Буквально за считанные дни в Красноярском крае произошло несколько громких политических перестановок. В конце сентября Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года, был отправлен в отставку. Врио губернатора стал влиятельный местный политик — бессменный лидер краевого парламента Александр Усс. 18 октября 2017 года последовало громкое политическое заявление от мэра Красноярска Эдхама Акбулатова, отказавшегося от дальнейшего участие в борьбе за место главы города. А 19 октября стало известно, что заксобрание края возглавил выходец из структур «Норникеля» Дмитрий Свиридов.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Для того чтобы понять, что происходит, и как это отразится на регионе, необходимо учитывать, что Красноярский край всегда выделялся независимыми политическими действиями. По словам местных политологов и аналитиков, традиции демократической и политической самостоятельности в крае существуют уже более 20 лет.

Красноярский край выделяется даже просто географически. Это второй по площади субъект Российской Федерации, занимающий 2366,8 тыс. кв. км — 13,86% территории страны. Гордятся красноярцы и тем, что на территории края в окрестностях озера Виви в Эвенкии расположен географический центр России. Кроме того, на территории края находится мыс Челюскин — это крайняя северная точка материковой части России и всей Азии. Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам минеральных ресурсов и полезных ископаемых. Известно, что в его недрах есть нефть, газ, железные руды, уголь, цветные и редкие металлы, нерудные минералы. Впечатляет, правда?

Начало политических потрясений

И именно этот регион, второй по величине в России, в настоящее время находится в состоянии политической лихорадки.

Всё началось 27 сентября. Именно в этот день губернатор края Виктор Толоконский объявил о том, что уходит в отставку. Сделал он это самостоятельно, не дожидаясь «отмашки» от Кремля, тем самым нарушив все правила политической игры.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Читайте также: Обида Толоконского

Здесь стоит напомнить, что Толоконский покинул свой пост в ходе очередных глобальных перестановок в губернаторском корпусе. Всего в сентябре-октябре в отставку отправили глав 11 регионов: Самарской области, Нижегородской области, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Дагестана, Приморского края, Орловской области, Новосибирской области, Омской области, Ивановской области, Псковской области.

Дальше — больше. Толоконский просто хлопнул дверью и 28 сентября улетел в родной для него Новосибирск. А Красноярский край, по сути, остался без управления. Поговаривали, что в регион опять явится «варяг», относящийся к так называемым «молодым технократам». Но нет же. Красноярский край выделился и тут. Врио главы края был назначен лишь 29 октября. И это назначение стало неожиданностью. Регион возглавил «свой» Александр Усс — бессменный лидер законодательного собрания региона с 1998 года.

Как оказалось, это было лишь началом политических потрясений.

Уже скоро депутаты горсовета Красноярска должны будут избрать нового мэра города-миллионника (прямые выборы отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Ранее о своём желании пойти на второй срок объявил Эдхам Акбулатов, получивший в этом поддержку от «Единой России».

Он вовремя сдал документы в конкурсную комиссию, представил программу развития города, выполнив, таким образом, необходимые формальные процедуры.

Читайте также: «Конкуренция? — Смешно»: Акбулатов пожелал остаться мэром Красноярска

Khabar 24 Кресло руководителя

Но 18 октября Акбулатов, руководивший Красноярском с 2012 года, объявил о том, что выбывает из борьбы за кресло градоначальника. Он объяснил это тем, что «все рычаги управления» краем должны быть «сосредоточены в руках одного человека» — Александра Усса. По мнению ряда политологов, «капитуляция» Акбулатова тесно связана с уходом Толоконского. Борьбу за пост мэра продолжают и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов и депутат горсовета Красноярска Владимир Егоров.

Читайте также: «Конкуренция? — Смешно»: Акбулатов пожелал остаться мэром Красноярска

Управление — потеряно

Политолог Сергей Комарицын назвал сложившуюся в Красноярске ситуацию «очень непростой» и даже кризисной: «Управление там потеряно давно».

По его словам, Эдхам Акбулатов был совершенно не на своем месте.

