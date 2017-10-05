Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области потребовало от администрации региона разорвать два дополнительных соглашения к мусорной концессии, которая и до этого решения вызывала много вопросов.

Ben_Kerckx Свалка мусора

«Новосибирское УФАС России выдало министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области предупреждение №31 от 5 октября 2017 года о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путём приведения сторон концессионного соглашения в первоначальное положение, существовавшее на момент заключения концессионного соглашения, до внесения в него изменений дополнительными соглашениями», — сказано в ответе антимонопольного ведомства на имя депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вадима Агеенко, который он публично обнародовал на своей странице в Facebook.

В случае отказа властей выполнить требования УФАС намерена подать в суд.

Zsnso.ru Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко

«ФАС предложило минЖКХ расторгнуть заключенные допсоглашения с ООО «Экология-Новосибирск» до 15 ноября 2017 года, так как изменения затрагивают существенные условия договора, которые нельзя менять без серьёзных объективных причин. Если министерство самостоятельно не расторгнет эти два допсоглашения в установленный срок, УФАС обратится в суд и расторгнет их по суду. И это будет вполне законно. Это ещё не наша маленькая победа, но это прямое подтверждение правоты депутатов Заксобрания, которые уже почти полгода доказывают правительству то, что по закону внести изменения в концессионное соглашение просто нельзя. Именно поэтому любые «приостановки и перезагрузки» действующей концессии ровным счётом ничего не дают, а играют на руку только «недобросовестному концессионеру», который даже не собирался в четвертом квартале 2017 года «запускать в эксплуатацию МСК и полигон «Раздольное», хотя это предусмотрено п. 9.13 соглашения. А создание губернаторской группы и всяких подгрупп с привлечением неких «экспертов» — это прямое затягивание времени, но никак не конструктивная работа нашего правительства с Законодательным собранием», — пояснил Агеенко.

Однако радоваться ещё рано, всё вышесказанное вовсе не означает, что мусорная концессия будет расторгнута, на чём полгода настаивают депутаты, а полигон не перенесён из поймы реки Издревая, о чём уже год просят общественники и дачники.

«Мы идём к расторжению, другого выхода нет. Главное, что ответ УФАС только подтвердил правоту депутатов Заксобрания по нарушениям законов… И это пока всё. Даже при расторгнутых дополнительных соглашениях концессия будет действовать… Но всем уже будет окончательно понятно, что внести в неё существенные изменения без согласия ФАС будет невозможно. Они тянут до декабря, так как надеются на новое поставление правительства РФ и на отмену п.59 правил… Но там всё будет сложнее… Им это не поможет…», — отметил ИА REGNUM депутат.

Информации и противостояний вокруг так называемой «мусорной концессии», заключенной между правительством Новосибирской области и ООО «Экология Новосибирск», было столько, что уже можно закопаться не только в мусоре, который собираются вывозить на полигоны в Верх-Туле и Раздольном, но и в потоке новостей об этом.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Свалка ТБО

В то же время 17 октября 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении расторгнуть концессионное соглашение правительства региона с «Экология-Новосибирск».

"В существующем виде соглашение реализовать невозможно. На сегодняшний день я вижу единственный вариант — это выйти из действующего соглашения, переформатировать этот проект и перезапустить его заново. Пересмотру должны быть подвергнуты как экономические, так и технологические условия соглашения», — заявил Травников на международном форуме инновационного развития «Открытые инновации-2017» в Москве — его цитируют многие региональные и федеральные СМИ.

При этом Андрей Травников подчеркнул, что на расторжение договора и запуск нового концессионного конкурса — всего месяца два.

Отметим, что согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», регион до 1 января 2017 года должен был создать единый механизм транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов, выбрать регионального оператора и установить тариф для населения. Но потом действие ФЗ передвинули на 2018 год, а теперь и вовсе — на 2019 год. Нормативную базу стали уточнять, а в ФЗ вносить изменения. Конкурс на регионального оператора в Новосибирской области будет объявлен в апреле 2018 года.

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Светлана Заикина отмечает, что власти Новосибирской области «оперативно» разработали территориальную схему и заключили концессию.

