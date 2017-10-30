После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация Трампа так и не приняла окончательного решения по вопросу о том, предоставлять ли Украине оборонительные вооружения, поставить которые на протяжении долгого времени просили власти этой восточноевропейской страны. По сути, президент США Дональд Трамп продолжил политику своего предшественника Барака Обамы, отказывая Киеву в необходимых для противостояния непрекращающейся «российской агрессии» средствах. На этом фоне под еще большим сомнением оказалась готовность нынешнего главы Белого дома давать отпор своему российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

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Должностные лица Совета национальной безопасности утверждают, что администрация медленно, но уверенно работает над планом предоставления украинским силам безопасности необходимых им средств для предотвращения проникновения российских танков, артиллерии и другого оборудования на «оккупированные» части восточной Украины. Недавно состоялась встреча узкого комитета Совета, в который входят высшие чины ведомств. По словам одного из официальных лиц Совета национальной безопасности, в настоящее время его члены готовят набор вариантов для представления Трампу.

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Решение, которое может принять Трамп, будет иметь последствия, выходящие за рамки Донбасса. Так, украинское правительство утверждает, что, несмотря на уменьшение интенсивности боевых действий в последнее время, Москва по-прежнему пытается влиять на ситуацию на местах. Но «речь идет не только об оружии, но и о политическом сигнале», заявил Артур Герасимов, один из ведущих украинских парламентариев в партии президента Петра Порошенко.

«Если США, как лидер свободного мира, не помогут нам остановить ее, лишь вопрос времени, кто будет следующим», — добавил он.

Безусловно, США уже поставляют Украине целый ряд продукции военного назначения, в том числе бронемашины, товары медицинского назначения и очки ночного видения. Но на протяжении многих лет правительство Украины умоляло Вашингтон поставить Киеву такое оборудование, которое может быть использовано для противостояния российским танкам, артиллерии и авиации.

США же, в свою очередь, отказываются поставлять противотанковые ракеты «Джавелин», радары для борьбы с артиллерией, которые могут видеть объекты на территории России, и современные средства разведки и связи. Во время правления Барака Обамы высокопоставленные должностные лица Государственного департамента и военных ведомств при поддержке партий в Конгрессе активным образом выступали за изменение этой политики. Тем не менее Белый дом при Обаме откладывал решение так долго, что стало ясно, что избранная тактика проволочек была сознательным решением.

В 2015 году Палата представителей проголосовала 348 голосами против 48 за принятие резолюцию, призывающей Обаму предоставить Украине оборонительные вооружения. Одним из сторонников этой меры стал конгрессмен-демократ, ведущий представитель Демократической партии в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Элиот Л. Энгель, по словам которого, Трампу нужно принять решение уже сейчас.

«Я на протяжении многих лет поддерживаю поставку оборонительных вооружений Украине, — отметил Энгель. — Но мы проявили бездействие, тем самым деморализовав украинцев и продемонстрировав Путину свою слабость. Пришло время администрации положить конец своей нерешительности и показать, на чьей стороне мы на самом деле».

Помимо укрепления своих сил на востоке Украины, Москва, как отмечает автор, проводит кампанию дипломатической и общественной пропаганды как внутри Украины, так и за ее пределами. Путин хочет разместить на территории Украины миротворцев, благодаря которым за поддерживаемыми Россией повстанцами будут закреплены удерживаемые ими позиции. Он прикладывает необходимые усилия для укрепления легитимности отколовшихся республик и поддерживаемых Москвой фигур, которые ими управляют.

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Также ведется сложнейшая и целенаправленная кампания подрыва репутации украинского правительства, которая, как утверждает Роджин, включала в себя организацию бывшим конгрессменом-республиканцем Конни Маком на Капитолийском холме мероприятия, на котором он обрушился с критикой «предполагаемой» коррупции в национальном банке. Высказанные Маком обвинения были быстро растиражированы на Украине.

Политика администрации Трампа в отношении Украины по-прежнему сосредоточена на активизации Минского процесса, в рамках которого, по мнению автора, Россия должна придерживаться режима прекращения огня, вывести свои тяжелые вооружения с территории Украины и соблюдать границы другого государства. Президент России Владимир Путин не делает ничего из этого. Администрация Трампа назначила бывшего посла США в НАТО Курта Фолькера для продвижения прогресса в осуществлении Минска, но пока никаких подвижек достигнуто не было.

U.S. Department of Defence Пуск противотанковой ракеты Джавелин

Администрация Обамы была обеспокоена тем, что усиление военной помощи Киеву будет препятствовать дипломатическому прогрессу и может привести к эскалации кризиса, спровоцировав Москву. Самым четким отказом от этого аргумента стало заявление главы Пентагона Джеймса Маттиса, выступившего за поставки оружия Украине.

«Поставки оборонительных вооружений могут считаться провокацией, только если ты агрессор, и очевидно, что Украина агрессором не является, поскольку именно на ее территории и идет противостояние», — заявил Мэттис в августе, стоя рядом с Порошенко на параде в Киеве.

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Во время съезда Республиканской партии 2016 года предвыборная команда Трампа смогла убедить Республиканскую платформу не отправлять Украине летальную помощь. С тех пор вопрос о том, придет ли Трамп на помощь Украине, так и остался без ответа.

Трамп часто говорит, что он хотел бы улучшить отношения с Россией, но это можно сделать только с позиции силы, заключает автор. США не смогли помешать России вмешиваться в дела Грузии, Молдавии и Крыма. Трамп теперь должен решить, поможет ли он Украине преодолеть российскую агрессию или позволит Путину создать еще один бесконечный «замороженный конфликт», пока США стоят в бездействии.

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