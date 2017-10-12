Новосибирскую мусорную концессию посоветовали показать Минпромторгу РФ

Новосибирск, , 17:03 — REGNUM В комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ посоветовали Новосибирской области отправить технологические решения по концессионному соглашению по коммунальным отходам для проверки в научно-технический совет Минпромторга России для экспертной оценки. Предложение озвучила председатель комиссии Альбина Дударева во время видеоконференцсвязи во время круглого стола, на котором обсуждались вопросы реализации законодательства в сфере обращения с отходами.

По её мнению, имеющиеся в Новосибирске технологические решения сильно влияют на тариф, высоки и капитальные затраты и они должны быть «отражены и обсуждены на месте». Кроме того, Дударева хотела бы увидеть новосибирскую программу обращения с отходами в связи с разрабатываемыми на федеральном уровне мерами поддержки предприятий мусоропереработки.

«Сегодня разрабатывается несколько вариантов господдержки подобного рода объектов, но финансирования пока нет. Инвесторов крайне мало, и удержать их крайне сложно, они приходят, рассматривают документы и уходят. Поэтому стоит задача удержания инвесторов в регионах», — цитирует «НДН.инфо» московского эксперта.

Заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что сегодняшнее собрание общественной палаты Новосибирской области его разочаровало.

«Я, уже на многих и разного уровня совещаниях был, и свою точку зрения высказывал, что это мусорная афера, с открытыми состовляющими коррупции, когда пытаются создать за наш счёт монстра, который будет сосать область и город 40 лет, являясь монополией, загадив заповедную и реликтовую природу и источники нашей воды и стратегический запас. Это кошмарно и с точки зрения «экономики проекта» (афера), так как концессионеру дают гарантии в 121 миллиард из нашего бюджета (немыслемая наглость), когда, даже не манипулируя с мусором, этим горе «комерсантам», будет капать, как берёзовый сок, 4,4 млн. рублей, а ещё подскочит в разы цена, которую платит население, каждый из нас. А ещё не решит вопроса с уже имеющимися полигонами. А там таких «преференций» заложено много. Несмотря на то, что вопрос стал политизированным, проходят акции протеста, противостояние идёт по всем фронтам и ускорило уход Городецкого, администрация, раз за разом, забалтывает проблемму, создаёт иллюзию «активной деятельности», не двигаясь не на миллиметр, а только хитря и юля, проталкивают этот безумный проект. Изменить это соглашение нельзя по закону, ограничения по приаэродромной деятельности, прокуратура высказала нарекания, но эти хитрецы, пристроили аферу, продав её на 75% компании «ВИС», и похоже подключили московские связи и лобистские возможности. Это отвратительно», — считает Викторович.

Олег Викторович отметил, что многое из того, что он привёл в пример и стало причиной того, что митинг против мусорной концессиии в Новосибирске проводится 21октября, а не 26 сентября, как планировалось ранее. Оргкомитет, по его словам, не мог согласовать митинг почти месяц.

Ранее и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников решил более внимательно изучить мусорную концессию, которую так сильно ругают не только экологи, но даже депутаты, как муниципальные, так и областные. Травников даже не исключил того, что данное концессионное соглашение может быть расторгнуто или «переформатировано».

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Напомним, врио губернатора региона Андрея Травникова уже пригласили на «митинг против мусорной аферы», который запланирован на 21 октября 2017 года. Помимо этого, в его адрес было направлено открытое письмо о необходимости расторжения соглашения по коммунальным отходам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, концессионное соглашение по коммунальным отходам заключено между правительством Новосибирской области и компанией «Экология — Новосибирск» 22 июля 2016 года сроком на 40 лет. Но с самого начала против «мусорной концессии» начали выступать различные слои населения новосибирской области. Против «мусорной аферы» настроены дачники и экологи, депутаты горсовета и законодательного собрания и даже представители Росавиации.

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В то же время группа «ВИС», которая недавно приобрела 75% компании «Экология-Новосибирск», уже публично заявила, что параметры проекта по созданию мусоросортировочного комплекса в Новосибирской области будут изменены после тщательного анализа.

Согласно концессионному соглашению на терриории Новосибирской области должно быть создано два мусоросортировочных комплекса с автоматизированными линиями мощностью по 400 тыс. тонн в год каждый, два перерабатывающих цехов крупногабаритного мусора мощностью по 70,6 тыс. тонн в год каждый и два полигона захоронения отходов мощностью по 297,2 тыс. тонн в год каждый.