Глава минздрава Иркутской области не помог пассажиру самолета

Иркутск, , 09:21 — REGNUM Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не стал оказывать помощь пассажиру рейса «Москва-Иркутск», которому стало плохо и потребовалась помощь медиков, сообщает FlashSiberia со ссылкой на очевидца.

На борту самолета, вылетавшего 19 октября рейсом №1442 авиакомпании «Аэрофлот», один из пассажиров почувствовал себя плохо. Экипаж самолета обратился по громкой связи к пассажирам с просьбой врачам, если они есть на борту, подойти.

«Если вы думаете, что чиновник кинулся оказывать помощь, то напрасно. После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — заявил очевидец.

На помощь пассажиру пришли два врача, которые откликнулись на просьбу членов экипажа. Больного забрала машина скорой помощи после приземления в аэропорту Иркутска.

В минздраве Иркутской области ситуацию не комментировали. Также не было комментариев об инциденте на борту от авиаперевозчика.