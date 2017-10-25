The Washington Post: связь Трампа с Россией расследовал штаб Клинтон

Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Организаторы предвыборной кампании Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии США финансировали расследование, в результате которого была установлена «связь с Россией» президента США Дональда Трампа и «возможное сотрудничество между его предвыборной кампанией и Кремлём», передает The Washington Post.

Юрист Макс Элиас, представляющий кампанию Клинтон, нанял фирму Fusion GPS для проведения исследования. В свою очередь фирма наняла бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который имеет связи с ФБР и разведкой в США.

Издание сообщает, что до того, как Элиас начал финансировать расследование, его оплачивал «неизвестный республиканец». В результате на досье обратило внимание следствие. Лидеры республиканцев несколько месяцев пытались дискредитировать Fusion GPS и Стила и выяснить, кто заплатил за расследование.

Напомним, в досье говорится, что российское правительство собирало компрометирующую информацию о Трампе и что Кремль участвовал в поддержке его кампании. Трамп отрицал подобные обвинения и сказал, что расследование ФБР — «охота на ведьм».

Как заверили чиновники, ФБР подтвердило некоторую информацию, указанную в досье. Однако многие детали, в том числе самые «сенсационные обвинения», не были подтверждены.

Читайте ранее в этом сюжете: Трампа обвинили в «измене» и закидали российскими флагами