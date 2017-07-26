Глава ЦРУ: Россия — вызов для США

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Соединенные Штаты до сих пор сталкиваются с «угрозой» со стороны России. Об этом, как передает RT, сообщил директор ЦРУ Майк Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

«(Россия) является вызовом для США на протяжении десятилетий, — заявил Помпео. — Нет, он (вызов) не ослабел. Нет, не ожидаю, что он ослабеет <…> Мы до сих пор сталкиваемся с угрозой со стороны РФ».

По его мнению, чтобы «уменьшить масштабы действий» Кремля властям США нужно принять «ответные меры».

Напомним, 23 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо) заявил, что Российская Федерация имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, которые представляют угрозу для Вашингтона.

По его словам, у Москвы есть ядерный потенциал, сопоставимый с американским, а также есть возможность действовать в киберпространстве.

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