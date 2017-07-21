В Волгограде решают дальнейшую судьбу нового экспериментального театра

Волгоград, , 13:51 — REGNUM Новый экспериментальный театр Волгограда, в котором после проверки Контрольно-счётная палата региона нашла массу нарушения, продолжит свою деятельность. Об этом в ходе расширенного совещания совета Общественной палаты Волгоградской области заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает ИА REGNUM 21 июля.

«Хочу остудить очередных экспертов: театр был, есть и будет. Но каким ему быть — должны решать люди. Время покажет», — сказал руководитель региона в ходе обсуждения результатов аудита НЭТа.

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Губернатор отметил, что нет ничего предосудительного в том, чтобы люди за свой талант получали дополнительные доходы: «Мы будем их только поддерживать, готовы предоставить площадки наших учреждений культуры для реализации творческих планов».

«Но мы против того, чтобы определенными манипуляциями подменялись законы, нормативные акты, чтобы средства от якобы сложившейся экономии шли исключительно определенным лицам, а другие за свой вклад в развитие учреждения культуры зарабатывали меньше МРОТ», — добавил Андрей Бочаров.

Губернатор сделал акцент на необходимости наведения порядка, создания единой концепции развития культуры в Волгоградской области, в которой должны быть определены их количество, разноплановость, востребованность, а также приоритеты господдержки. Причём, по словам Бочарова, разрабатывать документ необходимо не в кабинетах, а на дискуссионных площадках. Ситуация на сегодня пока неутешительная: при относительно низких ценах билетов посещаемость некоторых учреждений культуры слабая.

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"Комитет культуры, Владимир Попков лично обязаны всесторонне разобраться в сложившейся ситуации, сделать выводы и продумать шаги по наведению порядка по учреждениям культуры и культуры в целом. Решения должны быть максимально выверены и взвешены», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Контрольно-счетная палата Волгоградской области провела коллегию по результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности НЭТа. Аудиторы КСП озвучили ряд серьезных нарушений. В их числе — завешенная заработная плата сотрудников театра, нарушения в проводимых закупках и сделках, предоставление льготных билетов, невыполнение госзадания по отдельным показателям.

Так, например, максимальная надбавка, согласно постановлению администрации, для деятелей культуры составляет 250%. В НЭТе же эта цифра была превышена в два раза. Объём необоснованных выплат за интенсивность и высокие результаты составил 1,3 млн рублей. Кроме того, руководство театра заключило без согласования с комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области и облкомкультуры три договора аренды части нежилых помещений.

В настоящее время изучением материалами проверки деятельности НЭТа занимаются правоохранительные органы.

В том, что тема «скандала вокруг НЭТа» исчерпана, уверен политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

«Вообще Бочаров был неожиданно (для меня) конструктивен, аккуратен в формулировках. Ему, конечно, пришлось снимать напряженность вокруг вопроса, который до этого «разогрели» не слишком умные исполнители. По-моему, это сделать удалось. Разочаровали прекрасные представительницы НЭТа — они, скорее, выглядели украшением стола, чем стороной спора. Никаких внятных не то, что аргументов, а просто слов от этих очаровательных женщин услышать не удалось», — поделился своим мнением эксперт.

«НЭТгоже рядом с главным храмом региона (пока строится) срамоту всякую с театральной сцены демонстрировать! Очаг бескультурия какой-то», — считает политолог Виталий Арьков.

В настоящее время в регионе продолжается изучение деятельности учреждений всех уровней. Уже проведена проверка КСП в ряде учреждений, в том числе областной филармонии — разрабатываются рекомендации по совершенствованию деятельности.

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