Борьба с отмыванием задевает интересы честных

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Прошедшая неделя пестрила событиями и, пожалуй, имеющими шансы войти в список крылатых выражений Викисловаря цитатами лидеров кредитно-денежной политики страны.

Всю неделю в СМИ активно обсуждали действия ЦБ РФ и по отношению к инфляции, и к способам санации, к снижению ставки рефинансирования, и много чего ещё, что по большому счёту взаимосвязано и в целом сказывается на экономической активности бизнес-структур и простых граждан России. Новости от регуляторов финансового рынка поступали практически ежедневно.

В понедельник, 23 октября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу, на которой Юрий Чиханчин отчитался о проделанной под его руководством службой работе:

«Действительно, нам удалось очень многое сделать. Это говорит о том, что всё-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов… Мы приняли значительные меры для того, чтобы сократить ряд отрицательных моментов, на которые обычно обращает внимание международное сообщество: это вывод денежных средств за рубеж, это транзитные схемы и так далее. Какие меры были предприняты на данном этапе. В первую очередь, согласно закону, который Вы подписали, мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот. Я хотел бы обратить внимание: к нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно [их] отстранили от работы с банками. Но это рабочая ситуация, мы совместно с [председателем Центрального банка] Эльвирой Набиуллиной работаем, ищем новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений».

Между тем несколькими неделями ранее множество предпринимателей забили тревогу, столкнувшись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов, о чём сообщал ИД «Коммерсант», приведя данные общественной организации «Деловая Россия» о том, как с начала года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей. К решению вопросов подключился общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов, пояснив, что банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов банков, вследствие чего и денежные средства на этих счетах фактически замораживаются. Кроме того, банки требуют от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами, а порой и настаивают на добровольном отказе клиента от обслуживания в банке, указывал Иванов.

Блокировка счетов

На основании массовых жалоб уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разобраться в ситуации. Титов предложил ЦБ изменить ситуацию и самому ЦБ присоединиться к оперативному реагированию на жалобы представителей малого и среднего бизнеса по этому вопросу, возможно, наделив соответствующими полномочиями службы по защите прав потребителей на финансовом рынке ЦБ, а также привлекать отдельные банки к ответственности или же применять к ним меры воздействия, предусмотренные законом о ЦБ, за необоснованный отказ в проведении операций. Также крайне важно, чтобы ЦБ выпустил рекомендации по применению банками его нормативных актов.

«Нормы положения № 375-П не учитывают отраслевую специфику отдельных отраслей, из-за чего целые направления бизнеса могут быть под подозрением у банков», — сказал Борис Титов. Для решения проблемы предлагается также провести совместное совещание с участием представителей бизнеса, Росфинмониторинга и ЦБ для обсуждения практики применения банками положений антиотмывочного закона, чтобы в дальнейшем соблюдался баланс интересов банков и их клиентов.

Тема активно муссировалась всю неделю, мол, решая один вопрос — борьбу с отмыванием денежных средств, ЦБ мешает развитию добросовестного бизнеса, и как тут понять, где по справедливости тормозится деятельность той или иной организации конкретно в той или иной сфере экономики, а где умышленно, ведь при блокировке операций банки не сообщают своим клиентам причин отказа в совершении операции, а в это время бизнес не только несет убытки, особенно если это касается продовольственной сферы, но и теряет партнёров.

Недавнее исследование сервиса «Поток», проведённое на основе данных клиентов Альфа-банка, относящихся к малому бизнесу, выявило сектора, в которых чаще всего банки блокировали счета предпринимателей. Лидерами оказались сферы здравоохранения (12,5%), типографских услуг (11,73%) и продуктовой розницы (10,55%). Объединяет их только то, что именно в этих сферах большой оборот наличных средств. Но означает ли, что все они отмывают средства? Некоторые эксперты высказывают в СМИ мнения о том, что подобные ошибки ЦБ допускает лишь потому, что федеральный закон 115-ФЗ сырой, но постепенно его доработают, и это позволит бизнесу вернуться в «нормальные» условия работы. Ну что же, посмотрим, какие события будут развиваться быстрее — то ли ЦБ оперативно отреагирует на проблему и разъяснит банкам, и не только им, признаки, при которых следует блокировать счета и операции, или бизнес «сложит руки».

