Рамзан Кадыров: Довольно глазеть на труп Ленина

Грозный, , 10:56 — REGNUM Тело вождя революции Владимира Ленина должно быть похоронено. Так поступить было бы гуманно и с исторической точки зрения верно. Но решение об этом должен принять президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно, — написал Кадыров на своей странице в Telegram.

По его словам, то, что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком» — неправильно. Но, как считает Кадыров, если и принимать решение о захоронении вождя, то тогда такое же решение должно быть принято и по другим лицам. Он пояснил, что имел в виду наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого находится в музее Санкт-Петербурга.

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В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина

Как сообщало ИА REGNUM, опросы, проведенные различными исследовательскими центрами, в том числе «Левада-центром», агентством Superjob.ru, свидетельствуют о том, что около 81% жителей России считают, что тело Владимира Ленина следует предать земле.

Есть среди опрошенных и те, кто против захоронения Ленина. Их доводы основываются на опасениях потерять свою историю. Так, 26% респондентов согласны с тем, что память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдёт по его пути. Почти столько же считают, что Ленин вывел страну на путь прогресса и справедливости. 15%, напротив, уверены, что он повел Россию по ложному пути, и это стало причиной многих несчастий и бед.

Законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина, представили в Госдуму РФ представители «Единой России» и ЛДПР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение демонтировать мавзолей Ленина на Красной площади Москвы провокацией.

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