Накануне юбилея революции Рамзан Кадыров высказался по поводу тела Ленина — в уверенно либеральном ключе. Кадыров заявил, что «похоронить» (то есть вынести из Мавзолея и перезахоронить, потому что Ленин похоронен в Мавзолее — ИА REGNUM ) Ленина было бы и разумно, и человечно, и исторически верно, потому что нахождение в самом сердце Москвы гроба с мертвым человеком — неправильно.

Superchilum Мавзолей Владимира Ильича Ленина в Москве

Посыл Кадырова поддержали Поклонская и Собчак, не согласившиеся с ним в деталях: по мнению «кандидатки против всех», вопрос о Мавзолее должен решать не Путин, а народ. Ну или Собчак, если ее выберут президентом. В ходе циркового представления, называемого «предвыборной кампанией», Ксюша сообщила о намерении перезахоронить Ленина буквально сразу, как станет президентом. Отрадно видеть, как вульгарная дама со взглядами, близкими к социальному фашизму, оказывается во многом идейным двойником профессиональной охранительницы и известного традиционалиста.

Существование на едином идейном поле всех этих лиц предполагает рамку согласия, объединившего их без какой-либо видимой идеологии. Но идеология, тем не менее, у них есть. Несмотря на то, что к ним поспешил присоединиться и Жириновский, заявивший, что Ленин вообще большинству людей уже безразличен (что, очевидно, подтверждается страшным шумом вокруг его тела). Накануне столетнего юбилея Революции эти разговоры выглядят особенно провокационными, потому что для существенной части граждан этот день — большой исторический праздник. Поэтому вопрос, в сущности, в том, что объединило столь разных людей?

Дружная команда

Объединила их большая личная заинтересованность в сохранении текущего положения дел в России. Припрятывание Ленина подальше стало бы фактически ярлыком на безраздельное властвование, выданным абсолютным большинством граждан. Но исполнение этой мечты будет сопряжено с повторными похоронами не Ленина, а идеи социальной справедливости. До тех пор, пока Ленин не спрятан подальше, они не могут быть уверены, что эта идея не разбудит умы снова. И, судя по интенсивности воя, эта мысль поднимает их посреди ночи. Иначе не объяснишь нелогичность их поведения, ведь сейчас всем лениноненавистникам стоило бы сидеть тихо: пока их не видно и не слышно, народ мирится с их «мнением». Но тревога о собственном будущем заставляет их идти даже наперекор разуму, истории и человечности — как раз в противоположность тезисам Кадырова.

Перезахоронение Ленина не станет, вопреки элитным ожиданиям, выражением всеобщего равнодушия, как хотелось бы Жириновскому, или подтверждением того, что Россия исчерпала лимит на проявление народного гнева. Достигнутое в последнее десятилетие хрупкое равновесие в обществе — недостаточно, потому что обеспечивается большей частью пропагандой и подачками в социальную сферу, без заботы о развитии, под болтовню об «улучшении человеческого капитала» и практическом его уничтожении (включая продолжающиеся атаки на бесплатную медицину и качественное образование).

Ситуация не сдвигается с мертвой точки, суть которой — это тонкая грань между уклоном гибельного пути перестройки, ставшего катастрофой 90-х, и началом движения вперед, невозможным без обеспечения самых насущных социальных необходимостей. А необходимости эти в России впервые были воплощены Лениным и его соратниками: право на труд, право на отдых, право на бесплатные образование и медицину — как неотъемлемые права для человека в социалистическом государстве, такие же естественные, как воздух. Права, которые есть у любого человека, вне зависимости от его происхождения, положения в обществе, расовой принадлежности и, что самое непостижимое для наших элитариев, толщины кошелька. Равенство, о котором говорил Ленин, которое многие сегодня хотят предать забвению, — это не равенство в его пошлом, варварском понимании одинаковых талантов и умений. Речь идет о равенстве предоставляемых каждому человеку социальных возможностей. Которые и описаны перечисленными правами.

«Сбылись мечты народные», советский плакат

Эти права не имеют никакого отношения к капиталистической рыночной системе, более того — они ей противоречат. Поэтому ныне все эти права и превратились в «возможности», доступные в зависимости от происхождения, положения и, что органичнее для наших элитариев, толщины кошелька.

При этом классического капитализма российской элите недостаточно: она возжелала быть новой аристократией. Мечта этой кампании — «Время, назад!», борьба за народное одичание, чтобы ни о каких правах не думал, а молился на своего доброго барина. Ну и как ты это осуществишь, когда у тебя посреди столицы — напоминание о том, куда заводят подобные мечты? Так почему же сейчас заклятые друзья подняли свои голоса в едином порыве? Потому что приближение красной даты сводит их с ума, заставляя проявляться в их истинной общности, сметая шелуху всяких псевдоидеологических или псевдорелигиозных разногласий. Иначе под рассуждения о недопустимости нахождения гроба во всеобщей доступности Кадырову пришлось бы сносить почитаемые у мусульман мавзолеи, подобно язычникам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Поклонской — начать борьбу с православными мощами.

Ленин гениален потому, что даже мертвый проявляет истинную сущность нынешних акул и прилипал капитализма. Какие бы аргументы они ни приводили в защиту своих позиций, у всех перед глазами пример коммунистического Китая, отдающего дань уважения своему создателю Мао Цзэдуну в мавзолее на центральной площади страны; этот Китай перечеркивает все их построения одним фактом своего существования и уверенным сдвиганием Штатов с позиции мирового лидера. Мало того, воющие сейчас, в силу своего хорошего образования прекрасно осведомлены об этом факте, но между величием страны и собственным — выбирают собственное. Так, может, проблема России не в том, что она неправильно захоронила Ленина, а в том, что она отошла от Красного проекта?

Pixelbay.com Лихие 90-е

Разрешиться сложившееся положение может только двумя путями — либо возвращением «святых 90-х» и времени безудержного грабежа и криминала, либо достойной реализацией неотъемлемых человеческих прав и прекращением попыток вернуть страну в темное прошлое. Потому что рост ее достигается не за счет распродажи природных ресурсов и борьбы за строчки в списке «Форбс», а наличием у государства и граждан реальной и общей (!) перспективы.