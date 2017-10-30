Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт помещен под домашний арест

Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда ТрампаПол Манафорт отправлен под домашний арест, сообщает 30 октября агентство Bloomberg.

Манафорт и его помощникподозреваются в 12 нарушениях, в числе которых заговор против США, сговор для отмывания финансовых средств и даже незаконное получение с 2006 по 2015 год десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Украины.

Ни Пол Манафорт, ни Рик Гейтс не признают своей вины ни по одному из этих обвинений.

При этом президент США Дональд Трамп уже заявил, что все эти обвинения не имеют к нему никакого отношения, так как Пол Манафорт совершил все эти деяния еще до своего участия в предвыборной президентской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Манафорт и Рик Гейтс обвинены в отмывании крупных сумм денег и в сговоре против интересов государства в сотрудничестве с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

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