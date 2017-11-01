Незаконное строительство и вырубки деревьев в Битцевском лесу, одном из крупнейших природных парков в Москве, нанесло ущерб более чем в 40 миллионов рублей, заявил 31 октября РИА Новости генеральный прокурор Юрий Чайка.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Чайка

«В Москве бездействие департамента по охране окружающей среды, дирекции «Природно-исторического парка «Битцевский лес» привело к незаконному строительству и вырубке деревьев арендатором земли. Парку причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», — цитирует агентство выступление генпрокурора на заседании коллегии ведомства.

О других зафиксированных правонарушениях читайте здесь: Заседание коллегии по вопросам исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении объектов животного мира и среды их обитания.

Хотим обратить внимание как наших читателей, так и самого генпрокурора на тот факт, что на состоявшемся днём ранее, 30 октября 2017 года, заседании прокуратуры города Москвы, также посвященного вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере. Московские подчинённые господина Чайки совершенно не разделяют озабоченности своего руководства как по отношению к происходящему в Битцевском лесу, так и сложившейся на сегодняшний день ситуации в Москве в целом, которую иначе, как катастрофической назвать нельзя.

Более того, как можно судить из опубликованного на сайте московской прокуратуры отчёта, ситуация в сфере природопользования в городе находится на удовлетворительном уровне. А природоохранным прокурорам в целях укрепления законности в этой сфере во взаимодействии с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы остается лишь «усилить, углубить, улучшить», чтобы достичь максимально эффективного уровня межведомственного взаимодействия…

Подробности читайте здесь: На коллегии в прокуратуре города обсуждены состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере

Spusk.ru ЗАО спортивно-экологический комплекс «Лата-Трэк»

Также напомним, что ИА REGNUM в ряде своих материалов неоднократно обращал внимание на противоправную коммерческую деятельность на территории природных и исторических заповедников столицы.

Мы рассказывали о том, как после «странной» приватизации неким ЗАО спортивно-экологический комплекс «Лата-Трэк» львиной доли территории ООПТ «Крылатские Холмы», на оставшемся в ведении города кусочке заповедника, пытались под видом благоустройства создать некий парк «Этномир». Если коротко, то на оставшихся 14 гектарах парка планировалось построить 5 объёмных сооружений (экопавильон, эколекторий, музей «Русский дом», домик на детской площадке, административное строение, две трансформаторные подстанции, 10 модульных туалетов), 12 беседок, в том числе в виде домиков, летнюю сцену, девять ворот высотой до 4,4 м, 2 дополнительные детские площадки, парковку на 37 автомобилей и 17 торговых павильонов.

Подробности читайте здесь: Индустрия платного отдыха оккупирует Крылатские холмы

Тогда проект этот проект жителям удалось, что называется отбить. Однако на этом беды природного заказника не закончились. Вот уже несколько лет, местные активисты ведут борьбу с тем самым ЗАО «Лата-Трэк», славным не только непрозрачной приватизацией принадлежащего всем москвичам парка, но и тем, что очень любят устраивать на территории ООПТ ралли-рейды и тест-драйвы. Со слов местных жителей, в ДПиООС, куда они неоднократно обращались с жалобами, нарушений в деятельности коммерсантов не усматривают. Более того, по словам главы природоохранного ведомства Антона Кульбачевского, в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, деятельность его департамента должна быть посвящена всемерной поддержки подобных предпринимательских инициатив.

Подробности читайте здесь: Как уничтожить ООПТ Москвы с одобрения властей?

Silver.ru Парк «Серебряный бор»

Отдельное место занимает история без преувеличения жемчужины Москвы, известного на всю страну природно-исторического парка Серебряный бор, являющегося частью ООПТ ПИП «Москворецкий». Здесь также некая компания «Эко спорт» занимается активным продвижением платных услуг на территории заповедника. Совпадение или нет (это все же должны определять компетентные органы), но реализованный здесь ДПиООС проект благоустройства, уничтожив десятилетиями существующие лыжные и прогулочные маршруты, заменив их, на не струганные помосты, создал все условия для активно пропагандируемой «Эко Спортом» скандинавской ходьбы. Не говоря уже о том, когда и каким образом и с какими нарушениями проводилось это так называемое благоустройство.

