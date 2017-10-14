Накануне президентских выборов и на фоне очередной масштабной смены губернаторского корпуса в Чувашии с новой силой активизировались слухи о возможном досрочном уходе главы республики Михаила Игнатьева, который возглавляет республику семь лет (срок полномочий истекает в 2020 году). По новым политическим меркам, стаж значительный: во многих регионах подписывают заявления «по собственному» губернаторы, не продержавшиеся и одного срока. Наблюдатели констатируют, что тенденции, прежде всего информационные, в регионе сейчас схожи с последним годом работы предшественника Игнатьева — первого президента Чувашии Николая Федорова. Усиливает закулисные обсуждения кадровая политика Кремля: освобождающиеся губернаторские места занимают не только единороссы, но и представители парламентских оппозиционных партий. Остаётся вопрос, как будет дальше развиваться губернаторский партийный паритет. В Чувашии вместе с тем «завис» кадровый вопрос по лидеру «Единой России» и продолжает усиливаться влияние «Справедливой России» на фоне внутриэлитных конфликтов и скандалов. Причём околополитическая и бизнес-элита всё больше отдаёт предпочтение справороссам и во «властном» конфликте в частности, и в целом. Положение Игнатьева усугубляется всё более нарастающим мнением: хоть кто, но не он. В Чувашии, где до окончания официального срока Михаила Игнатьева остаётся ещё три года, идёт смотр политических сил, средств и ресурсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герб Чувашии

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

Губернаторский партийный паритет

Сегодня в обновляющемся губернаторском корпусе — четыре представителя всех трёх оппозиционных парламентских партий. У каждой из них есть «свой» губернатор, а у КПРФ — даже два, второй — неожиданный. Напомним, в 2015 году на выборах губернатора Иркутской области коммунист Сергей Левченко выиграл во второму туре у единоросса. И недавняя смена губернатора в Орловской области сохранила статус-кво КПРФ: 5 октября коммуниста Вадима Потомского сменил врио губернатора коммунист Андрей Клычков — таким образом регион остался за Геннадием Зюгановым.

С назначением 10 октября врио губернатора Омской области Александра Буркова «Справедливая Россия» восстановила партийный паритет в губернаторском корпусе: после отставки забайкальского губернатора Константина Ильковского справороссы не имели «своего» губернатора более полутора лет (Ильковский был отправлен в отставку в феврале 2016 года).

В Смоленской области губернатором с 2012 года работает член ЛДПР Алексей Островский. Стоит вспомнить также, что семь лет возглавлял Кировскую область Никита Белых — представитель «правых сил», правда, его губернаторская карьера закончилась арестом и «утратой доверия» президента России.

Будет ли иметь значение партийная принадлежность при определении кандидатов на губернаторскую должность и будет ли развиваться партийный паритет в этом вопросе при кураторе внутриполитического блока Кремля Сергее Кириенко — эти вопросы актуальны в регионах, где межпартийная борьба продолжается в повседневном режиме и вне предвыборного контекста, что разделяет общество на своих и чужих. В Чувашии, например, уже давно перебирают кандидатуры потенциальных преемников действующего главы региона Игнатьева.

Ускорить данный процесс может объявленный Кремлём открытый конкурс на управленческую элиту завтрашнего дня, где главными условиями для участника являются возраст (не старше 50 лет) и управленческий опыт (не менее 5 лет на руководящей должности, послабления есть для резервистов до 35 лет). В конкурсе может принять участие любой желающий, подав заявку через сайт лидерыроссии.рф до 6 ноября, с 24 ноября пройдут региональные полуфиналы, а в феврале 2018 года состоится финал для 100 лучших участников. Победители пройдут обучение по той же программе, что и недавно назначенные молодые губернаторы-«технократы». Все участники проекта попадают в президентский кадровый резерв.

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«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России», — отмечается на сайте.

Что в Чувашии

Регион, который в разные периоды потряхивало от конфликта между первым президентом Николаем Федоровым и действующим главой Михаилом Игнатьевым, сегодня интересен тем, что здесь нарастает интрига в связи с растущим рейтингом справороссов, которые представляют политический противовес действующей власти и имеют реальные шансы продвинуть своего кандидата на главный пост. Причём этому способствуют действия самих власть имущих: как минимум недальновидные, а на самом деле — из классического примера самодуров, действующих по принципу «тащить!» и «не пущать!».

