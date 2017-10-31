Более чем через год после того как ФБР начало расследование предполагаемого «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа и российских властей, спецпрокурор Роберт Мюллер начал выдвигать обвинения. Одним из первых, кому они были предъявлены, стал бывший главы предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. И хотя у ФБР нет никаких оснований связывать незаконную деятельность Манафорта со штабом Трампа или выборами 2016 года, такое развитие событий позволяет увидеть полную картину того, как против Трампа был организован заговор, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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По мнению автора, осуществление этого заговора, к которому, как в «Убийстве в «Восточном экспрессе», свою руку приложил почти каждый, началось два года назад, в октябре 2015 года. Тогда неоконсервативный интернет-портал Washington Free Beacon заказал у исследовательской фирмы Fusion GPS накопать грязи из личной и профессиональной жизни тогдашнего претендента на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Необходимо отметить, что Washington Free Beacon отделился от Weekly Standard Билла Кристола и возглавляется его зятем. Финансирует же его республиканский олигарх и миллиардер-инвестор Пол Сингер.

Пол Сингер на форуме в Давосе. Швейцария. 2013

С октября по май 2016 года Fusion GPS методично собирала грязь для неоконсерваторов и противников Трампа. К маю же Трамп смог сокрушить всех своих соперников и стал основным претендентом на пост главы Белого дома от Республиканской партии. После этого Washington Free Beacon отступился, а фирма Fusion GPS нашла себе две новые «дойные коровы» в лице Национального комитета Демократической партии (НКДП) и предвыборного штаба Клинтон. Взаимодействие НКДП и штаба бывшей первой леди с Fusion GPS осуществлялось посредством юридической фирмы демократов Perkins Coie, получившей от них $12,4 млн, из которых лишь часть пошла на финансирование работы Fusion GPS.

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И здесь, подчеркивает автор, начинается самое интересное. В 2016 году Fusion GPS нанимает бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, который занимался Россией в МИ6, с тем чтобы он установил связи между Трампом и Москвой. Стил начал связываться со своими знакомыми в российском ФСБ, после чего российские спецслужбы, по мнению Бьюкенена, начали «скармливать» ему поразительную грязь на Трампа, способную в случае подтверждения ее достоверности поставить крест на кандидатуре Трампа.

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Среди прочего сообщалось, что Трамп имел связи с проститутками в одной из гостиниц российской столицы, что Кремль шантажирует его, а также что между его штабом и Москвой был сговор. С июня по октябрь 2016 года Стил передавал эту информацию Fusion GPS, которая, в свою очередь, передавала ее крупным американским изданиям. Однако из-за неспособности проверить указанную там информацию они отказались публиковать ее. Конечный продукт работы Стила — 35-страничное «досье» — было охарактеризовано как основанное полностью на «недоказуемых и скабрезных обвинениях».

Несмотря на это, работа Стила почти получила поддержку тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, который, по всей видимости, был так удивлен раскрытой там информацией, что даже подумывал выделить Стилу финансирование на продолжение работы. Такое стремление стало поводом, по словам сенатора Чака Грассли, «усомниться в независимости ФБР от политики, а также задуматься о том, не применяла ли администрация Обамы правоохранительные органы и разведывательные структуры для политических целей».

Cbsnews.com Кристофер Стил

На этом фоне начала расти гора вопросов. Какой характер носили отношения ФБР со Стилом, который был в столь значительной мере «близок» с российскими спецслужбами? Использовало ли ФБР собранную Стилом информацию для расширения своего расследования «сговора» России и Трампа, и передавало ли оно найденные Стилом сведения в Белый дом — главой которого тогда был еще Барак Обама — и Совету по национальной безопасности? Использовала ли администрация Обамы эту информацию для оправдания слежки за членами круга Трампа?

Давая показания в Сенатской комиссии по разведке, бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста и председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц заявили, что им не было известно, что Perkins Coie наняла Fusion GPS или Кристофера Стила для поиска грязи на Трампа. И когда Подеста говорил об этом, с ним рядом в одной комнате сидел Марк Элиас — сотрудник Perkins Coie, нанявший Fusion GPS и получившей плоды его подпольной работы. Здесь уместным было бы, подчеркивает автор, привести цитату Бисмарка, согласно которому тем, кто любит колбасу и политику, не стоит видеть, как они делаются.

Таким образом, складывается следующая картина: неоконсерваторы из Washington Free Beacon, противники Трампа из числа республиканцев, предвыборный штаб Хиллари Клинтон, НКДП, британский шпион и его «товарищи» в российских спецслужбах и, возможно, в ФБР, — все они работают за серые деньги и с сомнительными лицами на уничтожение кандидата, которого им не получилось победить в ходе честных выборов. И если в будущем новые сведения лишь продемонстрируют, что всё было именно так, проблемы будут не только у Белого дома. И действительно виноватой в этой истории является политическая система США, а настоящая трагедия — это упадок «Старой республики».