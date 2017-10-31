Учёные обнаружили целых 20 планет, на которых предположительно может находиться жизнь. Как оказалось, во Вселенной может существовать гораздо больше обитаемых миров, чем мы привыкли думать, пишет Эндрю Гриффин в статье для The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Планета

Сотрудники НАСА получили новые данные с космического телескопа «Кеплер», который специально предназначен для поиска планет, расположенных за пределами Солнечной системы, похожих на Землю. Данные полученные с «Кеплера» позволят достигнуть новых успехов в поисках «Земли 2.0».

По словам учёных, ознакомившихся с новыми данными, обнаружены 20 планет, на которых существуют необходимые условия для поддержания жизни. Некоторые из новых миров удивительно похожи на Землю: продолжительность года практически совпадает с земным годом, температура на поверхности планеты совпадает с земной температурой.

Исследователи заявили, что планета KOI-7923.0 больше всего похожа на нашу Землю. Продолжительность года на KOI-7923.0 составляет 395 суток. Размер экзопланеты составляет 97% от размера Земли, однако температура на поверхности KOI-7923.0 немного ниже, чем на Земле.

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Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». Реж. Роман Качанов. 1981. СССР За штурвалом космического корабля

Температура на планете KOI-7923.0 ниже, потому что она находится дальше от своей звезды, температура которой также немного ниже, чем у нашего Солнца. Однако разница температур не столь велика, это означает, что более тёплые регионы планеты KOI-7923.0 похожи на земные регионы с более низкой температурой.

«Если вам нужно выбрать планету для отправки космического корабля, то это (KOI-7923.0) неплохой вариант», — заявил руководитель исследовательской группы «Кеплера» Джефф Кафлин (Jeff Coughlin).

По словам учёных, вероятность того, что планеты, найденные исследовательской группой «Кеплера», окажутся пригодными для проживания, составляет 70—80%. Однако исследователи подчеркнули, что для окончательного подтверждения того, что планеты пригодны для жизни, необходимо продолжить работу. Дальнейшее исследование осложняется тем, что на космическом телескопе «Кеплер» обнаружены технические проблемы.