Наглядно и выпукло это проявилось в Госсовете Чувашии. Под закулисное подстрекательство региональной власти, которая решила не пущать оппозиционера-справоросса, главу фракции «Справедливой России» Игоря Молякова на зарплатную должность, в парламенте чудеса становились всё чудесатее: то насильно отдавали статус и зарплату его коллеге Сергею Семенову, то возвращали из небытия новую депутатскую должность с половиной зарплаты. В общем, оппозицию «морят» почти год, выдумывая не поддающиеся здравой логике сценарии. И вопреки федеральному закону вкупе с представлением прокуратуры Чувашии и судебным решением о «ненасилии», как окрестили иск «Справедливой России».

Напомним, сначала руководящую зарплатную должность заместителя комитета отдали Сергею Семенову: не просто без его согласия, а вопреки его письменному отказу. Это вылилось в суды, которые справороссы выиграли. Затем создали новую депутатскую опцию — с небольшим окладом и шатким статусом (депутаты парламента, где большинство у «Единой России», могут в любой момент лишить должности голосованием на сессии). Однако глава фракции «СР» Моляков такое подношение не принял, упирая на букву федерального закона, и напрочь отказался быть на побегушках. Но в паутину хитросплетений угодил (по своему желанию, но, возможно, без последствий для партии) Семёнов, которому таки вручили руководящую должность заместителя руководителя комитета — он принял «корочку», с трудом скрывая испуг в голосе: это же работа на безвозмездной основе…

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Навязанный межпартийный конфликт только усиливает позиции справороссов в Чувашии и вряд ли останется вне поля зрения федералов при принятии ключевых решений. Пока в чувашском парламенте единороссовская рать сражается с дуэтом справороссов, их думские коллеги усиливают федеральное влияние. Лидер чувашских справороссов, депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков становится ещё более популярной медийной персоной и экспертом, с которым считаются высшие политические и финансовые круги. А в довершение всего — лицом банковско-финансового сегмента: возглавляемая им ассоциация региональных банков «Россия» укрепила позиции за счёт прихода крупнейших банков страны, и он становится председателем совета Ассоциации банков России. Буквально ворвался в федеральную политику ближайший соратник Аксакова, его правая рука Олег Николаев, который уже в первый год работы в Госдуме вошёл в топ-10 парламентариев по эффективности работы. Кроме того, за его плечами — второй результат на выборах главы Чувашии в 2015 году.

Chuvashia.spravedlivo.ru Олег Николаев

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Интригу в Чувашии усиливают закулисные дебаты о том, кто может занять место главного единоросса в регионе. Перешедший в Госдуму Николай Малов не сегодня-завтра оставит этот пост. Ранее он сам пояснял, что «практика такова, что депутаты Государственной думы, как правило, снимают с себя полномочия секретарей». В любом случае Малов с федеральным депутатским мандатом да на политической должности в «Единой России» в Чувашии не нужен: зачастую это прямая дорога на должность главы региона, а Малова высшее руководство республики недолюбливает. Поэтому эксперты считают, что борьба за место лидера единороссов превратится «в свару». Впрочем оппозиция призывает не переоценивать эту позицию: решать всё равно будет Кремль, а он стал делать ставку на федеральных игроков и технократов.

Закат Федорова и Игнатьева: что общего

Нынешняя ситуация в Чувашии напоминает последний год президентства Николая Федорова, который руководил республикой 16 лет. Помимо перманентно появлявшихся слухов об отставке, последний год запомнился рядом чудачеств и закручиваем «гаек», прежде всего, медийного характера. Федоров, напомним, то сам тушил пожар под прицелы фотокамер, то представал перед публикой в косухе и кожанке, но апофеозом стало его появление на чебоксарском рынке в женском парике и со шлейфом журналистов. Пресса тогда стала восприниматься как обслуга. Возрос градус публичного «обожания» со стороны чиновников, его начали осыпать подарками: напомним, за последнюю неделю до сложения президентских полномочий Федорову подарили пеликана — как символ учительства, икону и даже официальную благодарность «от жителей».