Подробности читайте здесь: Отдых в Серебряном бору станет платным?

Не менее любопытна и судьба общественных пляжей Серебряного бора, которую воочию наблюдали приглашенные защитником парка, общественным экологическим экспертом Сергеем Менжирицким, корреспонденты ИА REGNUM. Волшебным образом одни из самых популярных общественных пляжей столицы, оказались поделены на площадки для проведения платных корпоративов на природе. В интернете открыто рекламируются услуги, расписываются прелести время провождения на территории ООПТ. Из личных наблюдений, также стоит отметить, что рекой льются спиртные напитки, по всему парку стоят рекламные щиты с ценниками на коньяк, водку и прочие подобные удовольствия.

Подробности смотрите здесь: Чиновники наплевали на памятник природы «Серебряный Бор» в Москве?

Воочию наблюдая те метаморфозы, которые переживает Серебрянный бор под управлением нынешнего руководства ДПиООС, нужно добавить, что это самое руководство в лице главы департамента Антона Кульбачевского, его зама Сергея Мельникова, бывшего руководителя подведомственного ДПиООС ГПБУ «Мосприрода» Р., а также руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий парка Москворецкий и Серебряного бора Романа Мацуры, вдруг озаботилось своей деловой репутацией. И дружно подали на эколога в суд в попытках отстоять свою честь, достоинство и эту самую репутацию. Точку в споре природоохранных чиновников и общественника поставит суд, но ведь и мы, как представители гражданского общества вправе сделать свои выводы. Правда же?

По существу ситуация в соседнем Строгино ничем не отличается от уже описанного нами, здесь также проводят нескончаемое благоустройство, также процветает бизнес. На автора произвел неизгладимое впечатление «грандиозное пиротехническое шоу в Строгинской пойме», которым закончился фестиваль «Круг света». Действительно грандиозно, поставить в акватории ООПТ баржи, и с них в течение 30 минут «пулять» салюты. Грандиозность то в чём? В том, что для устроителей подобных зрелищ законы не писаны? Если так, то не поспоришь, действительно грандиозно.

Photo-moskva.ru Природно-исторический парк Покровское-стрешнево

Подробности читайте здесь: А воз и ныне там: борьба за сохранение природы Строгинской поймы в Москве

И здесь: Скользкая дорожка мэрии Москвы

На наших глазах набирает обороты скандал, вызванный благоустройством парка «Покровское-Стрешнево». Здесь за 1,3 млрд наших с Вами москвичи рублей, по словам местных жителей и правозащитников, варварскими методами, проводят очередную реконструкцию, уничтожая всё на своем пути. В ближайшее время, мы обязательно вернемся к этой теме.

Подробности читайте здесь: Начали с разгрома: за уничтожение парковых прудов Москва заплатит 1,3 млрд

По правде говоря, мы здесь чтобы не показалось будто мы огульно пытаемся в чём-то обвинить московское чиновничество, лишь обозначили малую толику проблем, связанных с деятельность городских властей на подведомственных им природных территориях. Только лишь перечисление в столбик всех ссылок на наши материалы, на данную тему, заняло бы не одну страницу, и это не считая материалов наших коллег из других СМИ, и ещё большего количества публикаций рядовых граждан в соцсетях и общественных порталах и форумах.

Возвращаясь к началу нашего повествования, хочется еще раз обратить внимание, на выявленные нами противоречия в позициях генеральной прокуратуры, и её территориального подразделения, прокуратуры города Москвы. А также задать вопросы (вдруг нам на него кто-нибудь, да и ответит). Москва занимает настолько особое место среди прочих субъектов Российской федерации, что мнение начальства московским прокурорам не указ, или же они настолько заняты налаживанием взаимодействия с ДПиООС, что на выполнение прямых должностных обязанностей у них попросту не остается времени?

А также, как относится к деятельности своих подчиненных, которые на наш взгляд только и заняты тем, что провоцируют москвичей на всё более и боле нигилистическое отношение к власти как таковой, московский градоначальник Сергей Собянин? Особенно учитывая то, что вскорости страна будет выбирать президента, а там не за горами и выборы столичного мэра.