«И с точки зрения исполнения требований ФЗ регион — молодец. А вот с точки зрения стратегии развития отрасли в регионе, учёта мнения жителей и вообще логики развития событий — мягко сказать, поторопился. Общественных слушаний территориальной схемы в районах области не проводилось. То есть это расчётная модель, основанная на предоставлении (а зачастую, непредоставлении) данных от муниципалитетов. По сути, получилось, что оснований для принятия стратегических решений не было. Ушедший губернатор в августе этого года, по сути, поручил обосновать принятые решения территориальной схемы: места расположения, способы утилизации и захоронения ТКО. Следовательно, в необходимом объеме на стадии принятия решений этого сделано не было. Значит, необходимо вернуться в нулевую точку, выполнить полноценный анализ и обоснование принимаемых решений, провести открытое общественное обсуждение стратегических для области решений и только после этого приступать к их реализации», — пояснила ИА REGNUM Светлана Заикина.

Ушедший же с поста губернатора Владимир Городецкий в недавнем своём интервью признался, что мусорная концессия относится скорее к его недоработке.

«Думаю, что некоторые проблемные вопросы, например, мусорная концессия, ставшая именем нарицательным, относится к моей недоработке и недоработке моей команды — это недостаточность первичного профессионального диалога, открытости. (…) Думаю, по мусорной концессии идёт борьба за теневой бизнес. Сегодня в этой системе много непорядков, которые кому-то пока на руку», — цитирует «Континент Сибирь» Городецкого, для которого концессионное соглашении сыграло не только роль «недоработки», но и стало, как считают многие, одной из причин его отставки.

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Теперь же мусор, в прямом смысле слова, придётся разгребать врио губернатора региона Андрею Травникову, на которого противники мусорной концессии возлагают особые надежды в этом вопросе и, судя по последним его заявления, он намерен их оправдать.

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Но чем же так плоха критикуемая мусорная концессия и почему ее не так-то просто теперь разорвать? Разорвать её можно, и в самом концессионном соглашении даже прописаны условия ее расторжения. Но! Концессионер вправе и с большой долей вероятности потребует компенсации понесенных им убытков, в том числе потерянную выгоду, которую он мог бы получить, «если бы соглашение продолжало действовать, и стороны исполняли бы свои обязательства надлежащим образом, в течение трех лет (упущенная выгода), но не более 300 миллионов рублей». Однако концессионеру нужно будет ещё доказать, в первую очередь в суде, какие потери он действительно понёс, и понёс ли.

С другой стороны, по данным, которые озвучил ИА REGNUM Агеенко, в областную программу по мусору внесены (зачтены) 75 млн рублей на «создание объекта» (это декларация). В Горсовете на слушаниях озвучены 200 млн рублей на проект (ничем не подтверждены). Так что, как говорится, виноваты все. И правительство — в первую очередь, потому как выделило участок земли в запретной зоне.

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«При доказательстве затрат нужно будет в суде предъявить КС-2 и КС-3 — это акты выполненных работ. Если работы не закончены, КС не будут подписаны, тогда будет очень сложный механизм доказательства затрат. Хороший юрист при желании разобьёт всю доказательную базу концессионера. Главное, чтобы наше правительство этого захотело», — считает Агеенко.

На момент заключения соглашения между региональным правительством и компанией «Экология — Новосибирск», июнь 2016 года, концессионер обязался построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами в с. Раздольном и Верх-Туле. Объём инвестиций в проект составлял на тот момент 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет. Региональные власти гарантировали концессионеру 121 миллиард рублей дохода.

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А потому противники концессии подчёркивают, что борются они против явного завышения почти всех экономических показателей этой концессии: суммарной валовой выручки концессионера почти на 40 млрд рублей, самого объема инвестиций (6,5 млрд рублей), тарифа концессионера (почти в пять раз от действующих), гарантированного объема мусора (на 100—150 тыс. тонн). Все эти завышения очевидно приведут к недобору доходов концессионера, который будет компенсирован из областного бюджета.

В числе нарушений также указывается: непредоставление компанией «Экология — Новосибирск» источников финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и подтверждения возможности их получения, что потенциально нарушает ФЗ «О концессионных соглашениях». Кроме того, соглашение заключено с нарушением федеральных правил использования воздушного пространства, которые устанавливают запрет на размещение мест выбросов отходов в приаэродромной территории. Свои аргументы «против» приводили неоднократно и экологи, в том числе и по угрозе загрязнения реки Издревой и исчезновению редких видов птиц и животных.

А пока концессия не расторгнута, и власти об этом только говорят, её противники зазывают новосибирцев на «митинг против мусорной аферы», который запланирован на 21 октября 2017 года.

Но судя по сегодняшнему настрою врио губернатора Новосибирской области и представителей всё пополняющегося корпуса противников мусорной концессии, в числе которых региональные и муниципальные депутаты, «мусорной афере», как её уже называют, осталось существовать недолго. По крайней мере, в том виде, в котором она есть сегодня.