Kremlin.ru Николай Фёдоров

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Нынешняя ситуация по сути напоминает «последний год» Федорова, но при этом принимает уродливые формы. Информационная политика свелась к фанфарным релизам, из публикуемых планов вычищают все мероприятия с участием главы Чувашии, при этом доходит до абсурда: в плане остаются только памятные даты и складывается ощущение, что вся деятельность Игнатьева — это подписание открыток с поздравлениями. Пресс-конференции, которые ранее проводились дважды в год, теперь сократились до одной. В этом году она внезапно назначена на 24 октября. Своё отношение к неподконтрольной прессе администрация Игнатьева продемонстрировала в день визита в Чувашию главы Минпромторга Дениса Мантурова: корреспонденту ИА REGNUM отказали в аккредитации без объяснения причин и фактически препятствуя журналистской деятельности — за федеральное СМИ вынуждены были вступиться пресс-службы федеральных структур. Дошло до абсурда: вице-премьер, уже плохо разделяющий личную обиду и интересы государственной службы, закатил сцену и извергал ругательства, поучая федеральных гостей, что пропускать журналистов на федеральное мероприятие следует только по согласию его администрации.

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Подарки Игнатьеву тоже преподносят. Один из последних — в июне 2017 года якобы по инициативе яльчикских депутатов, подавших в Госсовет ходатайство об ордене «За заслуги перед Чувашской Республикой». Хотя ещё менее чем за месяц до этого Игнатьева был удостоен указом президента Владимира Путина федеральной награды — «Ордена Почёта». Перечень «высоких достижений» основной докладчик в лице зампредседателя комитета по госстроительству Олег Таланов не озвучил, сухо сообщив, что комитет «принял решение». Оппозиция констатировала, что «худшего подарка» и не придумаешь. Этот орден публично Игнатьеву до сих пор не вручили. Вероятно, услужливые соратники ждут подходящего повода, которым может стать его отставка.

«Полгода назад Игнатьев массово награждал своих соратников, когда поползли нехорошие слухи о досрочной отставке. Теперь он дошёл до того, что награждает себя. Боюсь, ему действительно нравится вся эта брежневская мишура, царь хочет купаться в лучах славы и услужливости челяди», — отмечал ранее лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

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Настроение элиты, уставшей от чудачеств и «командования по-деревенски», сводится к тому же рефрену, какой был в последние годы руководства Федорова: хоть кто, но не он. На этой почве «всходят» слухи о потенциальных кандидатах на замену Игнатьеву.

Выборы в Чувашии

Хотя плановые выборы главы Чувашии должны состояться в 2020 году, но многие эксперты не склонны считать, что действующий руководитель Михаил Игнатьев удержит эти вожжи оставшееся время. И на фоне новой волны губернаторских отставок в Чувашии начинают делать пробные предвыборные шаги, проводить смотр сил и средств.

Первыми заявили справороссы: на заседании регионального отделения партии было заявлено, что кандидатом от партии на выборах главы региона (когда бы они ни состоялись) станет депутат Госдумы 47-летний Олег Николаев. Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии он получил 14,81% голосов, оттеснив политического мастодонта, участника всех выборных кампаний на пост главы Чувашии 70-летнего Валентина Шурчанова (лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы) с 12,78% избирателей. Михаил Игнатьев тогда набрал 65,4% голосов при явке около 58% избирателей. Лидер справороссов Сергей Миронов ранее отмечал, что Олег Николаев прошёл «карьерный путь от рядового рабочего до руководителя серьезного бизнеса, заместителя министра экономики и депутата Госсовета Чувашской Республики».

Что касается кандидата от единороссов, то тут приводится большущий список потенциальных претендентов. При этом называются имена, которые давно отошли от политики. Например, среди врачей блуждают слухи о возврате из Подмосковья бывшего премьера и главы Минздрава Чувашии 57-летней Нины Суслоновой, которая в 2010 году уже была в списке для президента Дмитрия Медведева на пост главы региона. Другой экс-премьер Чувашии и экс-глава «Олимпстроя» 47-летний Сергей Гапликов, ныне губернаторствующий в Коми, тоже удостоен слухами о возврате в республику, которые породили другие слухи — о том, что он может досрочно уйти в отставку.

Из депутатов Госдумы в качестве потенциальных претендентов также называют 52-летнего Николая Малова, который возглавляет чувашское отделение «Единой России» и был вице-спикером Госсовета Чувашии, и 51-летнего Леонида Черкесова, который ранее работал главой Чебоксар и возглавлял чебоксарское отделение партии. Последний на посту главы чувашской столицы ничем примечательным себя не проявил, разве что возвратом зарплаты под должность (до его прихода работали на общественных началах, а после его ухода вернули в прежний вид), длинным оплачиваемым отпуском накануне выборов и повышенной лояльностью к республиканской власти.

