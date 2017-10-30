Первая ступень Falcon 9 загорелась при приземлении на платформу в Атлантике

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании SpaceX загорелась после приземления на плавучую платформу в Атлантическом океане, передаёт портал Verge.

Что стало причиной произошедшего, в самой компании на данный момент не сообщают.

Чуть ранее ракета Falcon 9 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

На орбиту должен быть выведен южнокорейский спутник Koreasat-5A, созданный французско-итальянской компанией Thales Alenia Space.

Космический аппарат предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами в регионе Ближнего Востока, Индийского океана и в азиатском регионе.