В Москве проходит научно-практическая конференция «Украинство — кем и зачем оно сконструировано», организованная движением «Суть времени», на которой была представлена одноименная коллективная монография. Авторы исследования — активисты движения — говорят об украинстве как о многогранном проекте, конструкции, а точнее, конструкте, внедряемом в сознание веками и нацеленном против России во всех смыслах этого слова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Доклад «Chatham House и Украина»

«Украинство» разобрали на составные части так, как, видимо, его не могли бы разобрать даже его авторы. Актуальность работы пояснил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян: «Мы видим, что нечто беснуется, и все время не можем понять статус этого беснующегося», — сказал Кургинян, добавив, что явление не сводится к отдельным хулиганам и радикалам, а речь идет о целом проекте.

При этом молодые авторы коллективной монографии отдельно отметили, что история Украины — это одно, а украинство — это совсем другое явление, не имеющее никакого отношения к реальной истории украинского народа. Цель же этого проекта, по мнению исследователей — это полный разрыв с Россией, украинство наполнено иступленной ненавистью к России, к русскому народу, к русской культуре.

И сейчас эта сила — жестокая, сосредоточенная и очень мощная, пришла к власти в Киеве и продолжает захватывать умы, говорит Кургинян. «Против нас готовится война», — считает лидер движения «Суть времени».

ИА Красная Весна Конференция «Украинство — кем и зачем оно сконструировано». Сергей Кургинян

И исследованием, в котором разбираются характеристики украинства как конструкта, история его создания и внедрения, перспективы и различия конструкта и реальной Украины, это полностью доказывается. Такая сила, вызревавшая и напитывавшаяся ненавистью отнюдь не на задворках Европы и далеко не в подполье, не может не готовить войну — она сочится ненавистью к русскому. Для того и создавалась.

Так кем же и на какой базе? После ознакомления с материалами конференции первое слово, которое приходит на ум — ликбез. Эта монография из 38 статей, включая предисловие, охватывает все — от династии Габсбургов и влиятельнейшей структуры Chatham House, от президента США Джона Кеннеди и польской элиты с ее проектами, от покровителей Киева в современной Европе и предков «героев» Майдана до Брестской унии, украинской греко-католической (униатской) церкви, сыгравшей ключевую роль в формировании так называемого галицийского духа, и таких «столпов» этой церкви, как Иосиф Слипый и Андрей Шептицкий, — является, по моему мнению, именно ликбезом, крайне необходимым в современных условиях.

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«Проблема освещена с каждой стороны — с польской стороны и с западно-украинской, австрийской», — отметил гость конференции, кандидат исторических наук, автор научной монографии «Польский вопрос в русской общественной мысли 1830−1860 гг.» Георгий Малютин. Добавлю, что это главная ценность работы — ее единство и многогранность, в ней собрана если не вся (в конце концов, это просто невозможно), то ключевая информация по вопросу корней украинского фашизма. Фашизма, нацеленного против русского народа и России, что авторы исследования постоянно подчеркивают.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дмитрий Степанов: «Габсбурги реализовывали проект «Украинская монархия»

У выступавших на конференции не было и налета сухого академизма — разве что в точности цитат и формулировок. Каждый доклад — предельно актуализированный, темы вытекают одна из другой и дают целостную картину. Именно то, чего не хватает современным научным работам, авторы которых зачастую не готовы дать прямую оценку и последствия описываемым явлениям.

И не только автор этих строк так считает. Замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью корреспонденту ИА Красная Весна сказал, что поражен, насколько обстоятельно и всесторонне изучен украинский проект — как он создавался, какие перед ним ставились цели и какими методами этот проект внедрялся в общественное сознание для отторжения Украины от России.

И теперь, считает политолог, стоит задача максимального распространения этой целостной картины через статьи в СМИ и публичные лекции для широких масс на основании монографии. Ведь главное тут в том, что это фундаментально антирусский конструкт, активно развертываемый нынешней украинской властью, ведущей жесткую националистическую борьбу с народом Донбасса. А в пределе ‑ и с русским народом, что практически и не скрывается. Чтобы бороться с таким врагом, недостаточно — хотя и необходимо — знать о преступлениях бандеровцев, об их войне на стороне Гитлера и о том, что сейчас происходит в Донбассе.

