговые цифры в них попросту ведут к тому, что предприниматели будут вынуждены закрывать свой бизнес. На наш взгляд, это напрямую противоречит политике президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Он дал понять во время Госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса в 2015 году, что необходимо создавать, а не ухудшать условия для ведения предпринимательства. Необходим компромисс», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Харин.

По словам участников встречи, в регионе наблюдается большой отток населения. Покупательная способность упала, многие нежилые помещения пустуют, включая центр города, так как нет желающих взять их в аренду даже по самой минимальной ставке. Поэтому выросший налог многие назвали просто немыслимым. Бизнесмены также поднимали вопрос о том, почему у индивидуальных предпринимателей нет льготы, как у юридических лиц, в виде вычета из налогооблагаемой базы 150 кв. м одного объекта недвижимости.

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По результатам обсуждения подготовлены предложения, в том числе предложение утвердить ставку по налогу в 0,3% от кадастровой стоимости. Такая ставка повысит налог по сравнению с 2014 годом в два-три раза, а не в 200 раз, как сейчас. Кроме того, предприниматели предлагают провести массовую переоценку кадастровой стоимости. Свои предложения активисты ОНФ передали в правительство региона.

Правительство региона, кстати, поспешило переложить ответственность на мэрию и другие муниципалитеты, пошедшие по «двухпроцентному» пути.

«Мы дважды рассматривали этот вопрос и рекомендовали руководству города в рамках заседания городской думы в сентябре пересмотреть налоговые ставки на недвижимое имущество, а именно административно-деловые и торговые центры, принадлежащее физическим лицам. Мы прогнозировали эту ситуацию и предупреждали о возможных проблемах в конце года, когда предприниматели получат платежные квитанции за налоговый период 2016 года. Эти последствия были очевидны, но никто не вынес вопрос на заседание гордумы», — отметил первый вице-премьер Александр Кулаков.

«Налоговая ставка в размере 2%, установленная на территории Читы, делает высокий налог невозможным к уплате, — говорит бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова. — Для разрешения сложившейся ситуации есть два решения — либо пересмотр кадастровой стоимости, либо пересмотр действующей ставки муниципальными органами. Для того, чтобы итоговая сумма налога была посильна для предпринимателей.

Впрочем, мэрия Читы, судя по сообщениям СМИ, все равно желают получать с бизнесменов 2%, правда, учитывая общественный резонанс, довести отчисления до этого показателя планируется постепенно. За 2016 год исчислять налог предлагается из расчета 1% от кадастровой стоимости, за 2017 — 1,5%, и в 2018-м дойти до показателя 2%. При этом для имущества стоимостью более 150 млн рублей власти хотят оставить ставку 2% и за 2016 год, заявил председатель комитета по финансам читинской мэрии Андрей Кефер.

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Также чиновник рассказал, что в 2014 году, когда ставку налога утверждала городская дума, этот налог считался из инвентаризационной стоимости, которая на тот момент была небольшой. Власти ожидали, что предприниматели не ощутят роста налоговой нагрузки. Также в 2014 году власти предполагали, что и кадастровая стоимость будет небольшой, пишет «Забмедиа».

"Решение было глупое, сиюминутное, — говорит экономист Станислав Савельев, — продиктованное желанием как можно скорее залатать дыры в бюджете. Нынешние отговорки о том, что, дескать, не знали, каким будет бремя, свидетельствуют лишь о слабости экономического блока мэрии, который не сумел должным образом спрогнозировать ситуацию. При этом Забайкалье — один из самых депрессивных регионов Сибири, где есть явные проблемы с инвестиционной привлекательностью. В честном рейтинге инвестиционной привлекательности эта ставка налога перечеркнет все усилия властей, направленные на рост этой привлекательности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема бегства капиталов из Забайкалья и снижения инвестиционной привлекательности региона поднимается местными властями уже давно, однако, как видим, не очень результативно. Так, еще полтора года тогда еще и. о. губернатора Наталья Жданова на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата заявила, что уже «в ближайшее время необходимо создать тенденции для изменения отрицательной динамики снижения инвестиций». Она добавила, что в 2015 году произошло заметное снижение объема инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования.

«Снижение объема инвестиций в первую очередь обусловлено неблагоприятными общеэкономическими условиями ведения хозяйственной деятельности, высокой стоимостью заемных ресурсов, падением курса рубля и удорожанием импортируемых инвестиционных товаров, экономической неуверенностью инвесторов, падением потребительского спроса, сокращением краевых бюджетных инвестиций в связи с дефицитом бюджета Забайкальского края», — уточнил тогда министр экономики Сергей Новиченко.

Участники заседания наметили ряд мероприятий, которые должны были привести к росту инвестиций.

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Однако в июле этого года на заседании Общественной палаты руководитель региональной ассоциации товаропроизводителей Владимир Алексеев напомнил Ждановой о ее предвыборной программе и добавил, что не все поднятые ею проблемы решены.

«У нас не остается серьезных предпринимателей, которые развивают свой бизнес, потому что многие из них сегодня уезжают», — сказал он.

Добавим, что из региона бежит не только капитал, но и люди. В январе — мае 2017 года сохраняется устойчивая миграционная убыль населения Забайкальского края. В целом за счет миграционного оттока численность населения сократилась на 2 848 человек, и это больше, чем в январе — мае прошлого года, когда миграционная убыль составила 2 391 человек. Основную долю во внешнем миграционном обороте составил обмен населением Забайкальского края с регионами России. За счет миграции между регионами России население края сократилось на 2 758 человек. Наибольшее количество жителей края выбывают на постоянное место жительства в соседнюю Бурятию (16,1%), Иркутскую область (10,8%), а также в Краснодарский край (6,6%), Новосибирскую область (5,1%), Санкт-Петербург (4,9%), Красноярский (4,2%) и Приморский (4%) края.