В Челябинске не утихают страсти по поводу чрезмерного загрязнения воздуха. В периоды неблагоприятных метеоусловий, когда над городом устанавливается смог, людям буквально нечем дышать. Доведённые до отчаяния горожане надеются на Владимира Путина, который 9 ноября посетит столицу Южного Урала.

Респиратор

Октябрьские страдания

Челябинск и Челябинская область — один из промышленных центров Урала и России. Экологическими проблемами здесь никого не удивить. Жители помнят аварию 1957 года на комбинате «Маяк». В памяти у них и экологическое ЧП 2011 года, когда произошла крупная утечка брома. Тогда пострадавшими были признаны 10 человек. Один из известных певцов из-за утечки брома даже отменил свой концерт в Челябинске.

ИА REGNUM подробно рассказывало об этом экологическом ЧП. По итогам расследования Южно-Уральской железной дороге выписали штраф, а «стрелочника» осудили.

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Mechel.ru Челябинский металлургический комбинат

Крупные экологические ЧП случаются не так часто, даже на Южном Урале. Но в совокупности несколько месяцев за год местные жители вынуждены вдыхать чрезвычайно загрязнённый воздух. Это происходит в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), когда в атмосфере накапливается смог. Последний раз жителей города здорово «припекло» в октябре. Режим НМУ второй степени действовал несколько дней. На горячие телефоны экстренных служб поступили сотни сообщений и жалоб граждан на ужасную окружающую среду и плохое самочувствие.

В основном обычно жалуются жители Металлургического, Калининского, Курчатовского, а также Центрального районов. Возле цирка, а также на улицах Российской и Захарченко, в середине октября остро ощущался запах фекалий. Среди возможных источников загрязнения наблюдатели тогда называли птицефабрику и очистные сооружения. Кроме того, в воздухе чувствовался запах гари. Некоторые горожане предположили, что он шёл с угольного разреза.

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На этом фоне дополнительной нервозности добавило появившееся в соцсетях сообщение о том, что якобы под Челябинском произошла авария и ядовитое облако движется в сторону Екатеринбурга. Вброс произошёл в ночь на 13 октября и широко разошёлся по СМИ. Роспотребнадзор и другие ведомства поспешили успокоить население: уровень радиации не превышает нормы.

Свои замеры дозиметрами провели и журналисты. Их выводы совпали с официальными сведениями. Однако новости уже широко разошлись. На форумах и в соцсетях жители Екатеринбурга жаловались на жжение в горле и головные боли после пребывания на улице. Впрочем, всё это вполне можно было списать на смог, который в те дни был не только над Челябинском, но и над Екатеринбургом. МЧС официально предупреждало горожан о том, что без необходимости жильё лучше не покидать.

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Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Загрязнители найдены?

Перед началом периода НМУ чиновники Южного Урала обращались к промышленным предприятиям с просьбой уменьшить объёмы выбросов. С 12 октября, в наиболее критический момент, подразделения МЧС были переведены в режим «Повышенной готовности». Начали работу оперативный штаб и шесть оперативных групп.

В Челябинске и Магнитогорске регулярно брали пробы воздуха. 12 октября превышение предельно допустимых концентраций нашли лишь в Челябинске. По фенолу оно было в 1,02 раза; а по взвешенным частицам, среди которых числятся зола, пыль, дым, сажа и другие, диапазон составил от 1,2 до 1,8 раза. Отклонений, опасных для жизни человека, не обнаружили.

15 октября МЧС сообщило свежие данные замеров. Оказалось, что в отдельных районах Челябинска ПДК по формальдегиду превышена в 1,72 раза. В МЧС это отклонение назвали незначительным.

При этом форумы и соцсети кипели негодованием. Люди буквально задыхались и требовали от чиновников решительных мер. 16 октября глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил о том, что в отношении загрязнителей возбуждено два уголовных дела. Кто именно попал в поле зрения силовиков, градоначальник не уточнил.

О результатах отчиталась и прокуратура. В Калининском районе Челябинска выявлены две фирмы, которые в период действия режима НМУ не снизили объёмы выбросов загрязняющих веществ. В отношении юридических лиц были возбуждены административные дела.

Аналогичное нарушение было выявлено в Металлургическом районе Челябинска. А в Магнитогорске вышло ещё интереснее. При проверке четырёх промышленных предприятий сотрудники природоохранной прокуратуры выявили случаи подделки разрешений на выброс загрязняющих веществ. Сейчас по этим фактам возбуждено и расследуется уголовное дело.

А тем временем в третьей декаде октября тоже не обошлось без царствования смога. Режим НМУ действовал несколько дней. Тогда уже было известно о том, что 9 ноября в Челябинске пройдёт очередной форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на который приедут президенты России Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Это к приезду Путина крыс морят?» — шутили челябинцы во время очередных удушливых дней.

Противогазы

Путин поможет?

В разгар экологического обострения, 13 октября, насущный вопрос обсуждали на региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники заседания подняли проблему публикаций СМИ недостоверных данных. Кроме того, как отметил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, участники заседания сразу оговорили, что «важно разработать меры реагирования, а не зацикливаться на поиске «крайних».

По его словам, практика показала, что при объявлении режима НМУ предприятия часто просто физически не успевают быстро отреагировать и провести необходимые работы. В связи с этим представители Гидрометцентра выразили готовность направлять в контрольно-разрешительные органы предварительные прогнозы. В свою очередь эти самые органы начнут заранее оповещать предприятия-загрязнители.

При этом Савченко отмечает, что нынешняя ситуация с накоплением в атмосфере вредных веществ — это результат жизнедеятельности последних 15−20 лет. Это и уничтожение зелёных наслаждений, и хаотичная, безответственная градостроительная политика, и резкий рост числа автомашин, и отсутствие контроля за выхлопными газами автомобилей.

Ещё одна проблема — концентрация на свалках отходов, в которых содержатся вредные синтетические вещества. В приведённом Савченко списке причин ухудшения экологической ситуации есть и несоблюдение «отдельными предприятиями» требований экологического законодательства. .

Также чиновники надеются на расширение полномочий регионов в плане контроля за состоянием атмосферы и деятельностью предприятий-загрязнителей. А уставшие от загрязнённого воздуха жители региона готовы на крайние меры. Масла в огонь подливают и последние планы по созданию в регионе Томинского ГОКа — проекта Русской медной компании. Инвестор заявляет об экологической безопасности работ. Но экологические активисты в этом сомневаются.

Александр Комаров ИА REGNUM Площадь в Челябинске

Доведённые до отчаяния жители Челябинска и области надеются на помощь Владимира Путина. Изначально они планировали пройти 9 ноября по гостевым маршрутам в противогазах и респираторах. Тем самым люди надеялись на то, что если даже их не увидит президент, то хотя бы заметят журналисты. Впрочем, власти Челябинска уже предупредили инициаторов и возможных участников о том, что эта акция незаконна и за участие в ней последует наказание. Один из аргументов чиновников: участники публичных мероприятий не вправе закрывать свои лица. Эта норма чётко прописана в федеральном законодательстве.

Кстати, можно сказать, что Путин, вернее, его предстоящий визит, помогли челябинцам. По их словам, в последние дни на улицах города дышится легче. Видимо, в преддверии крупного форума с участием Путина и Назарбаева предприятия снизили свои выбросы.

Однако коренным образом проблема пока не решена. Как скоро это случится, покажет время.