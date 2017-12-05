Много слов, мало дела. Именно так большинство жителей ЮБК характеризуют почти трёхлетнее правление первого градоначальника российской Ялты Андрея Ростенко. На протяжении этого времени за фасадом многочисленных обещаний продолжался передел собственности и бизнеса в пользу частного капитала, а не общественности, который, естественно, никоим образом не способствовал развитию города. Впрочем, как и в украинские годы… После отставки одиозного чиновника, которая случилась в июле 2017 года, ялтинцы надеялись на то, что кресло главы администрации займёт достойный и опытный руководитель из местных, но ничего не вышло. Спустя три с лишним месяца люди окончательно утратили надежду на местные кадры и ждут, когда Москва десантирует к ним нормального и толкового руководителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

Хронология скандала

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты обернулся скандалом. О его проведении было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только 12 октября. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и чиновники из правительства Республики Крым и ялтинской мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Ялты

Свои кандидатуры выдвинул ряд действующих ялтинских чиновников: руководитель местного отделения «Единой России» Елена Сотникова, после ухода господина Ростенко временно исполнявшая обязанности главы горадминистрации, замначальника департамента имущественных отношений Александр Яковлев, руководитель гурзуфского территориального органа Игорь Гец. Также заявки на участие подали бывший вице-губернатор Севастополя Сергей Литвинов и экс-замминистра экономики администрации Республики Крым Светлана Немирович.

Собеседование с претендентами традиционно транслировалось в прямом эфире на крымском телеканале. Помимо этого, члены комиссии устроили проверку поданных документов, после которой было отказано в участии пяти кандидатам — они якобы «не соответствовали квалификационным требованиям» или подали не все необходимые бумаги. После выступления кандидатов победителями конкурса объявили Сотникову и Геца.

Отстранённый комиссией севастополец Сергей Литвинов не согласился с её доводами и решил опротестовать их в суде — комиссия требовала от него подать справку об отсутствии судимости в двухнедельный срок, а МВД предоставляет этот документ в течение 30 дней. 31 октября Ялтинский городской суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но, несмотря на это, депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Елены Сотниковой главой администрации Ялты.

Позже вице-премьер Республики Крым Владимир Серов заявил, что конкурсная комиссия приняла к сведению обращения граждан с информацией об ошибках в документации и рекомендовала горсовету отменить результаты самого конкурса и провести его заново уже по новому положению.

«На основании заявлений граждан была собрана конкурсная комиссия, которая нашла указанные технические ошибки в положении о конкурсе и других документах, которые регламентируют его проведение. И на основании решения этой конкурсной комиссии было рекомендовано Ялтинскому городскому совету для устранения ошибок и справедливого проведения конкурса отменить своё решение и провести процедуру снова», — отмечал Серов.

Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение.

Дата и список кандидатов нового конкурса пока неизвестны.

Отклонения от нормы

Как сообщил ИА REGNUM ялтинский общественник Сергей Сардыко, многие горожане надеялись на Елену Сотникову, но, у неё не хватило элементарного управленческого опыта.

«Она не умеет вести за собой людей, это — чисто кабинетный работник, который боится ялтинцев. Ей не хватает опыта хозяйственника, ведь она никогда не занималась хозяйственной работой. За минувшие четыре месяца её работы мы не увидели никаких перемен к лучшему. Мы не видим темпа, с которым бы Ялта была приведена к стандартам нормального российского города», — отметил Сардыко.

По его информации, конкурс на замещение должности главы администрации проводили с таким опозданием из-за того, что в последний момент власти решили сделать новый устав, по которому будут заключать контракт с будущим главой администрации.

«В результате конкурс был объявлен только в октябре. А в самом уставе были заложены дополнительные требования к главе администрации, которые коррелируют с федеральным законодательством, но расходятся с региональным законом о местном самоуправлении: возраст — не с 25, а с 30 лет и опыт работы в организациях, связанных с правом и финансами. Соответственно, эти две зацепки уже давали возможность оспаривать результаты конкурса», — пояснил Сардыко.

Он также отметил, что было оказано беспрецедентное давление на конкурентов Сотниковой, чтобы никого другого не допустить к конкурсу.