«Он неплохой исполнитель, хороший чиновник, человек грамотный, квалифицированный, но руководить таким серьезным организмом, как миллионный город, он не смог. Лучшим выходом из создавшейся ситуации, конечно, были бы реальные выборы главы города, в соседних городах (Абакане, Кемерове, Новосибирске) они существуют. Но бывший губернатор Толоконский продавил в свое время решение об отмене прямых всенародных выборов глав муниципальных образований в крае. Акбулатов был удобен для Толоконского, или, как сказал сам Эдхам Шукриевич в прощальной речи — «комфортен». И Толоконский настоял на безальтернативном выдвижении Акбулатова (от «Единой России») на должность главы через конкурсную комиссию. Это вызывало возражения, в том числе и со стороны Александра Усса. Он говорил об этом и на президиуме политсовета «Единой России», когда решался вопрос о выдвижении. Толоконский никакие аргументы не воспринимал. Кандидатура Акбулатова была согласована в Москве, в администрации президента, во всех местах, где положено. Его выдвигала партия, причём единогласно. После отставки и поспешного бегства Толоконского из Красноярска все оказались в щекотливой ситуации», — сказал Сергей Комарицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Sobranie.info Александр Усс

По мнению эксперта, Толоконский «работал в режиме функционирования, ему было все равно, что тут будет, ему нужен был удобный человек».

«А более «комфортного» человека для него, чем Акбулатов, придумать сложно. А Уccу нужен результат, потому что он в силу своей биографии и происхождения просто обречён на то, чтобы что-то делать. И ему совсем не безразлично, что же будет с городом. Этот вопрос для него принципиальный. Но выйти из ситуации было довольно сложно, поскольку кандидатура Акбулатова была согласована во всех московских инстанциях, и уже был запущен механизм его «избрания» — обрабатывались депутаты горсовета, да и вообще вся административная машина была на это нацелена», — рассуждает политолог.

Он подчеркнул, что «Усс в силу обстоятельств, византийской традиции местной политики, да и личных качеств не мог откровенно и публично давить на Акбулатова»:

«К тому же надо было как-то вывести «Единую Россию» из глупого положения. Но Усс прекрасно понимал, что это не только вопрос об эффективном руководстве городом. Это и первый серьёзный тест на состоятельность его как губернатора. Элиты с любопытством наблюдали — сможет он решить вопрос или нет, да ещё и в условиях цейтнота. А Усс, несмотря на давление со всех сторон, в том числе позицию Москвы, блестяще провел эту партию. Сразу после его назначения появился так называемый «список Усса». Два кандидата немедленно подали документы в последний день на конкурсную комиссию — это Ерёмин и Логинов, кандидаты Усса. Один — краевой министр, а второй — непосредственный подчиненный Акбулатова, глава городского района, к тому же партийный функционер, член политсовета и даже координатор партии «ЕР» по городу Красноярску».

Комарицын подчеркнул, что вопрос могла решить уже конкурсная комиссия. Поскольку Акбулатов на конкурсе занял только третье место по баллам, они могли его «отсеять» и отправить на голосование в горсовет кандидатуры Ерёмина и Логинова, занявших первое и второе места соответственно.

«Но этого всё-таки не сделали, потому что это бы выглядело совсем конфузно, партию это не выводило из неприятной ситуации, да и Москва бы не поняла. Акбулатов, по всей видимости, надеялся до последнего на Москву. И не воспринимал посылаемых ему сигналов. Но очевидно, что надо было как-то выходить из этой ситуации, по возможности сохранив лицо, с наименьшими имиджевыми потерями, — рассуждает эксперт. — Если бы Акбулатов не сделал этот шаг, не взял самоотвод, то тогда, скорее всего, был бы запущен повторный конкурс, потому что никто 19 голосов депутатов в итоге не набрал бы. Акбулатов долго тянул, но всё-таки принял решение о самоотводе, потому что в любом случае он не стал бы мэром. Даже если бы Москва настаивала».

Теперь, по словам собеседника ИА REGNUM, ситуация значительно упростилась, повторной конкурсной процедуры не будет.

