От чего зависит успех той или иной партии на выборах в Грузии? Если проанализировать статистические данные исследования Службы государственного аудита, можно заключить, что этот успех определяют деньги, полученные конкретной партией до выборов и потраченные на цели предвыборной кампании.

Tatur.ua Флаг Грузии

На какие цели? Суть произведенных расходов не расшифровывается, но можно предполагать, что деньги тратились не только на рекламу и создание имиджа конкретной партии и конкретного кандидата.

По данным Службы госаудита, правящая партия «Грузинская мечта», которая и одержала убедительную победу на прошедших 21 октября местных выборах, за период с 1 июля по 15 октября текущего года включительно получила в виде пожертвований в общей сложности свыше 11,6 млн лари. Причем более 8 млн лари составили пожертвования, перечисленные правящей партии физическими лицами, а остальные деньги она получила от юридических лиц (фирм и компаний). При этом общая сумма предвыборных пожертвований, полученных всеми избирательными субъектами, включая и «Грузинскую мечту», лишь немногим недотягивает до 13 млн лари.

Из остальных избирательных субъектов финансирования от юридических лиц удостоились лишь «Европейская Грузия» (часть политиков, отделившаяся от «Единого национального движения» в конце прошлого года) — 550 лари, а также «Альянс патриотов» — 90 лари. Еще около 6,4 тысячи лари получили от юридических лиц «остальные избирательные субъекты», которые по итогам выборов не смогли набрать более 1% голосов и поэтому в отчете Службы госаудита не расшифровываются.

Ближе всего по размерам полученных пожертвований к правящей партии стоит все та же «Европейская Грузия», которую бывшие соратники по ЕНД обвиняют в сговоре с правительством Иванишвили. Ей досталось более 931 тысячи лари. «Единому национальному движению» пожертвовано немногим более 108 тысяч лари, «Альянсу патриотов» — 63 тысячи лари, «Новой Грузии» (также отпочковавшейся от ЕНД партии во главе с ее лидером Георгием Вашадзе) — 35 тысяч. Партия Нино Бурджанадзе набрала около 31,5 тысячи лари.

Что касается предвыборных расходов, здесь также лидирует «Грузинская мечта», но в этой части она отличается от остальных избирательных субъектов экономностью. Перед местными выборами 2017 года правящая партия потратила около 7 млн лари (из пожертвованных партии 11,6 млн), из них до 5 млн было направлено на рекламу. «Неэкономными» оказались остальные избирательные субъекты. Так, «Единое национальное движение» израсходовало свыше 202,8 тысячи лари, в то время как сумма пожертвований партии составила немногим более 108 тысяч лари. Расходы «Альянса патриотов» (507,7 тысячи лари) также превысили пожертвования (63 тысячи лари).

Судя по данным исследования, за период, прошедший после предыдущих выборов в органы местного самоуправления, число сторонников правящей партии выросло. Перед выборами 2014 года «Грузинская мечта», которая в тот период еще выступала как коалиция, получила в виде пожертвований около 2,6 млн лари. «Единое национальное движение», которое в тот период еще было «единым», набрало около 12,5 тысячи лари. При этом «Грузинская мечта» потратила на предыдущие местные выборы около 2,3 млн лари, а ЕНД — до 1,5 млн лари.

Подобное несоответствие между доходами и расходами основных оппонентов навело представителей правительства Грузии на мысль, что оппозиционные партии скрывают свои доходы. Оппозиция же, в свою очередь, обвинила «Грузинскую мечту» в давлении на бизнес, результатом которого сочла миллионные пожертвования в копилку правящей партии. Отметим, аналогичные обвинения в давлении на бизнес и вымогательстве у фирм и компаний денежных средств на предвыборную кампанию сыпались в адрес «Единого национального движения» во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили в течение всех девяти лет их нахождения у власти в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Грузинский бизнес отличается удивительным свойством: он в подавляющем большинстве выступает сторонником власти, какой бы приемлемой или неприемлемой для народа эта власть ни была. А те, кто пытается сопротивляться или оппонировать власти, вскоре оказываются не у дел или в изгнании. Наглядным тому примером стали многие грузинские бизнесмены, которые в период правления Саакашвили посмели ему противоречить, поддержали оппозицию, а в итоге оказались лишенными всех активов и в лучшем случае были вынуждены покинуть страну.

Успех на выборах в Грузии определяют деньги… Но содержание расходов меняется. Если при правлении «Единого национального движения» немалые средства тратились на цели, в которых наблюдатели усматривали «признаки подкупа избирателей», при нынешнем правительстве на долю избирателей выпадает мизер (а то и вообще ничего не выпадает). В чем выражался «подкуп избирателей»? В выдаче пакетов с продовольствием перед праздниками (рис, макароны, подсолнечное масло, сахар), в выплате денежных сумм (в среднем по 10−20 лари) за участие в предвыборных встречах и митингах, в организации обедов и иных подобных «полезных» для полуголодного населения мероприятий.

Сегодня основная масса населения в Грузии перед выборами в основном «подпитывается» активной рекламой того или иного кандидата от правящей партии, рекламой, выстроенной исключительно в мажорных тонах, а также обещаниями светлого будущего и решения всех проблем. Избирателя в Грузии сегодня уже не подкупают. Не видят в этом никакой необходимости. Пассивный избиратель и без того придет на избирательный участок и привычно обведет кружком ту партию, которая сегодня у власти. А финансовые средства уходят на организацию рекламной кампании и обеспечение собственных активистов перед выборами.

В Службе госаудита утверждают, что, помимо составления общей статистики доходов и расходов партий, занялись изучением законности перечисленных партиям пожертвований. С этой целью Служба затребовала данные о доходах 544 физических лиц и начала изучение юридических лиц, надеясь установить их доходы и бенефициариев. Для получения дополнительных сведений на допрос были приглашены 13 лиц, сделавших пожертвования «Европейской Грузии», 18 лиц, пожертвовавших суммы «Грузинской мечте». На данный момент Службе госаудита удалось допросить десять жертвователей «Европейской Грузии» и четверых жертвователей «Грузинской мечты». О результатах допросов в отчете Службы госаудита ничего не сказано, но отмечается, что служба «продолжает мониторинг с целью обеспечения полной прозрачности политических финансов».

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 21 октября. На них убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Служба государственного аудита была создана в Грузии на основании вступивших в силу с 30 декабря 2011 года поправок в органический закон «О политических объединениях граждан». Ее основной функцией является мониторинг законности и прозрачности финансовой деятельности политических партий.

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