National Interest: Запад должен не дать Молдавии оказаться в руках России

Кишинёв, , 08:58 — REGNUM Молдавия — беднейшая страна в Европе, по-прежнему сталкивающаяся с проблемами постсоветской трансформации, — находится в центре геополитического «перетягивания каната« между Россией и Западом. Из-за этого она может стать местом развития следующего кризиса безопасности в Европе, последствия которого будут ощущаться далеко за пределами этого государства, пишет Эндрю Фоксолл в статье для The National Interest.

Так, после обретения независимости в 1991 году власть в Молдавии чередовалась между Коммунистической партией, которая традиционно добивалась более тесных связей с Россией, и самопровозглашенными проевропейскими партиями, выступавшими за членство в Европейском союзе. С 2009 года власть в стране принадлежала ряду партий, каждая из которых называла интеграцию в ЕС своей целью. И хотя за последние восемь лет Кишинёв добился определенного прогресса в этом направлении, в том числе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году, перед государством по-прежнему стоит большое число проблем.

Самым серьезным из них является коррупция. В 2014 году Проект по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP) показал, что банки и судебные органы Молдавии сыграли ключевую роль в масштабной схеме отмывания денег, прозванной «Русская прачечная», в рамках которой российские преступники и политики переместили целых $20 млрд (возможно, и больше) в ЕС, США и другие страны. В том же году из трех банков страны исчезли примерно $1 млрд, что примерно равнялось 12% от общего ВВП Молдавии.

На рубеже тысячелетий Всемирный банк назвал Молдавию «захваченным государством», в котором демократическая трансформация была уязвима для негативного влияния как внутренних, так и зарубежных заинтересованных групп. Такая ситуация не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день. Структуру власти в стране, отмечает автор, можно охарактеризовать как олигархическая, в которой в подчинительном состоянии находятся государственные институты, парализовано независимое принятие решений, а гражданское общество слабое. Отчасти в этом виновата Россия, но полностью списывать на нее ответственность не стоит. Хотя президент Владимир Путин и пытался помешать интеграции Молдавии в западную орбиту, элита страны сделала все возможное, чтобы замедлить трансформацию своей страны.

Общую картину в регионе также нельзя назвать радужной. В отличие от других постсоветских «замороженных конфликтов», воздействие Приднестровья — отколовшейся, русскоязычной республике вдоль восточной стороны Молдавии — на развитие страны носили в относительном выражении незначительный характер. Тем не менее после начала кризиса на Украине в 2014 году появились опасения относительно возобновления конфликта.

Через несколько дней после присоединения Крыма руководство Приднестровья обратились к Москве с просьбой о вступлении в Российскую Федерацию, но из этого ничего не вышло. Летом 2015 года, на фоне роста напряженности между Украиной и Россией, ряд гражданских групп в республике, где около трети из примерно пятисот тысяч человек являются русскими, призвали Кремль защитить их «в случае чрезвычайной ситуации». Вскоре после этого лидеры Приднестровья мобилизовали своих резервистов в армии. Тогда вспышка напряженности не привела ни к каким значительным последствиями, однако любая из большого числа проблем может выйти из-под контроля.

Одной из таких проблем является энергоснабжение. Приднестровье зависит от поставок газа из России, накопив долгов на приблизительно $6 млрд российскому энергетическому гиганту «Газпром». Ранее в этом году «Газпром» подал иск на государственную газовую компанию Молдавии MoldovaGazto в Международный коммерческий арбитражный суд в Москве с целью погашения долга. Дело все еще продолжается, но если Молдавия откажется платить долги Приднестровья, а поток газа был бы остановлен, тогда лидеры Приднестровья — неоднократно заявлявшие, что Кишинев вместе с Киевом замышляют поставить регион в экономическую блокаду — могут посчитать необходимым пойти на эскалацию ситуации.

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Как показала ситуация с Украиной, в современной Европе стабильность и сила государства зависят от его приверженности демократии и верховенству права. Внимание же политиков Молдавии после распада правительства в 2015 году было отвлечено на удержание собственной власти. После парламентских выборов, запланированных на следующую осень, правящая Демократическая партия — возглавляемая Владимиром Плахотнюком, самым богатым человеком Молдавии, — недавно осуществила изменение избирательной системы страны, которая, по мнению Венецианской комиссии и экспертов Совета Европы по конституционному праву, могла бы приводят к «неоправданному влиянию» со стороны политических или деловых кругов.

Разумеется, в интересах Молдавии довести до конца застопорившую трансформацию. Но при отсутствии внутренних инициатив, направленных на повышение эффективности управления и реформ, существует ряд шагов, которые может предпринять Запад. Прежде всего, западные страны должны быть готовы приостановить финансовую помощь Кишиневу, если в направлении реформ не будет достигнуто прогресса. Молдавия зависит от западных финансов: за последнее десятилетие ЕС предоставил более €1 млрд ($1,4 млрд), поэтому сокращение этого потока финансирования заставит руководство страны вспомнить об основополагающих целях их государственности.

Наряду с этим, западные страны должны использовать двусторонние и многосторонние форумы для оказания помощи Кишиневу в проведении реформ, обеспечивающих независимость правоохранительных и судебных систем страны, ослабление хватки олигархических денег за политическую систему, а также более эффективную защиту гражданского общества. Западным странам также следует приложить все усилия, чтобы предотвратить поток преступных денег из Молдавии в западные банки и привлечь к ответственности тех, кто способствовал этому. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна и впредь содействовать урегулированию отношений между Кишиневом и Приднестровьем.

Таким образом, заключает автор, Запад не может игнорировать ситуацию в Молдавии. Если бы внешняя политика страны изменилась, в руках у Путина оказался бы настоящий стратегический подарок, что, в свою очередь, может в еще большей степени подорвать стабильность в Восточной Европе.