«Мэром, скорее всего, станет Ерёмин, поскольку Логинов его поддержит. А Егоров, по сути, выступает в роли технического кандидата. Логинов объединяется с Ерёминым, я думаю, что это самый вероятный вариант, на сессии он скажет, что поддерживает Ерёмина. И Ерёмин станет главой города, а Логинов — его первым замом, отвечающим за городское хозяйство. Вопрос будет решён. Хотя некоторые депутаты реально дезориентированы, особенно те, с кем были договоренности «под Акбулатова». Сейчас эти договоренности уже ничего не стоят, и это их обескураживает. И, тем не менее, Сергей Ерёмин наберёт необходимые голоса», — уверен политолог.

Sobranie.info Дмитрий Свиридов

Свиридов вместо Усса

Ещё одно громкое политическое решение состоялось 19 октября. Вернее, состоялось оно раньше, но озвучено было именно в этот день.

Спикером законодательного собрания Красноярского края стал выходец из структур «Норникеля» Дмитрий Свиридов. За него свои голоса отдали 38 парламентариев из 51.

Читайте также: Депутаты красноярского заксобрания выбрали себе председателя

Ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Селезнёв предположил, что данное решение было принято исходя из значимости финансово-промышленной группировки «Норникель». По его мнению, такой исход показывает степень влияния финансово-промышленных групп на политику региона.

«С моей точки зрения, это давно ожидаемое событие, поскольку попытки сменить руководство заксобрания последние три-четыре года предпринимались несколько раз. Совершенно очевидно, что главный закопёрщик этих дел — группа депутатов от «Норильского никеля» и часть красноярских депутатов, считающих, что тот, кто платит большинство налогов в крае, тот и должен первенствовать в законодательном собрании. Можно сказать, что сейчас в крае случилось то, что давно произошло во многих регионах, а в Красноярском крае по ряду причин откладывалось до сегодняшнего дня», — считает политолог Юрий Москвич.

По его словам, парламент края всегда выделялся среди других законодательных собраний России «своим высоким уровнем законодательства, своей независимой позицией по отношению к исполнительной власти, своими политическими действиями».

«Законодательное собрание края всегда пыталось отстаивать на разных уровнях свои региональные интересы, как оно их понимало. Сейчас делается попытка изменить эту традицию и в большей степени учитывать интересы ключевых глобальных компаний в крае, в первую очередь «Норильского никеля». Такова новая реальность в законодательном собрании. Однако, с моей точки зрения, ситуация не может измениться радикально. Сильные традиции демократической и политической самостоятельности в крае существуют уже более двух десятилетий, и они не исчезнут в один день. В законодательном собрании края достаточно депутатов со своей позицией, и они продолжат отстаивать интересы различных групп населения и бизнеса. На это у них хватает опыта и политической поддержки заметного большинства населения края», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Но значит ли это, что в течение последующих лет в Красноярском крае следует ожидать новых политических событий? Думается, что да.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Политика и спорт

Итак, что же мы имеем на выходе? Выборы губернатора Красноярского края, скорее всего, состоятся в сентябре 2018 года. Уже после знакового события — выборов президента РФ. И пока первоначальная задача Усса — подготовить самобытный регион к выбором главы государства. Что будет потом, с уверенностью сказать нельзя, может быть, перед сентябрьскими выборами и объявится в регионе какой-нибудь «молодой технократ», на которого в итоге и будут сделаны основные ставки.

С тем, кто займет пост мэра Красноярска, депутаты должны будут определиться в ближайшее время, до конца октября. Ну, а что касается заксобрания, оно уже обрело спикера.

Здесь стоит напомнить об еще одной важном моменте. В марте 2019 года в Красноярске состоится зимняя Универсиада. Это крупное спортивное событие, к которому город тщательно готовится. Крупное и очень дорогое. Общая потребность в расходах на проектирование, строительство и реконструкцию объектов превышает 45 млрд рублей.

Ранее в интервью ИА REGNUM политолог Наталья Копцева высказала интересное мнение: политические процессы в Красноярском крае сопряжены с подготовкой к Универсиаде. По её словам, региону требуются новые скорости модернизации и принятия решений. И в Красноярск должны прийти новые производственные структуры, которым и предстоит осуществить необходимые перемены.

Читайте также: Красноярск: «Устойчивого мэра мы в ближайшее время не увидим»