В Казахстане президенту представили уже второй вариант латинского алфавита для казахского языка. Если в первом варианте специфические буквы передавались через диграфы, то в новом их предложено отображать через добавление апострофа.

Школьники в Темиртау. 1950-е

Первый вариант уже расползся по интернету в виде мемов: «cәбіз» (по-казахски морковь) на латинице превращалась в «saebiz». С новым вариантом тоже все непросто: слово «әшейін» (в переводе с казахского — «просто») в данном варианте пишется как «а's'ei'n». И неизвестно, сколько у разработчиков осталось вариантов латинского алфавита в запасе.

Однако латинизацию до сих пор поддерживают в обществе, в основном, молодежь и СМИ. На сайте государственного информагентства «Казинформ» по тегу «латиница» выходит целая подборка новостей в поддержку нововведения. Среди сторонников реформы ученые, эксперты, в том числе и иностранные, общественники, представители молодежных организаций, НПО, филиалы различных партий.

Но нет среди них тех, кто больше остальных работает с казахским языком, а именно, писателей. До сих пор не выступил в поддержку латиницы никто из корифеев. Однако не выступают они и против. По всей видимости, их пугает пример известного публициста и политика Сейдахмета Куттыкадама, который после своей статьи о несвоевременности введения латинского алфавита подвергся обструкции со стороны сторонников латиницы, в том числе и небезызвестного Аскара Умарова (гендиректора МИА Казинформ), прославившегося своими националистическими высказываниями.

Мухтар Шаханов (справа) с Чингизом Айтматовым и Евгением Евтушенко. Иссык-Кульский форум

Открыто выступить против латиницы решился только активист националистического движения писатель Мухтар Шаханов. В настоящее время эту запись просмотрели уже 290 тысяч раз. Вот перевод выступления на русский язык:

«Сейчас ведутся разговоры о переходе на латиницу с 2025 года. Определенное количество населения поддерживает это, а мы думаем иначе. Потому что мы изучали данную тему и, можно сказать, знаем ее на определенном уровне. На сегодняшний день на кириллице напечатано свыше одного миллиона книг. Среди них есть и научные работы, и другие различные материалы. Если мы перейдем (на латиницу — ИА REGNUM ), то это все останется. Конечно, можно выбрать что-либо и перепечатать, однако возникает вопрос — кто это напечатает? Недавно я встречался с группой директоров школ. Они рассказали, что в некоторых школах по одному учебнику учатся пять-шесть детей. Почему? Потому что у государства нет средств для печати (новых учебников — ИА REGNUM ). Если государство не может напечатать школьные учебники, то кто напечатает эти (книги — ИА REGNUM )?

Вторая проблема. Перейдем мы на латиницу, к примеру. Ранее президент говорил свыше 50%, но на сегодняшний день около 60% казахов, и эта цифра еще может вырасти, не умеют читать и писать на своем родном языке. Они стали духовными инвалидами. Сейчас, если пойти в любое учреждение, где работает много казахских парней, и если вы там найдете 10 человек, которые умеют писать на своем родном языке — я вас расцелую! В свое время в правительстве работало порядка трехсот казахов, и среди них только пятеро умели писать на своем родном языке.

Недавно я лежал в больнице в Астане, которая подчиняется президентской администрации. Там работает порядка трехсот казашек, из них 90% разговаривает между собой на русском.

Недавно одни вышли и сказали, и похоже по заданию властей, что на своем родном языке (казахском — ИА REGNUM ) не умеют писать только 25%. Фигня все это! Это сплошное вранье! В некоторых местах эта цифра доходит до 70%! В Астане 47% учащихся в школах казахов получают образование только на русском языке! На улицах Астаны мы провели исследование — из десяти групп, беседующих между собой, восемь или девять разговаривают на русском! Вот! Поэтому большая часть нашего народа не умеет ни читать, ни писать на своем родном языке. И поэтому, вот перейдем мы на латиницу, и тогда, думаете, вот эти все, кто не может на кириллице овладеть своим родным языком, овладеет им на латинице? Они все останутся на том же уровне.