«Подали заявления 12 человек, из них только двое — иногородние — пошли до конца и решили в суде отстаивать свои гражданские права. Тут действуют те же принципы, что и в журналистике: приезжий собкор может себе позволить гораздо больше сказать, чем местный журналист, поскольку надо ладить с начальством, жить, работать. А приезжий никому не обязан. До начала конкурса мы просили, чтобы в составе комиссии были реальные хозяйственники, а не клерки. Когда в Судаке проходил конкурс, в комиссии присутствовал производственник, замдиректора «Нового Света». У нас же есть «Массандра», думаю, директор предприятия Янина Павленко тоже с удовольствием бы поучаствовала. Можно было сформировать комиссию и по партийному признаку: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, а также представители общественности. Но было всё наоборот. Не было даже просто ялтинцев, рядом с вице-премьером Серовым сидели люди из Совмина РК», — отметил общественник.

Бог любит троицу

По прогнозу Сергея Сардыко, на третий раз Елена Сотникова уже явно не пройдёт на пост главы города.

«Мы взрослые люди и прекрасно всё понимаем. Формально, когда идут выборы, руководитель города не имеет никакого отношения к избирательной комиссии, но фактически председатель комиссии всё равно приходит и докладывает о ситуации начальству. То есть, так или иначе Сотникова курировала вопрос своей победы. Если она не смогла выполнить эту элементарную задачу, то куда ей руководить таким сложным городом? Куда ей до крупных инвестсоглашений? Она, может быть, хороший человек, но не управленец, у неё совсем нет опыта в таких вещах. При ней стагнация города продолжалась», — подчеркнул общественник.

Свита делает короля

Отдельной строкой можно отметить то, как уверенная в победе функционер «Единой России» за три недели до конкурса начал формировать новую команду.

«Это беспрецедентный случай. Ты сначала победи в конкурсе, а потом уже собирай свою команду. Люди с ней зашли тоже достаточно серые. Одна женщина из Йошкар-Олы, что они знают о Ялте? За счёт чего они могут обеспечить городу рывок вперёд?» — вопрошает общественник.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

По его словам, активные ялтинцы будут делать всё возможное, чтобы в город пришёл достойный руководитель с материка.

«Хватит издеваться над Ялтой! Сначала в украинское время нашим городом пытался руководить системный администратор фирмы «Цептер» Сергей Илаш, потом — водитель-экспедитор Андрей Ростенко, теперь зубной техник Сотникова. Она почему-то кругом скрывает это, в официальной биографии на её персональном сайте нет информации о том, что она закончила харьковское медучилище. Ну и что, вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин не скрывает же, что он стоматолог. Что тут стыдного?» — говорит Сардыко.

Что дальше?

А далее, скорее всего, по словам ялтинца, произойдёт перегруппировка сил в городе:

«Я знаю, что были сильные кандидатуры, которые просто не выдвигались, поскольку, безусловно, влияние главы РК Сергея Аксёнова и спикера крымского парламента Владимира Константинова было решающим. Сейчас же, я думаю, они сделают выводы. Аксёнов выполнил обязательства перед партией, но Сотникова и городской совет сами виноваты в том, что не смогли нормально юридически провести конкурс. В преддверии президентских выборов Москве не нужны склоки, митинги и жалобы трудящихся на местах, поэтому я надеюсь, что Кремль пришлёт свою кандидатуру. Ялта достойна сильной личности, нормального хозяйственника со связями в Кремле, связями на материке, чтобы ему доверяли в вопросе инвестиций и прочего сотрудничества», — отметил Сардыко, добавив, что веры в местное самоуправление у горожан уже не осталось. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

«Ялтинским депутатам «Единой России» скручивают руки, у них абсолютно нет собственного мнения, поскольку в кулуарах после истории с Сотниковой они возмущались, но партийная дисциплина сыграла свою роль. К сожалению, горожане не видят, чтобы «Единая Россия» задавала тон. Была прекрасная идея на определённом этапе устраивать дебаты по местным вопросам: пробкам, благоустройству города с участием различных партий, общественных организаций, активных граждан. К сожалению, вместо развития местного самоуправления всё свелось к формальному бюрократизму. Мы не видим, чтобы «Единая Россия» была застрельщиком каких-то добрых дел. Это, наверное, тоже связанно с тем, что с ноября партийное отделение также возглавляет Елена Сотникова. И тут, к сожалению, она тоже не потянула свою работу. Ялта превращается в село, она становится аулом. Я был сейчас в Москве, на материке. Ну, небо и земля! Мы же не враги Крыму, не враги Аксёнову, мы хотим, чтобы Крым сделал рывок вперёд, а не барахтался на месте, поскольку местная власть не желает слышать людей», — подчеркнул Сергей Сардыко.