Право выдавать банковские гарантии — не для всех

На финансовом рынке продолжают обсуждать инициативу правительства о повышении рейтингов для банков, которым будет позволительно выдавать банковские гарантии. Так, банки должны будут иметь рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) не ниже BBB-(RU) или «Эксперт РА» — не ниже ruBBB-.

Напомним, в октябре Ассоциация российских банков, теперь не пользующаяся авторитетом в среде крупного банковского сообщества, написала письмо в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей. Вот одна из цитат письма:

«Данное требование сократит количество банков, имеющих право работать с гарантиями при заключении госконтрактов, примерно с 260 до 70… Кроме того, усилится отток клиентов из средних и малых банков, что будет способствовать ограничению конкуренции на банковском рынке в целом».

Вместе с тем в ассоциации считают, что новшество не только ограничит конкуренцию среди банков, но и снизит доступ малого и среднего бизнеса к работе с госконтрактами, так как банковские гарантии могут стать дороже, следовательно — менее доступными. Как сообщил изданию «КоммерсантЪ» Александр Мурычев, в РСПП готовы поддержать это предложение, мол, если постановление будет принято в нынешнем виде, пострадают не только многие банки, но и десятки тысяч мелких и средних предприятий, которые в них обслуживаются. РСПП, по словам Мурычева, направит своё заключение на проект в Минфин.

Добавим, до сих пор банки могли спокойно работать с банковскими гарантиями, даже не имея рейтинга российских агентств, примеры есть, но приводить не будем, дабы не «ухудшать здоровье» банков своими комментариями, в ЦБ эти примеры знают, впрочем, как и в рейтинговых агентствах. Неоспоримый факт — банк мог отказаться от процедуры рейтингования, сам отозвать свой рейтинг, вообще не обращаться за присвоением его ему и при этом выдавать гарантии. Это свидетельство того, что данный сектор рынка в принципе не регулировался. Не поспоришь, с одной стороны — да, рынок нужно регулировать, с другой — опять вопрос — с чего вдруг всполошились именно сейчас и желают урегулировать его в короткий срок??? Проект постановления правительства «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», который, если будет принят без доработок, сконцентрирует этот сектор в руках нескольких игроков, планируется запустить в действие с 1 января 2018 года.

Дадим стране малый бизнес

Вместе с тем, не определив риски одного проекта, правительство решило облегчить доступ компаниям малого и среднего бизнеса к госзакупкам, о чём стало известно 26 октября, когда премьер-министр Дмитрий Медведев проводил очередное заседание правительства.

«Мы сегодня рассмотрим ряд законопроектов, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса. Это системная работа, которая идёт в рамках отдельной дорожной карты по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса. Принимаются меры, чтобы упростить небольшим предприятиям доступ к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием», — сказал Медведев, сообщив что сейчас некоторые заказчики злоупотребляют правом решать, какие документы предоставлять для участия в конкурсах по госзакупкам, в результате чего часть небольших компаний просто выталкивается из контрактной системы, причем не из-за того, что они проиграли, а по искусственным, формальным ограничениям.

Отметим, а если, предположим, сформируется монопольный рынок из представителей крупных банков, сегодня пятёрку крупнейших возглавляет Сбербанк, который будет, в свою очередь, диктовать бизнесу свои правила получения денег в кредит под развитие того или иного бизнеса, а также в результате принятых правительством РФ своих же предложений по отношению к банковским гарантиям, эта пятёрка, десятка или двадцатка будет решать, кому отказать в праве получения поручительств для выполнения госзаказа, то тогда насколько доступ к госзаказам увеличится для малого бизнеса, представители каких сфер малого бизнеса будут развиваться быстрее, внося свой вклад в развитие экономики России? Не идёт ли одно предложение правительства вразрез с другими?

