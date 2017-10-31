The Independent: Найдены новые планеты, потенциально пригодные для жизни
Учёные обнаружили целых 20 планет, на которых предположительно может находиться жизнь. Как оказалось, во Вселенной может существовать гораздо больше обитаемых миров, чем мы привыкли думать, пишет Эндрю Гриффин в статье для The Independent.
Сотрудники НАСА получили новые данные с космического телескопа «Кеплер», который специально предназначен для поиска планет, расположенных за пределами Солнечной системы, похожих на Землю. Данные полученные с «Кеплера» позволят достигнуть новых успехов в поисках «Земли 2.0».
По словам учёных, ознакомившихся с новыми данными, обнаружены 20 планет, на которых существуют необходимые условия для поддержания жизни. Некоторые из новых миров удивительно похожи на Землю: продолжительность года практически совпадает с земным годом, температура на поверхности планеты совпадает с земной температурой.
Исследователи заявили, что планета KOI-7923.0 больше всего похожа на нашу Землю. Продолжительность года на KOI-7923.0 составляет 395 суток. Размер экзопланеты составляет 97% от размера Земли, однако температура на поверхности KOI-7923.0 немного ниже, чем на Земле.
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Температура на планете KOI-7923.0 ниже, потому что она находится дальше от своей звезды, температура которой также немного ниже, чем у нашего Солнца. Однако разница температур не столь велика, это означает, что более тёплые регионы планеты KOI-7923.0 похожи на земные регионы с более низкой температурой.
«Если вам нужно выбрать планету для отправки космического корабля, то это (KOI-7923.0) неплохой вариант», — заявил руководитель исследовательской группы «Кеплера» Джефф Кафлин (Jeff Coughlin).
По словам учёных, вероятность того, что планеты, найденные исследовательской группой «Кеплера», окажутся пригодными для проживания, составляет 70—80%. Однако исследователи подчеркнули, что для окончательного подтверждения того, что планеты пригодны для жизни, необходимо продолжить работу. Дальнейшее исследование осложняется тем, что на космическом телескопе «Кеплер» обнаружены технические проблемы.