Что касается Малова, то на его переход летом 2017 года в Госдуму региональная власть отреагировала показательно: не было ни победных речей, ни дежурных поздравлений, ни протокольных встреч. Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая позиция чувашских властей понятна: на политическом поле появляется сильный и самодостаточный игрок, не приближённый к власти ни дружескими, ни родственными связями, но чей карьерный рост может изменить политическую конфигурацию в Чувашии. Малов — фигура самодостаточная, в республике — известная, оппозицией — уважаемая. Но не из близкого круга Игнатьева, не родственник и не друг, хотя и находился «по соседству» в высших структурах власти. И если смотреть в перспективу, то он представляет реальную угрозу для действующей власти, так как может сам стать этой властью.

Chuvash.er.ru Николай Малов

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В числе потенциальных кандидатов и 44-летний премьер-министр Чувашии Иван Моторин, который остался единственным из Чувашии в президентском кадровом списке резервистов. Он также единственный (за исключением Игнатьева), кто остался в Кабинете министров из правительства Николая Федорова. Под «опись» попал и руководитель администрации главы Чувашии 48-летний Юрий Васильев — архитектор политической жизни, где сейчас наблюдается раздрай и разделение общества на «своих и чужих».

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Эксперты также считают, что после недавней смены власти в Ивановской области нельзя сбрасывать со счетов 38-летнего Андрея Чибиса, который работает заместителем министра строительства РФ Михаила Меня, и которому ранее прочили место ивановского губернатора. Если Чибиса не назначили на вотчину его нынешнего шефа, то не исключается, что его могут готовить к возврату на малую родину — в Чувашию. Хотя чувашского языка, в отличие от Олега Николаева, он не знает и вряд ли выучит. К тому же в республике воспринимают эту перспективу эмоционально: именно в недрах Минстроя РФ родились такие антинародные проекты, как обязательные взносы на капремонт или ОДН, вызвав волну народного возмущения даже в спокойных регионах.

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Ранее заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева с сожалением отмечала, что эти проекты «Чибис курирует, считаю, что человечек этот не на своём месте». Справороссы в Госдуме призывали признать неудовлетворительной реализацию программы капремонта многоквартирных домов и принять в связи с этим необходимые кадровые решения в Минстрое РФ. В свою очередь, Минстрой дистанцировался от порождённых проблем, кивая на нерасторопность регионов и виня их во всех грехах. Так, ранее Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана.

В числе кандидатов от «команды Федорова» называют 40-летнего Павла Семенова, который сейчас работает заместителем Федерального агентства по делам национальностей. Ранее он восемь лет, с 2003 по 2011 годы, представлял Чувашию в Госдуме. Также работал заместителем министра природных ресурсов, затем — министра сельского хозяйства, когда Минсельхоз возглавлял Николай Федоров.

Называются в числе кандидатов и люди, которые так или иначе вступали в конфликт с действующей властью. Из Коми, к примеру, может вернуться на свою малую родину 57-летний Анатолий Князев, которого в родной Чувашии единороссы лишили всех постов: вице-спикера Госсовета и главы фракции. После этого его пригласил в Коми Гапликов, где Князев стал министром сельского хозяйства, а через полгода получил статус вице-премьера. Ранее он восемь лет успешно руководил самым крупным сельским и околостоличным районом — Чебоксарским, который сейчас сотрясают уголовные дела, в том числе на главу администрации Георгия Егорова.

Другой кадровый вариант — глава администрации Чебоксар 40-летний Алексей Ладыков, при котором город вернул себе статус самого благоустроенного в стране и который не боится вступать в конфликт с республиканскими чиновниками. Подпитывают эти слухи недавние кадровые назначения в Самарской и Новосибирской областях, где врио губернатора стали мэры городов действующие и бывшие.

Глядя на последние назначения в губернаторском корпусе, политологи не исключают, что кандидатом на пост главы Чувашии может стать «варяг», либо «омосквичившийся» уроженец республики, который в публичном пространстве ранее не светился.

Мнения

Глава фракции справороссов в Госсовете Чувашии Игорь Моляков полагает, что на высший пост может претендовать «жёсткий технократ, достаточно молодой, прошедший очень серьёзную жизненную школу»:

«Он должен быть обязательно чуваш по национальности. Мы выдвинем Олега Алексеевича Николаева. Работать будем для того, чтобы поддержать его кандидатуру на выборах, когда бы они ни состоялись. Что касается Михаила Игнатьева, то может быть, его уберут на днях, а может быть, подержат до президентских выборов с тем, чтобы затем разрядить обстановку в виде смены власти».

