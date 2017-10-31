В Ялте избрали нового градоначальника

Ялта, Крым, , 20:28 — REGNUM Главой администрации Ялты избрана Елена Сотникова, которая исполняла обязанности градоначальника с момента отставки Андрея Ростенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение 31 октября приняли депутаты Ялтинского горсовета.

«Кандидатуру Елены Сотниковой поддержали 24 присутствующих на сессии депутата, утвердив её на эту должность. Контракт с ней должны заключить в течение двух ближайших недель», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава администрации Ялты Андрей Ростенко занимал пост с ноября 2014 года. За время своей работы градоначальник часто подвергался критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Ещё одним поводом для критики стал новый Генплан, который глава РК Сергей Аксёнов запретил депутатам принимать без согласования с республиканскими властями. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант генплана предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.

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Елена Сотникова была назначена на должность первого заместителя главы администрации города лишь 7 июля. В 2010—2013 годах работала начальником главного управления юстиции министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым. С марта по май 2014 года возглавляла министерство юстиции Республики Крым, затем работала заместителем начальника главного управления министерства юстиции РФ по Республике Крым и Севастополю. Является секретарем местного отделения «Единой России» и советником председателя Государственного совета Крыма.