Брат шоумена Гарика Мартиросяна стал послом и дипломатом

Ереван, , 12:46 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, указами президента Армении Армен Еганян освобождён от должности посла Армении в Канаде, а на эту должность назначен Левон Мартиросян.

Другим указом главы государства, послом Армении в Дании назначен Александр Арзуманян.

О причинах смены послов не сообщается, но в МИД Армении или администрации президента, если и станут объяснять смену послов, то плановой ротацией.

Однако фигуры новых послов, по крайней мере, одного из них, вызывают некоторые вопросы.

Левон Мартиросян, который стал послом в Канаде, армянской общественности известен лишь тем, что является братом известного российского шоумена Гарика Мартиросяна. Кроме этого, можно сказать, что он был депутатом парламента прошлого созыва и представлял правящую Республиканскую партию Армении. На выборах 2017 г. Мартиросян был в списке РПА, но, как оказалось, не на проходном месте.

У Мартиросяна юридическое образование, но и юриспруденцией он толком не занимался. В биографии написано, что 41-летний Мартиросян занимался частной юридической практикой в 2003—2007 гг. Кроме этого, новоназначенный посол, запомнился неоднозначными заявлениями по нагорно-карабахскому урегулированию.

Если принимать во внимание, что ещё до парламентских выборов Мартиросян заявлял, что в следующем составе Национального Собрания не окажется в связи с полученным от президента страны предложением занять государственную должность, то единственным рациональным объяснением назначение Мартиросяна на высокую дипломатическую должность может быть его, муссируемая в СМИ дружба с зятем президента Армении Микаелом Минасяном, который тоже дипломат — посол Армении в Ватикане.

Также можно отметить, что на фоне никаких отношений Армении и Канады, имя Левона Мартиросяна появится в прессе лишь тогда, когда его снимут с этой должности.

Что касается Александра Арзуманяна, то он дипломат с многолетним стажем. В прошлом, при первом президенте Армении Левоне Тер-Петросяне занимал должность посла Армении в США, в ООН, был министром иностранных дел Армении. 4 февраля 1998 г. вместе с Левоном Тер-Петросяном подал в отставку.

После этого занялся политикой, был членом оппозиционных партий «Армянское общенациональное движение», а затем членом оппозиционной партии «Свободные демократы», был депутатом Национального собрания предыдущего созыва. Дважды становился фигурантом уголовных дел, которые были политически мотивированными.

Однако в последнее время оппозиционный пыл Арзуманяна пошёл на спад. В 2015 г., когда Серж Саргсян объявил о начале конституционных реформ, по которым в 2018 г. может сохранить власть, став премьер-министром, Арзуманян подержал реформы, чем, видимо, и заслужил должность посла Армении в Дании.