Говоря о возможных соперниках от «Единой России», парламентарий подчеркнул, что решать будет Москва. И скорее всего, «найдут крепкого грамотного выходца из Чувашии, который не связан с местными разборками элит, чтобы не висело у него всё это на руках»:

«Вот, например, Князева от «Единой России» могут прислать. Почему бы нет, вполне это допускаю. Что касается его нынешнего шефа Гапликова, то ему прочат отставку не для последующего переезда в Чувашию, а потому, что он не справляется. Что в Чувашии сделал Гапликов? Он ничем тут выдающимся не запомнился. В «Олимпстрое», где деньги отовсюду сыпались, и я бы смог поруководить. А ты попробуй руководить, когда денег нет и когда республика дотационная».

По мнению справоросса, минимальные шансы выдвинуться на пост главы Чувашии у депутата Госдумы Николая Малова, который пока продолжает возглавлять чувашское отделение «Единой России». На ближайшей региональной конференции, как уверены эксперты, его место займёт другой человек. А пока идет битва за этот пост:

«Среди всех единороссов Малов, конечно, наиболее разумный. Но есть некоторые подводные течения, некоторые подводные камни, о которых я не хочу говорить, но которые вызывали здесь отторжение у некоторых очень серьёзных игроков в стане «Единой России». И эти ресурсы будут задействованы против него полностью. То есть как только появятся реальные перспективы — тут пойдут и Юрии Егорычи Васильевы (руководитель администрации главы Чувашии, ИА REGNUM), и ему подобные, и начнётся обычная свара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на выборах в Госсовет Чувашии в Ядринском одномандатном округе, где выдвинулся Николай Малов, разразился скандал: оппозиция заявила о тотальном использовании административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом, когда «все всего боялись». Тогда оппозиция пошла на беспрецедентный шаг: первый секретарь Красночетайского райкома КПРФ Николай Артемьев снял свою кандидатуру в пользу справоросса Олега Николаева (ныне депутат Госдумы), подчеркнув, что нужно объединяться, чтобы оппозиция смогла одержать победу — прежде всего, над административным давлением.

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Комментируя в целом обновление губернаторского корпуса и «обновление политики», Игорь Моляков высказал мнение, что этого требует гражданское общество:

«Процессы, которые происходят и которые связаны с отставками, вторичны. Население теряет веру в существующие институты власти. Власть, которая пытается какими-то отставками, назначениями исправить ситуацию, сейчас пока отстаёт от социальных процессов. Пока социальная парадигма не будет сменена, пока народ нищает, и это всем очевидно, напряжение будет нарастать и будет принимать при этом средневековые формы — в частности, форме протестов против «Матильды» в виде «Христианского государства — Святая Русь».

«И второе. Как представитель партии «СР», неоднократно заявлял, что «Единая Россия» как организация авторитетом уже не пользуется. У неё остался только административный ресурс, то есть ресурс насилия над людьми, над бюджетниками. Не будешь иметь хлеба, если не проголосуешь так, тебе указали. В основном это женщины с детьми. То есть фактически это умирающая организация, потому что она выставляет перед собой женщин и детей».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что обновление губернаторского корпуса позволяет наделённым статусом врио получить, с одной стороны, «большую фору для выборов», с другой стороны — это «испытательный срок, особенно для молодых, так называемых технократов»:

«Даётся больше времени для того, чтобы выправить ситуацию в регионах, консолидировать общество. Я считаю, что многие столкнутся с жёстким противоречием с местными элитами. Если они не будут справляться, то их можно заменить на других. Это будет видно по тому, как будет реагировать Кремль в этих конфликтах: либо включит режим ручного управления, либо отстранится и отдаст на откуп местным. Цыплят по осени считают».

Что касается Чувашии, то перспективы у Игнатьева «проблематичные, призрачные», «дело идёт к закату», поэтому «то, что партии начали готовиться к выборам, — правильно». И «главная задача» партий — «обратить на себя внимание». Яркий пример в этом контексте продемонстрировал Красноярский край, где врио назначили «не молодого технократа, а местного Александра Усса, который руководит местным парламентом и примелькался на выборах», в том числе главы региона:

«Чувашия, естественно, сама кандидата от «Единой России» выдвигать не будет. Они-то полагают, но кто-то другой располагает. В данном случае это сделает Кремль. Тем более что сейчас в республике кадровая политика такова, что местные сами готовы затолкать подальше от постов своих же. Поэтому все смотрят на Кремль. А Кремль может обратить внимание на уроженцев региона, которые сейчас работают в других регионах или осели в Москве, и даже уже могут не ассоциироваться с Чувашией, находиться в спящем режиме, но при получении команды выскочить как чёрт из табакерки. Но могут прислать и «варягов», как это было в Марий Эл, Удмуртии, Дагестане».

