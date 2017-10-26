Галина Смирнова, , 21:21 — REGNUM

Игра в одни ворота

На прошедшем девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» его модератор, председатель правления ВТБ Андрей Костин посоветовал коллегам исключить критику в своей риторике в адрес Центробанка России:

«Я вот недавно был на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне и, выступая там по российскому телевидению, допустил определённую критику Центрального банка, потом вспомнив судьбу своего друга Алексея Кудрина, на которого этот зловредный воздух американский действовал тоже в своё время, видимо. Действовал, и чем это закончилось, я первым делом что сделал, приехав в Москву, я позвонил руководителю Центрального банка и сказал, что пока я банкир, я никогда больше в жизни не буду больше критиковать Центральный банк, вы, правда, такую клятву не давали, но тем не менее, пожалуйста, осторожнее, давая оценку деятельности Центрального банка. К счастью, не в Америке живём, и надо уважать Центральный банк, ладно?!».

Последуем его рекомендациям и приведем весомые, на наш взгляд, факты того, как действия ЦБ, так и не определившего за 10 лет чёткого, а главное — прозрачного механизма «зачистки» финансового сектора от «недобросовестных» банков и банкиров, являются своего рода «игрой в одни ворота». И в дальнейшем именно основные оставшиеся крупные игроки этой сферы и будут определять вектор развития экономики России. Первые признаки уже полезли в этом году наружу. За нас всё скажут цифры.

Физические законы на финансовом рынке в действии

«…Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает», — писал в письме к Эйлеру Михаил Ломоносов, формулируя свой «всеобщий естественный закон» (5 июля 1748 года), повторяя его в диссертации «Рассуждение о твёрдости и жидкости тел».

Приток средств на фоне оттока их из рухнувших банков выглядит впечатляющим у двух банков из первой пятерки крупнейших. Оговоримся сразу, данные финансовых показателей принадлежат информплощадке banki.ru.

Прирост средств предприятий и организаций у Сбербанка с 1 мая по 31 августа 2017 года произошёл на 499,2 млрд рублей (+9,39%), составив на 1 сентября5 817 млрд рублей.

В процентном выражении наиболее ярко выглядит прирост средств предприятий и организаций в «Альфа-Банке» за обозначенный период, + 38,20%, но на фоне изначально скромно выглядящего базового показателя этой строки у «Альфа-Банка» по сравнению со Сбербанком в денежном выражении цифра не так респектабельна, +304,4 млрд рублей, составив к 1 сентября 1 101 млрд рублей.

Безусловно, необходимо отметить, что в структуру прироста, возможно, входят и средства «исторически бывших клиентов» этих банков, но публичной статистики по данному вопросу на рынке в открытом доступе нет, но согласитесь, что даже для таких крупных игроков с учётом эффекта большой базы прирост на 9% и 38% является слишком высоким.

О чём говорят эти цифры? О том, что отток средств из ФК «Открытие», «БИН банка» и «Югры» начался отнюдь не осенью, а постепенно, начиная с мая. Мог ли не знать об этом ЦБ? Не мог! Подчеркнём, свои отчеты банки сдают ЦБ каждый день. К тому же мы все уже живём в достаточно открытом и порой слишком демократичном информационном пространстве и постоянно общаемся в различных форумах, и в этих форумах возможные проблемы рухнувших недавно банков тоже обсуждались, о «Югре» и вовсе весь прошлый год «бродили» слухи по профессиональным форумам соцсетей. Когда на рынке существует паника, клиенты присматриваются к партнёрам, коим доверили свои личные или бизнес-средства. Первыми к переоценке рисков всегда приступают юрлица, тем самым частично провоцируя обвал финансово-кредитных учреждений, начиная переводить свой капитал из одних банков в другие. Каким банкам россияне привыкли ментально доверять — это не секрет, конечно же, «госбанкам», даже не задумываясь, что пусть чуть меньше, но почти половина капитала таких «госбанков» в собственности не у государства. Тем не менее, приставка «ГОС» позволяет этим банкам всё больше укреплять свои позиции. И действия ЦБ только на руку первой пятёрке крупных «госбанков». Лидер пятёрки — Сбербанк.

Победа над инфляцией — миф ЦБ или реальность?

Каждый месяц ЦБ публикует так называемый «Обзор банковского сектора РФ», в котором приводятся цифры и тенденции происходящих в стране экономических явлений. Обратимся к показателю «Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям» и проследим его ежемесячную динамику, начиная с 1 января 2017 года в процентном соотношении к периоду — за 12 месяцев, предшествующих отчётной дате. Отметим, что данный показатель, по сути, является сводным показателем экономической активности в нашей стране, проявляемой как юрлицами, так и физлицами, включает он как кредиты, так и просроченную задолженность. По этому показателю можно сказать, насколько в России сегодня существует спрос на деньги и готовы ли банки удовлетворить данный спрос.

Итак, на 1 января 2017 года объём кредитов сократился на 9,5%, на 1 февраля 2017 года на 11,8%, на 1 марта 2017 года — на 12,8%, и далее спад начинает постепенно сокращаться, составив уже к 1 сентября — 4,6%.

Статистика неумолима — за неполные 10 месяцев 2017 года экономическая активность хозяйствующих субъектов — предприятий и организаций разных отраслей экономики, включая малый и средний бизнес, и граждан России — сокращается!

Обратимся к другой статье банковских балансов — «Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций, кроме кредитных организаций». Данная строка — это итог хозяйственной деятельности всех экономических субъектов, кроме физлиц и банков.

На 1 января сокращение в годовом исчислении на 10,1%, на 1 февраля — на 9,1%, на 1 марта — на 10,4%. Во второй половине года темп сокращения замедлился и составил 1,8% на 1 сентября. И если ЦБ не принял бы на санацию ФК «Открытие» и «БИН банк», то размер сокращений оказался бы бедственным. Но и факт санации сути не меняет — за ещё не завершившийся 2017 год объём денег в легальном экономическом обороте у предприятий и компаний сокращался!

Возможно, именно в снижении экономической активности, при которой роль ставки рефинансирования заметно уменьшается, и кроется ответ на вопрос, каким образом ЦБ добился 3% инфляции. В условиях сокращения предложения денег и их наличия у субъектов хозяйствования определение их стоимости — вопрос риторический.

Монопольный тренд — задаст тон развитию экономики

Как бы пафосно ни звучало, но лишь наличие конкурентного рынка — залог здоровых тенденций на любом рынке. Банковский — не исключение. Можно ли говорить о конкуренции на этом рынке? Обратимся снова к цифрам! Первые пять банков по размеру активов владеют 55,3% всех активов банковской системы страны, а первая двадцатка банков — 80% всех активов. Можно ли считать оставшиеся 20% всех активов, приходящихся на 96,5% всей остальной части банковской системы, конкурентными, когда 3,5% от общей численности всех банков распоряжаются 80% всех денег банковской системы страны?!

Известный и неоспоримый факт — монополисты смогут диктовать свои условия, что напрямую повлияет на развитие экономики, определит, каким сферам активней развиваться, каким нет. Ни одно предприятие, ни один малый бизнес не способен развиваться за свой счёт, стартовать — может быть, сможет, но расти без заёмных средств не сможет! Соответственно, монопольные банки буду решать, кому дать денег на развитие, кому отказать в кредите. С учетом непрозрачности условий определения платёжеспособности того или иного клиента и возможности трактовки этих условий на свой лад процесс развития экономики страны может выйти из-под контроля государства «благодаря» же «государственным» банкам, а может быть — наоборот, смотря какие цели будут преследовать монополисты-банки и станут ли они следовать задачам государства.