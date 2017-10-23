Благоустройство настигло очередной исторический кусочек Москвы. Наступил черед небольшого, уютного сквера с прудом — того самого, что был разбит в 1958 году в честь 10-летия создания КНР, — напротив Китайского посольства, что на улице Дружбы в Москве. Так, по крайней мере, следует из материалов размещенного на портале госзакупок контракта №0573200002917000132.

Panoramio.com Ручки в парке 50-летия Октября, которые якобы символизируют семью

Парк на Мичуринском проспекте является выдающимся произведением талантливого ландшафтного архитектора Милицы Прохоровой. Даже краткое перечисление малой части её работ дает полное представление о масштабе архитектора. Так, в середине XX века ею был разработан и выполнен проект озеленения и благоустройства территорий жилых кварталов по Фрунзенской набережной, а в 1950 году — и самой набережной. Благоустройство набережной вызвало большой интерес как со стороны профессионалов, так и общественности, и было отмечено золотой медалью ВДНХ.

Позднее Прохоровой в соавторстве с Михаилом Коржевым удалось реализовать ещё более значимый проект озеленения территории, прилегающей к новому зданию МГУ на Ленинских горах. Эксперты оценивают его не только как самый значимый в творческой деятельности этой пары авторов, но и самый результативный по своей реализации и завершенности в советской и московской ландшафтной архитектуре проект. Практически на бывшей сельскохозяйственной территории на площади более чем 300 гектаров удалось создать единую градостроительную систему парков, скверов и бульваров с центральным парадным партером, систему, неразрывно увязанную с одним из лучших московских высотных зданий. Специалисты относят его к первой десятке памятников ландшафтной архитектуры страны советского периода.

Denghu Москва, улица Дружбы, дом 6. Посольство Китайской Народной Республики в России

Не стал исключением и парк на улице Дружбы — архитектор настолько удачно вписала его в уже созданный вокруг МГУ ландшафтный ансамбль, что, попадая с территории университета в парк, остаешься в полной уверенности в том, что ты ещё находишься на территории университета.

Уникальность места нашла свое отражение и в градостроительном законодательстве столицы. В соответствии с постановлением правительства Москвы от 13 июля 2004 г. № 485-ПП «Сквер у Китайского посольства» на улице Дружбы является объектом культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры), объектом садово-паркового искусства. Кроме того, и принятый Генеральный план развития города Москвы до 2025 года также установил охранный статус сквера как объекта культурного наследия.

Однако благоустроительный раж подобными вещами остановить практически невозможно. Подумаешь, объект культурного наследия, памятник истории. Программа «Моя улица», «исторический поступок у стен Кремля» — парк «Зарядье», неисчислимые проекты благоустройства других зеленых территорий столицы наглядно показали нам, что мэрия не намерена считаться с общественным мнением, ибо только ей одной доподлинно известно, как должна выглядеть преображенная её стараниями Москва.

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Чтобы подобные заявления не выглядели голословными, адресуем вас к символизирующему семью арт-объекту «Ручки», который соседствует с Аллеей партизан Подмосковья в парке 50-летия Октября, также являющемся частью района Раменки. На вкус и цвет товарища нет, напомним лишь, что создание этого монумента вызвало однозначно негативную реакцию. Критики указывали на неуместность данной композиции в тематическом парке.

Скриншот панорамы «Яндекс.Карт» Пруд в сквере у Китайского посольства

Освежив в памяти некоторые проекты нынешнего преображения Москвы, вернемся к скверу на улице Дружбы и посмотрим, какие же изменения ждут парк. Тем, кто более или менее погружен в данную проблематику, спешим сообщить: «Вы все правильно угадали». Данный проект ничем не отличается от, например, благоустройства ООПТ «Крылатские холмы», Серебряного бора, и множества других сделанных под копирку проектов.

Тем, кто не в курсе происходящего, просто перечислим предполагаемые изменения:

Размещение многофункциональных павильонов (кафе, прокат сезонного спортивного оборудования);

устройство круглогодичных и сезонных (мобильных) торговых точек, кафе;

устройство организованных входных групп по периметру территории;

создание зоны отдыха у пруда без купания;

устройство площадки для выгула собак;

создание мест для буккроссинга:

устройство летнего кафе у воды;

танцевальная площадка для разных поколений населения; уличные музыканты, фокусы и представления;

помещение для детского творчества и художественно-эстетического развития детей и молодежи;

устройство велодорожек;

устройство водопровода и канализации;

устройство поливочного водопровода;

устройство хозяйственной зоны (хранение инвентаря и уборочной техники).

Всё это «благолепие» планируется разместить на территории площадью 14 гектаров. Так и представляется, как удачно не только впишутся, но и дополнят существующий архитектурно-ландшафтный комплекс торговые павильоны, кафе, места для обмена книг и входные группы. А если серьёзно, то излишне говорить о том, что после подобного «благоустройства» сквер как памятник садово-паркового искусства просто перестанет существовать.

