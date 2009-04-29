Через многие годы историки, возможно, будут изучать выданные на имя бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта документы обвинительного акта, чтобы понять, каким образом была произведена такая «русификация» общественной жизни США. Так, Манафорта обвиняют в отмывании денег, уходе от налогов и лжи своим клиентам. Все это он делал, согласно документам, чтобы «вести роскошный образ жизни в США». По версии следствия, он потратил несколько миллионов долларов, незаконно скрытых от американского минфина, на обустройство одного из своих домов, пишет Энн Аппельбаум в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Некоторые могут счесть парадоксальным то, что всё это Манафорт делал одновременно с наставлениями кандидату в президенты Дональду Трампу о том, как вести «антиэлитную» выборную кампанию, которая была бы направлена на «осушение болота» и очистку Вашингтона. Тем не менее это именно та тактика, которую Манафорт довел до совершенства, работая от имени России на протяжении более десяти лет на Украине.

Автор отмечает, что впервые Манафорт был приглашен на Украину в 2004 году российским олигархом Олегом Дерипаской. Затем, в 2006 году он привез с собой на Украину десятки американских политических консультантов. Тогда они, по мнению Аппельбаум, пытались помочь России вернуть контроль над Украиной в ходе этнически заряженных выборов, в которых сошлись русско- и украиноговорящие граждане страны. В 2008 году Манафорт помог провести кампанию против НАТО, выступая против членства Украины в трансатлантическом альянсе. В 2010 году он был одним из нескольких советников — другие были по большей части русскими, — которые помогли переделать образ Виктора Януковича, бывшего преступника, которого Москва поддерживала как кандидата на пост президента Украины. Янукович обвинил тогдашнее правительство в коррупции, заявил, что предстоящие выборы будут сфальсифицированы, а затем одержал на них победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Полученный на Украине опыт оказался очень полезным в 2016 году. Эксплуатация этнической напряженности, негативное отношение к НАТО, постоянные разговоры о коррумпированности своих оппонентов, крики о фальсификации выборов — именно такую тактику избрал Трамп. Если обратиться к ряду других аспектов правления Януковича — который был впоследствии изгнан из страны — складывается тревожная картина. Так, он, будучи «антиэлитным» кандидатом, оказался, по мнению автора, намного более коррумпированным, чем существующая элита. Он использовал общественную свою должность для извлечения личной выгоды, а также пытался подорвать украинскую конституцию, сначала исподволь, потом и открыто.

Обнародованные 30 октября обвинительные документы не указывают на то, что Манафорт был тем звеном, которое связывало предвыборный штаб Трампа с правительством России, хотя в них и утверждается, что он нарушил и другие законы. Такая связь прослеживается в обвинении другого советника Трампа Джорджа Пападопулоса. Он, как выясняется, знал, что «российские хакеры» стояли за нападением на предвыборный штаб Клинтон уже в мае 2016 года, задолго до того, как это стало известно кому-либо еще. Кроме того, он знал, что у России есть «грязь» на Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Таким образом, даже если обвинение Пола Манафорта и не является «дымящимся пистолетом», оно всё же свидетельствует о чем-то важном. На протяжении долгого времени часть американского политического и делового класса сливалась — идеологически и эстетически — со своими постсоветскими «коллегами». Использование фирм-пустышек и банковских счетов на Кипре, безудержные траты на одежду и дома, глубоко циничная манипуляция этническими и расовыми разногласиями для победы на выборах — такое поведение теперь обычно для определенной части «скользких» дельцов на обоих континентах. Если указанные в обвинительном акте сведения окажутся достоверными, можно будет уверенно сказать, что Манафорт является живым воплощением российско-американской конвергенции, тогда как так Трамп — ее чистейший образец.