Куда идём мы с пятачком? Большой секрет!

С учётом заявления председателя правления Сбербанка, подчеркнём, лидера пятёрки крупнейших госбанков, Германа Грефа о том, что он всё больше не понимает, чем он занимается, и вовсе пугают размышления о перспективах развития экономики страны. Напомним, Герман Греф возглавляет Сбербанк вот уже 10 лет подряд. А 27 октября 2017 года на заседании «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы» он вдруг заявил, что ждёт некоего момента осознания или познания, в общем, сложно сказать, чего, лучше приведём его же цитату:

«1 декабря будет 10 лет, как я занимаюсь Сбербанком. Сказать честно, я всё больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — признался Греф.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

В народе всё сильнее утверждается понятие «вангование», вошедшее в народный лексикон после зачастивших в прессе публикаций о пророчествах болгарской предсказательницы Ванги. Так вот «ванговать» по поводу того, что имел ввиду Греф не будем, да и не имеем на то никакого права, подметим лишь, что если бы в любой другой стране мира глава какой-либо крупнейшей организации заявил о подобных «вещах», то рухнули бы на рынке все котировки вместе с этой фирмой, а акционеры фирмы переизбрали бы главу, как минимум.

Гадание — повторится ли чёрный вторник 2014

Громом среди ясного неба для финансового рынка и не только, стало заявление Минфина, глава которого Антон Силуанов, по заявлениям ряда СМИ, предложил предоставить ЦБ и кабмину право, по сути, ограничивать конвертируемость рубля — вводить ряд жёстких валютных ограничений, в числе которых — требования к экспортерам репатриировать деньги, обязательный порядок продажи валюты, получение разрешения на покупку валюты, открытие спецсчетов для отдельных видов валютных операций и резервирование под них денег. СМИ стали активно распространять эту новость, напоминать и предрекать повторение «чёрного вторника 2014 года». Позднее точку в «гаданиях на кофейной гуще СМИ» в том, сказал об этом Силуанов или не сказал, ужесточат ли требования валютного регулирования или нет, поставил сам глава Минфина, заявив, что планов по ограничению потоков валюты или влиянию на приток-отток капитала даже при сложной ситуации в экономике страны у Минфина нет:

«У нас это право сейчас есть, но мы им никогда не пользовались. То же самое прописано в письме, что у нас сохраняется право введения ограничений. Но это не означает, что мы собираемся им пользоваться. Идеи ограничить потоки валюты, поставить забор по притокам и оттокам капитала мы никогда не практиковали, и думаю, что не будем этого делать».

Есть ли планы, нет ли этих планов, а червоточина у россиян и потенциальных инвесторов осталась.

У ЦБ — своя правда

2014 год снова всплыл уже в докладе Эльвиры Набиулиной перед президентом Владимиром Путиным, которая рассказала, что банковская сфера России стабилизировалась и по основным показателям вернулась к уровню 2014 года.

«Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 года, после достаточно сложных 2015—2016 годов», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба Кремля.

Хочется добавить, возможно, банковская система и чувствует себя стабильно или отдельные ее элементы, но вот в отчетах самого ЦБ мы можем прочитать, что процессы роста экономики, в части зависящих от банков, не просто тормозились, а снижались весь этот еще неполный год, чему была ранее посвящена наша статья. Что заставляет усомниться в правдивости доклада Набиулиной.

Поможем правительству вспомнить долги советского Сбербанка

И, пожалуй, самой «фееричной» или «трагикомичной» новостью этой недели стало то, что Госдума откладывает компенсацию советских вкладов ещё на год — до 2021 года. Не будем углубляться в историю вопроса, только спросим — есть ли россияне, у которых остались на руках советские сберкнижки, и кто-нибудь помнит ли вообще, сколько денег там было, откликнитесь, интересно, во сколько бюджету обойдутся выплаты положенных процентов от средств, размещенных в Сбербанке до 1991 года.