За врагом — давняя и мощная история, глубокие корни, ведущие в, на первый взгляд, не имеющие отношения к делу дебри. Но все необходимо для понимания: и униатство, и языческие корни, и степень укорененности в западных элитах. А иначе как понять, что Западу Украина сейчас нужна исключительно с бандеровским флагом наперевес и никакой другой Украины, кроме как русофобской, в ближайшее время им бы не хотелось?

Петр Данилов ИА Красная Весна Юрий Остроносенко и Дмитрий Солертовский

Об этом говорила и гость конференции, член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева. По ее словам, фашизм нельзя уговорить и успокоить, ему можно только активно противодействовать, и в этой борьбе нельзя относиться к идеологическим врагам беззаботно.

«Конструирование украинства я отношу не к тем народам, которые находились на той территории, а отношу к той идеологии, которая внедрялась и автоматически встраивалась в понимание народом своей миссии. И мы видим, что эта идеология крайне разрушительная, потому что фактически на наших глазах добрые расположенные к нам люди, которых мы воспринимаем как единый с нами народ получили прививку ненависти и произошло расчеловечивание: когда человек может взять бутылку зажигательной смеси и бросить в человека. Человек, который может легко добивать человека, только что выпрыгнувшего из огненной смерти, может легко расстреливать подобного себе и обвинять», — сказала Тимофеева корреспонденту ИА Красная Весна.

Сенатор также заявила, что выскочивший на Майдане монстр будет жаждать «все новой и новой крови». Народ Украины находится в угнетенном состоянии, там нет единодушия бандеровской власти, поэтому они предпочитают уходить в подполье и ждать, что все уйдет само собой. А пока на территории Украины работает очень жесткая машина репрессий. «Если мы примем и не окажем сопротивления этому чудовищному проекту, то этот проект осуществится», — заключила Тимофеева.

Петр Данилов ИА Красная Весна Доклад «Chatham House и Украина»

Соглашусь с сенатором — это угроза более чем серьезная, можно даже говорить об Украине как передовом отряде некоторых сил Запада против России. Об этом говорят и авторы доклада «Chatham House и Украина» Степан Гаврин и Ольга Николаева. Исследователи начали с крайне интересного документа — краткого анализа аналитического доклада Chatham House «Русский вызов», где Россия предстает абсолютным врагом Запада, «проводимый президентом России Владимиром Путиным курс назван авторитарным национализмом, а сам Путин — фундаментально антизападным лидером».

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При этом «главный момент триумфа Запада и русского унижения» — это потеря Россией Украины. Отдельно исследователи отметили влияние Chatham House на процессы, происходившие на Украине в 2010—2015 годах. Авторы обратили внимание на присуждение премии Института в 2005 году Виктору Ющенко, а также на участие Chatham House в интеллектуальной подготовке Майдана. Институт работал с тогдашним главой программы «Россия и Евразия» Джеймсом Шерром и его сотрудниками, которые активно участвовали в работе Киевского форума безопасности. Шерр и его коллеги постоянно высказывались о необходимости противостоять влиянию России на Украину.

Украина в этом вопросе не просто русофобский форпост, хотя и это важная роль. Консенсусом элиты Запада является убежденность в том, что Россия, она же Советский Союз, проиграла холодную войну и подписала капитуляцию, и теперь воссоединение Крыма с Россией и войну в Донбассе на Западе рассматривают как попытку пересмотра итогов холодной войны, поясняет Кургинян. Следовательно, нужно понять, что Запад воспринимает Россию как тот же Советский Союз, только проигравший холодную войну и не смеющий сопротивляться этому поражению.

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Резюмируем. Украина — русофобский форпост, на Западе Путин «хуже Гитлера» и объявлен архитекторами этого форпоста главным врагом. И что же в такой ситуации делать? Прежде всего, не бояться это озвучивать, второе — называть врагов врагами, понимая, что за ними стоит и каковы их цели.

И, прежде всего, решить, что в 21 веке Россия защищает и кто это будет делать. Может получиться так, что от расчеловечивания и нового фашизма кроме России мир и защищать-то уже некому. И есть ли в самой России силы, которые не боятся за это взяться и система, которая сможет это выдержать?