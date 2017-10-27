Недавно в Пекине состоялся XIX съезд КПК, на котором было принято решение внести имя председателя КНР Си Цзиньпина в устав коммунистической партии наряду с основателем КПК Мао Цзэдуном. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп поздравил Си Цзиньпина и заявил: «Теперь некоторые могут назвать его королём Китая». В период между этими двумя событиями в Белом доме подтвердили, что Трамп пропустит ежегодный Восточно-Азиатский саммит 14 ноября, поскольку ранее запланировано длительное азиатское турне, в котором Трамп будет находиться с 5 по 14 ноября. Этот шаг станет королевским подарком для нового «короля», который будет единственным доминирующим мировым лидером на саммите, пишут Викрам Сингх и Линдси Форд в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Саммит, на котором примут участие 18 лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, остаётся единственной возможностью для президента Соединенных Штатов, чтобы привлечь своих азиатско-тихоокеанских коллег к рассмотрению основных политических вопросов и проблем безопасности. На самом деле Трамп будет находиться на Филиппинах, где должен состояться саммит. Однако его отъезд перед самым началом саммита может быть рассмотрен как оскорбление и подорвать всё, чего ему ранее удастся добиться в рамках своей зарубежной поездки.

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Вот почему Восточно-Азиатский саммит имеет огромное значение. Президент США и сотрудники Белого дома должны пересмотреть своё решение и принять участие на саммите.

Врачи говорят, что первое правило медицины — «не навреди». Для международной политики в Азии это правило имеет особое значение. Для азиатских партнёров США одним из самых важных сигналов приверженности Вашингтона является активное участие в региональных встречах и коллективных действиях. Отсутствие на саммите может вызвать множество вопросов. Более того, наряду с внезапным выходом США из Транстихоокеанского партнёрства после инаугурации Трампа, отсутствие на саммите может привести к краху доверия азиатских партнёров в отношении приверженности США.

Самой предсказуемой заменой Трампа на Восточно-Азиатском саммите может стать государственный секретарь Рекс Тиллерсон, однако даже самый способный чиновник администрации не смог бы заменить президента. Если же глава Белого дома присоединится к саммиту, он даст понять, что Соединённые Штаты готовы играть по-крупному и сотрудничать с лидерами самого быстрорастущего региона в мире.

Президент США может рассматривать своё участие в подобных событиях как несущественное. Однако стоит подчеркнуть, что это не так, поскольку союзники Вашингтона и его противники будут рассматривать региональные проблемы без участия США, позиции Вашингтона в переговорах будут ослаблены и коснётся широкого круга вопросов, начиная с торговли и заканчивая Северной Кореей.

На самом деле, северокорейских кризис и двусторонняя торговля — это единственные проблемы, на которых, по мнению азиатских партнёров, США стоит сосредоточить своё внимание, в ущерб всем другим региональным приоритетам. Встреча на высшем уровне — это наилучшая возможность, особенно для партнёров из Юго-Восточной Азии, напрямую привлечь президента к ситуации в Южно-Китайском море, вопросам, связанным с антитеррористической борьбой в регионе, с кризисом беженцев в Мьянме. Обсуждение данных вопросов в ходе предстоящего турне — это не то же самое, что обсуждать эти же вопросы в рамках саммита.

Агитационный плакат «Статуя Свободы нуждается в долларах». 1918

Но, наверное, самым тревожным следствием отсутствия Трампа на Восточно-Азиатском саммите станет сигнал о текущей роли США как глобального лидера. Учитывая растущее доминирование Си Цзиньпина, отсутствие Трампа лишь подкрепит утверждение о том, что США находятся в упадке и не проявляют интереса к международным ценностям и правилам, которые когда-то были ими же установлены.

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Региональные партнёры чувствуют смятение и замешательство, наблюдая за действиями США. Это касается выхода Вашингтона из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения по климату и, возможно, из ядерного соглашения с Ираном. США проявляют беспрецедентный отказ от международных обязательств, взятых на себя предыдущей администрацией. Региональные партнёры теперь озабочены лишь тем, как поддерживать порядок, основанный на правилах, установленных США, в момент, когда Вашингтон отказывается от своей ведущей роли в регионе.

Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис последовательно выступали за постоянную и твердую приверженность Вашингтона тому, что Тиллерсон назвал «свободным и открытым Индо-Тихоокеанским регионом». Однако данные намерения невозможно реализовать, если США заняты только тем, что освобождают дорогу для нового короля.