И уж совсем мелочью представляется то, что запланированные к госзакупке следующие виды производственно-строительных работ:

капитальное строительство;

реконструкция;

прокладка инженерных и дорожных сетей, превышающая функциональные нужды памятника;

благоустройство памятников садово-паркового искусства с применением строительных материалов, употребляемых в современном дорожном строительстве, —

противоречат закону города Москвы от 14 июля 2000 года № 26 в части 3 статьи 33. А также статье 99 Земельного кодекса РФ, где говорится:

«Земли историко-культурного назначения используются строго с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются».

Если читатель вдруг подумал, что это все напасти, которые пережили жители расположенных вдоль Мичуринского проспекта районов, то это далеко не так. Кратко обозначим, что уже испытали москвичи и что им ещё предстоит испытать. Иначе у незнакомых с жизнью благоустраиваемой Москвы граждан может возникнуть иллюзия того, что это, мол, москвичи с «жиру бесятся».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Из двух

Начнём с преданных анафеме времен правления Юрия Лужкова. Тогда неконтролируемая уплотнительная застройка привела город к транспортному коллапсу, и, конечно же, Мичуринский проспект здесь не стал исключением и встал, что называется, наглухо. Новой администрацией было принято решение о реконструкции проспекта. И вот тут-то склонные к гиперболизации своих проблем граждане по-настоящему поняли, что такое наглухо.

Вылетная транспортная магистраль стояла несколько лет. Окончания реконструкции жители Раменок, Олимпийской деревни, расположенных за МКАД районов Солнцево и Ново-Переделкино ждали буквально как манны небесной. Наконец работы подошли к завершению, приехал градоначальник, принял объект, граждане обрадовались. Однако проспект не поехал, потому что возникло сразу множество недоделок, которые сдаче объекта не препятствовали, а функционировать мешают.

В течение ещё нескольких лет проспект доделывали, а люди стояли в пробках. Когда показалось, что вот он, близкий конец транспортных мук, — случилась новая беда, власти занялись строительством новой ветки метро, магистраль вновь остановилась. Метро построили и даже облагородили вокруг остановочных павильонов территорию, но Мичуринский проспект по-прежнему стоит.

Выше уже говорилось о результатах предыдущего благоустройства в парке 50-летия октября. Добавим лишь, что летом 2017 года его опять принялись благоустраивать. В этот раз мэрия во что бы то ни стало вознамерилась превратить его в спортивный кластер. То есть еще больше дорожек, кафе, площадок тех или иных видов уличного спорта, раздевалок, помещений для инвентаря и всего подобного. Как сообщают очевидцы, работы вновь ведутся варварскими способами, снятием природного дёрна и замены его на рулонные газоны, рытьем траншей под бордюрные камни и так далее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

Но и это не всё. Более масштабные перемены ждут расположенную на другой стороне Мичуринского проспекта часть района. Здесь, между улицей Лобачевского, районом Матвеевское, Минской улицей и собственно Мичуринским проспектом, в долине реки Раменки, которой в 2011 году должны были присвоить статус ООПТ, но не присвоили до сих пор, планируют возвести около 1,3 млн кв. м жилой недвижимости, почти без социальной инфраструктуры. По крайней мере на прошедших в начале 2017 года общественных слушаниях ни представители застройщика, ни чиновники, не смогли внятно объяснить жителям Раменок, где будут лечиться и учится новые жители. Но твердо заверили, что саму реку облагородят непременно, то есть оденут берега в бетон и проложат дорожки из плитки.

На вопрос, где будут лечиться новые жители района, помимо единственной на сто с лишним тысяч жителей поликлиники, готово ответить ИА REGNUM. Долгие годы на Мичуринском проспекте располагался «оптимизированный» мэрией в рамках реформы здравоохранения госпиталь Главмосстроя. Тогда же, весной 2017 года, стало известно, что на месте уничтоженного лечебного учреждения для всех появится частная клиника «Медси», принадлежащая АФК «Система» господина Евтушенкова. Всех, кто с деньгами, — милости просим в «Медси».

Подробности читайте здесь: На месте «оптимизированного» госпиталя в Москве построят частную клинику

Это лишь беглый взгляд на постигшие одну отдельно взятую территорию столицы беды, однако, как представляется, на примере района Раменки наглядно и в полной мере раскрывается суть постигших жителей Москвы несчастий.

Несогласные с предложенным чиновниками проектом благоустройства жители соберутся 29 октября 2017 года в 12 часов дня около пруда в сквере у Китайского посольства на митинг. Очевидно, что будут говорить не только о судьбе сквера, но и градостроительной политике мэрии в целом. Жители Раменок приглашают к участию не только всех небезразличных к судьбе своего города граждан, но и отвечающих за внутреннюю политику товарищей из администрации президента.