Говоря о смене Игнатьева, Владислав Солдатов предлагает не сбрасывать со счетов Чибиса и Князева, депутатов Госдумы Малова и Черкесова, а также замглавы ФАДН Павла Семенова. Политик не склонен считать, что смена главы чувашского отделения единороссов как-то повлияет на ситуацию:

«Да, идёт «драчка» за место главного единоросса, но этот кандидат, кем бы он ни был, не может повлиять на ситуацию в части выдвижения на пост главы Чувашии».

Экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, ныне депутатствующий в городском собрании Чебоксар и являющийся помощником депутата Госдумы, не склонен делать прогнозы ни на ближайшую перспективу, ни на долгосрочную. Он полагает, что в настоящее время «губернаторские квоты для оппозиции» исчерпаны, поэтому «маловероятно», что в Чувашию при досрочной отставке назначат в качестве врио справоросса или коммуниста:

«Кадровая политика — совершенно новая. Губернаторами стали назначаться в том числе люди, которые никакого отношения к региону не имели. Даже в национальных республиках, куда «варягов» не назначали со времён Ленина. Не исключаю, что такое может произойти и в Чувашии. Поэтому сейчас делать прогнозы, особенно долгосрочные, — дело особенно неблагодарное. Я бы даже не стал надеяться на то, что всенародные выборы сохранятся к 2020 году, когда закончится второй срок Игнатьева».

Губернаторские отставки: хроника трёх недель

За три недели в России ушли в отставку 11 губернаторов. Очередная серия масштабных кадровых изменений началась с Поволжья. 25 сентября, когда президент России Владимир Путин отправил в отставку после 5,5 лет работы губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Его в качестве врио сменил экс-мэр Самары Дмитрий Азаров, которого в 2014 году Меркушкин отправил в отставку, назначив членом Совета Федерации.

26 сентября покинул должность губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, работавший главой региона 12 лет. Временное исполнение обязанностей было возложено на уроженца Санкт-Петербурга, первого заместителя министра промышленности и торговли России Глеба Никитина.

28 сентября ушёл в отставку глава Ненецкого АО Игорь Кошин. Он занимал эту должность 3,5 года. На вакантное место назначен в статусе врио москвич Александр Цыбульский, который занимал должность заместителя министра экономического развития России.

На следующий день сменилось руководство в Красноярском крае: оставившего пост губернатора Виктора Толоконского, работавшего главой с 2014 года, сменил председатель Законодательного собрания региона Александр Усс. Примечательно, что Усс ранее не раз баллотировался на пост губернатора края.

Отставки продолжились в октябре. 3 октября покинул пост главы Дагестана Рамазан Абдулатипов, работавший в этой должности с 2013 года. Регион возглавил в качестве врио Владимир Васильев, работавший вице-спикером Госдумы и руководителем парламентской фракции «Единая Россия». Впервые с 1948 года Дагестана возглавил человек, не принадлежащий ни к одной из трех наиболее многочисленных национальных групп региона (аварцев, даргинцев, кумыков). Васильев является уроженцем Московской области.

4 октября в отставку был отправлен губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, проработавший 5,5 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен уроженец Владивостока Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

5 октября досрочно сложил полномочия губернатор Орловской области Вадим Потомский, его стаж составил 3,5 года. Врио главы региона назначен уроженец Калининграда, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ Андрей Клычков.

6 октября после 3,5 лет работы покинул пост губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Пост принял бывший вице-губернатор Вологодской области Андрей Травников, который до переезда в Сибирь работал мэром Вологды.

9 октября произошла смена руководства в Омской области. Виктора Назарова, проработавшего губернатором 3,5 года, сменил депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков.

10 октября досрочно ушёл с пост губернатор Ивановской области Павел Коньков, проработав четыре года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен уроженец Иваново Станислав Воскресенский, занимавший до последнего времени должность заместителя министра экономического развития РФ.

12 октября Андрей Турчак, возглавлявший Псковскую область 8,5 лет, освобождён от своей должности досрочно. Его сменил Михаил Ведерников, который с февраля 2017 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.