И еще, приезжающие из аула казахские парни — это порядка 20% от числа всех казахов — они работают в Астане, в Алма-Ате и других городах. Они все сейчас толкают тележки на базарах, работают в охране, разнорабочими. Вот на таких работах они работают. Двадцать процентов казахов! А вот 80% казахов — они должны детей своих кормить или изучать латиницу? Вот это проблема! То есть 80% останутся на своем уровне.

И еще — это же все казахскоязычные газеты перейдут на латиницу. Тогда они просто будут покупать газеты на русском языке и будут их читать. Все это разделит казахский народ ровно на две половины.

И потом, вот Узбекистан перешел, Азербайджан перешел, и в Узбекистане, и в Азербайджане у меня много знакомых и близких людей. И все они настроены против (перехода казахского языка на латиницу — ИА REGNUM ). В том же Узбекистане газеты, которые ранее выходили тиражом в полмиллиона, сейчас выходят трехтысячным тиражом! Три тысячи! Только одна (газета) выходит тиражом в пять тысяч. Если же говорить о казахстанских газетах, то тот же «Егемен Казахстан» снизит свой тираж до тысячи экземпляров. И что тогда?

А вот если всей республикой перейдем (на латиницу — ИА REGNUM ) — вот сколько в Казахстане узбекских газет, уйгурских газет, есть также газеты, выходящие и на других языках, на русском языке выходит печать — вот если они все перейдут на латиницу, то тогда мы не против (латинизации — ИА REGNUM ). Однако хотят перевести только казахский язык! Остальные газеты продолжат печататься как и раньше: газеты, выходившие на узбекском, будут выходить на узбекском, на русском — также на русском. Все останется, как и было. Хотят перевести только казахский язык! Кому это нужно?! Это прямой шаг для уничтожения народа! Вот!

Потом, мы же не протестуем на пустом месте! Вот в 1989 году, когда русский язык стал государственным языком, когда все остальные депутаты залезли под стол, если бы я не вышел против власти…

Если бы я тогда не сказал власти, что следствием этого будет второй «Желтоксан» (Желтоқсан көтерілісі — дословно Декабрьское восстание, массовые протесты казахской молодежи в Алма-Ате в декабре 1986 года — ИА REGNUM ), и что мы поднимем весь народ, вот тогда, если бы русский язык стал государственным языком, то на сегодняшний день 85−90% казахов обрусели. И вот тогда я первый поднял своими речами в Москве про «Желтоксан» вопрос присвоения государственного статуса языкам всех республик Союза, всех автономных республик Союза, а также всех автономных округов. Вот так мы с Расулом Гамзатовым убедили Горбачева!

В период, когда Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан сделали свои языки государственными, Казахстан хотел сделать государственным русский язык. Если бы мы не остановили этого, кем бы вы сейчас были? «Казахстанский народ ориентируется на американцев, все мы будем единым народом, языка не будет, казахских школ не будет!» Вот когда завели туда, мы же остановили! Мы не кричим просто так! Вначале все выходят против нас, а потом уже говорят, что мы правы! Вот поэтому сейчас переход на латинский алфавит — это шаг, который прямиком уничтожит народ!»

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Похоже, казахские писатели старой формации, которые пока еще во многом имеют большой авторитет у казахского народа, ждут изменения политической ситуации. Например, роста общественного раздражения, которое рано или поздно спровоцируют многочисленные неудачные варианты латинского алфавита. Не исключено, что авторитета президента для успокоения масс окажется недостаточно — казахский язык, идентичность, знание традиций и родословной в последнее время приобрели в Казахстане заметное значение. Тогда и наступит тот самый подходящий момент. Скорее всего, по сложившейся в стране традиции, писатели выступят на пресс-конференции с открытом письмом, где заявят, что внедрение латиницы преждевременно. А может, даже организуют митинг в бывшей столице — Алма-Ате.

В целом, несмотря на то, что власть в деле латинизации делает ставку на казахскую молодежь, авторитет старшего поколения все равно высок. Просто за годы независимости в культурном поле Казахстана не появились равные по значению или даже просто сравнимые с писателями советского времени величины — а потому, противопоставить им некого.

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