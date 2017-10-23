Тбилиси, , 13:34 — REGNUM На выборах в Грузии победили «деньги и власть», а свобода и самоуправление потерпели поражение, заявил лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили. Так он оценил результаты выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране 21 октября.

«Мы не держим зла на тех граждан, которые сделали выбор с целью получения материальной или иной выгоды или из опасения потерять ее, либо отказались от участия в выборах. Но мы обещаем им помощь в возвращении уступленной или утраченной свободы», — подчеркнул Усупашвили.

По его информации, «Движение строительства» на этих выборах представило партийные списки в 17 муниципалитетах, и в девяти из них добилось успеха.

«У нашей партии будут члены сакребуло (местных собраний) в Дманиси, Гори, Харагаули, Хони, Чохатаури, Поти, Чхороцку, Хоби и Хуло. В нескольких сакребуло мы сможем создать фракции», — заявил лидер движения.

Он пояснил, что «Движение строительства» умышленно не представило партийные списки и кандидатов на выборах в Тбилиси, так как целью партии на этих выборах было обретение опыта политической борьбы, которого многие члены партии пока не имеют.

«Эти выборы были подготовительным этапом формирования нашей партии, и мы продолжим развиваться по нашему плану. На этих выборах мы обрели единомышленников, с которыми на президентских выборах в будущем году сумеем еще больше расправиться в плечах, а на парламентских выборах 2020 года мы одержим победу», — заявил Давид Усупашвили.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным ЦИК Грузии, на во всех избирательных округах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты.

«Движение строительства» было основано бывшим спикером парламента Грузии Давидом Усупашвили спустя некоторое время после парламентских выборов 2016 года. Давид Усупашвили участвовал в этих выборах как лидер возглавляемой им в тот период Республиканской партии. После поражения на выборах он покинул ряды своей партии. А в июне 2017 года Усупашвили официально представил населению страны уже новую партию.

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