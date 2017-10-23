На сегодняшний день наиболее популярным в Вашингтоне обсуждением является то, кто заменит бывшего исполнительного директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона на посту главы Государственного департамента США. Взять на себя эту неблагодарную работу в администрации, сведшей к минимуму и роль своего внешнеполитического ведомства, и вообще американской дипломатии, вероятнее всего, предстоит одному из двух таких квалифицированных и готовых кандидатов: постпреду США в ООН Никки Хейли или директору ЦРУ Майклу Помпео, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Так, отмечает автор, когда Тиллерсона в очередной раз стали расспрашивать о слухах о его грядущем уходе из Госдепа, он сделал вид, что не знает, о чем речь.

«Кто, ради бога, говорит вам такое?» — спросил он у журналистов издания the Wall Street Journal, пообещав остаться на нынешнем посту столько, «сколько президент считает, что [Тиллерсон] полезен».

Более того, в начале октября он провел пресс-конференцию, на которой опроверг слухи о том, что он рассматривает возможность покинуть свой пост. В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своем ведущем дипломате, несмотря на сообщения о том, что Тиллерсон назвал Трампа «придурком».

Тем не менее, по словам официальных лиц Белого дома, из-за постоянных разногласий Тиллерсона с членами внутреннего круга Трампа его долгосрочное выживание в администрации представляется маловероятным. Основным предположением является то, что Тиллерсон может покинуть свой пост по прошествии одного полного года. Таким образом он сохранит лицо и сможет завершить процесс реорганизации Государственного департамента, которую он публично назвал своей первоочередной задачей.

Государственный департамент США

По всей видимости, основным наследием Тиллерсона станет выхолощенный от таланта Государственный департамент, моральный дух сотрудников которого подорван, а сама роль в создании и имплементации внешней политики США сведена до минимума. Поэтому основной задачей его преемника станет преодоление этой тенденции. При этом и бывший губернатор штата Южная Каролина, и директор ЦРУ поведут ведомства двумя отличающимися друг от друга дорогами.

Так, за тот недолгий срок, в течение которого Хейли является послом в ООН, она получила положительные отзывы как от команды Трампа, так и от людей, в нее не входящих. Она заработала себе репутацию человека, «добивающегося поставленных задач» благодаря таким вопросам, как санкции против КНДР и ужесточение позиции Вашингтона в ООН. В отличие от Тиллерсона, она оперативно заполнила ключевые позиции в своей команде, что позволило более эффективно осуществлять межведомственное взаимодействие.

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Ее назначение будет означать, что Государственный департамент начнет склоняться в сторону традиционной республиканской воинственности, в том числе в плане насильственного продвижения демократии и защиты прав человека за рубежом. Ее приход в Госдеп также может означать смену нынешнего курса на улучшение отношений с Россией. В частности, неделей ранее Хейли заявила в Институте Джорджа Буша — младшего, что вмешательство России в выборы в США равносильно одному из видов войны.

По вопросу ядерной сделки с Ираном Хейли заняла серединную позицию, которая в конечном счете и была выбрана президентом. Она провела встречу с сирийскими беженцами на Ближнем Востоке и продолжает свое мировое турне, планируя на этой неделе посетить Эфиопию, Южный Судан и Конго. Она создает впечатление человека, который проводит кампанию для получения повышения.

Однако выбор Хейли на этот пост сопряжен с рисками для нее самой же. Своими внешнеполитическими делами она уже заработала себе достаточно хорошую репутацию, чтобы в будущем участвовать в гонке за кресло главы Белого дома. Благодаря ее физической отдалённости от Белого дома она может избегать внутренних конфликтов и действовать независимо. Неясно, каковы будут ее политические приобретения от перехода в Государственный департамент. Взяться за эту работу — значит, пойти на огромный риск.

Никки Хейли

Если же Хейли всё же станет главой американской дипломатии, ее, в свою очередь, на посту постпреда США в ООН может заменить, по некоторой информации, заместитель советника по национальной обороне США Дина Пауэлл, которая приложила немало усилий, чтобы избегать внимания СМИ и продемонстрировать свою ценность и эффективность Трампу.

Со своей стороны, Майкл Помпео, став главой дипломатического ведомства, будет сохранять близкие связи с Трампом, а также придерживаться взглядов, соответствующих линии Белого дома. Он будет занимать более воинственную позицию по отношению к Ирану, чем Хейли. При этом, как он продемонстрировал неделей ранее, он готов преуменьшить значимость российского вмешательства в выборы 2016 года.

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Помпео несколько раз в неделю проводит для президента брифинги, и Белому дому нравится его готовность продвигать курс администрации. Хотя его склонность к излишней политичности вызывает дискомфорт у некоторых в ЦРУ, для Государственного департамента он станет значительным приобретением.

По некоторой информации, в случае назначения Помпео на пост главы дипломатического ведомства ЦРУ может возглавить сенатор-республиканец Том Коттон — редкий пример сенатора, который имеет хорошие отношения с Трампом и его командой в Белом доме. Более того, этот пост может стать для него возможностью занять более высокие позиции в будущем.

При этом, заключает автор, профессиональные дипломаты в Государственный департаменте будут рады как Хейли, так и Помпео, но и бывшему губернатору штата Южная Каролина, и нынешнему главе ЦРУ нужно готовиться к непростой задаче. Если они четким образом не разорвут с подходом Тиллерсона и не встанут на защиту дипломатов и их работы, в Вашингтоне очень скоро опять начнутся разговоры о следующем главе дипломатического ведомства.