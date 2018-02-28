Власти Литвы продолжают лихорадочно делать вид, что они заботятся о демографическом положении, таянии населения и озадачены попытками остановить массовое бегство жителей в эмиграцию. Очередной этап этой фиктивно-демонстративной работы — объявленная президентом Литвы Далей Грибаускайте кампания «Выбирай Литву».

Грибаускайте с биноклем

Цель — «поощрять проживающих за границей литовцев строить карьеру на родине». На специальной информационной платформе будет предоставлена вся информация о возможностях трудоустройства в Литве, условиях работы и перспективах.

По словам президента, «мы должны привлечь и вернуть самых способных жителей Литвы, жителей с хорошим образованием и богатым опытом». «Наше величайшее богатство — человек, его талант и способности. Каждый гражданин именно в своей стране может найти возможности повышения по карьерной лестнице, признание и осмысленную работу», — поясняет Грибаускайте.

Но уберём пафос и попробуем разобраться, почему в рейтинге Всемирного экономического форума Литва по привлечению талантов занимает 117-е место, а по их сохранению — 109-е место.

А дело как раз в бизнес-климате, который уже давно сложился в Литве. Чего стоит только одно ограничение по снятию наличных средств с банковской карты? Зарабатываешь ты, например, 1500 тысячи евро «на руки». Официально, платя налоги, со всеми обязательствами. Но из банкомата бесплатно ты можешь обналичить только треть из этих денег за весь месяц. Хочешь снять всё, пусть и честно заработанное, плати дополнительные проценты! Так жителей государство пытается приучить к безналичному расчёту. Зачем это надо? Когда житель живёт по безналичному расчёту — он как на ладони у властей.

Безналичная оплата

Сходил в магазин, за месяц больше потратил с карточки, нежели получил формально — сразу вопросы от регулирующих органов. Под контролем — даже карточки скидок супермаркетов. По Литве уже давно ходит история, как налоговая до смерти довела индивидуальную предпринимательницу. Сидела бабушка на базаре, носки с трусами продавала. По патенту индивидуальной деятельности. И её оборот был — 1000 евро в месяц, например. И была у неё карточка скидок местного супермаркета. А по ней, оказалось, она купила продуктов за месяц на 1001 евро. Налоговая — моментально взялась за бабушку. Раздели догола, довели до инфаркта. Мол, чеки не выбивала явно, оборот за месяц точно больше. Вон, в магазине за месяц накупила больше.

А у бабушки — взрослые дети и внуки. А карточка скидок — именная, с дополнительными льготами от торгового центра, как для пожилого человека. И карточкой, разумеется, пользовались и дети, и внуки, и все родственники. Вот и скопился оборот выше, чем доходы бабушки с трусов. Но государство это не интересует. Государство берёт под протекцию крупный бизнес, которому шеф налоговой сам сообщает о проверке, перед её началом, а вот сгнобить бабушку — милое дело!

Все жители — под увеличительным стеклом. Власти точно знают по безналичным расчётом, где вы сегодня ели, что пили, что покупали, с кем спали. Эту информацию хранят пять лет. Каждое движение. Именно поэтому трясут родственников эмигрантов, которые пересылают денежные переводы своим родным (а ну налоги плати, бабка!), кошмарят мелкий бизнес, требуя повышать минимальные зарплаты работникам. Не из-за заботы о них, из-за подпитки хромающей экономики, которая живёт только за счёт вот таких муравьёв — обычных жителей. В итоге предпринимателям легче закрыть предприятия и всех распустить, нежели терпеть издевательства от контролирующих органов.

Слежка

И даже крупный бизнес не может себя в Литве чувствовать в безопасности. Классический пример — рейдерский захват и грабеж государством по личному указу президента Грибаускайте банка Snoras. Тут вопрос уже лояльности. Будешь стоять по стойке смирно — дадут работать. Да даже закон нарушать дадут, лишь бы в ногах валялся и в глаза заискивающе смотрел. Нет? Ну пока!

Так что пафосно провозглашённая кампания «Выбирай Литву», работай в Литве, инвестируй в Литве — всего лишь рыбалка дурачков, которые поверят в слова властей и позволят себя раздеть догола.