Красноярск: «Устойчивого мэра мы в ближайшее время не увидим»

Красноярск, , 14:33 — REGNUM Заявление действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова о том, что он выбывает из борьбы за кресло градоначальника, вызвало большой резонанс не только в городе, но и в Красноярском крае в целом. Можно смело утверждать, что его решение стало неожиданностью для жителей региона.

«В настоящее время в Красноярском крае происходят очень сложные политические процессы. В частности, довольно неожиданной для многих красноярцев стала смена губернатора. Виктор Толоконский был отправлен в отставку, и на его место был поставлен очень опытный и сильный красноярский политик — Александр Усс. Что касается выборов мэра в Красноярске, то они всегда были значимым политическим событием, особенно когда это были прямые выборы. Да и сейчас, несмотря на то, что сама процедура выборов мэра была изменена, это все равно остается одним из ключевых событий политической жизни и Красноярска, и Красноярского края», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, профессор, доктор философских наук Наталья Копцева, комментируя заявление Акбулатова.

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По её словам, в Красноярске столкнулись интересы многих бизнес-групп, которые сегодня чрезвычайно активны:

«Город развивается, здесь появляются новые, довольно крупные игроки. И они хотят, чтобы их интересы были более-менее реально представлены на уровне города».

С другой стороны, отмечает эксперт, город Красноярск, как и весь Красноярский край, готовится к серьезному событию — к Универсиаде, которая состоится в марте 2019 года.

«В связи с этим задумана практически полная модернизация городской инфраструктуры. И вот это вот наследие прежних руководителей города, эта инфраструктура, которая сформировалась определённым образом, собственно говоря, и стала камнем преткновения в сегодняшнем политическом процессе, — рассуждает политолог. — То есть сейчас требуются новые скорости модернизации города, новые скорости принятия решений, в город должны прийти новые производственные структуры, которые гораздо более быстро осуществят необходимые перемены. И, видимо, Акбулатов с этими скоростями не вполне справлялся. И понятно, что он прав, когда руководствуется теми соображениями, что для серьёзных изменений нужен какой-то единый штаб, который и город, и край в режиме новых скоростей подготовит достойно к Универсиаде».

Что касается оставшихся кандидатур, они, по мнению собеседницы ИА REGNUM, «также не способны придать новые скорости»:

«Кризис не разрешён, вопрос подвешен. И некоторые эксперты и аналитики считают, что в этот раз выборы мэра не закончатся чем-то конкретным. Согласованного решения элит города Красноярска и Красноярского края по этому поводу пока нет. Таким образом, можно спрогнозировать, что какого-то устойчивого мэра мы в ближайшее время не увидим».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября стало известно о том, что Эдхам Акбулатов, руководивший городом с 2012 года (выиграл выборы, набрав около 69% голосов), выбывает из борьбы за пост мэра Красноярска.

Всенародные выборы в городе отменили в 2014 году. Поэтому имя нового градоначальника в конце октября текущего года должны назвать депутаты горсовета.

Ранее Акбулатов говорил о том, что намерен принять участие в выборах мэра «по-новому».

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Но теперь, после того, как он объявил о своём самоотводе, остаётся трое претендентов на этот пост: депутат горсовета Красноярска Владимир Егоров, и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.

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