Когда Виктор Назаров пришёл к власти в Омской области, а было это в мае 2012 года, местные СМИ выдавали что-то в таком духе: «В истории Омской области началась новая политическая эпоха». И действительно, Назаров сменил на губернаторском посту опытнейшего политика Леонида Полежаева, управлявшего Омской областью с 1991 по 2012 год.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скульптура «Марафонец». Омск

Но, как видим, «эпоха» Назарова оказалась недолгой. В октябре 2017 года он совершенно ожидаемо покинул свой пост в ходе масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе, которые в народе метко прозвали «осенним губернаторопадом».

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«Как я могу без вас?!»

Скромный, спокойный, улыбчивый. Так характеризовали Назарова жители региона. А некоторые добавляли, что Назаров «как человек — хороший», но с руководством регионом не справлялся.

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Назарова отправили в отставку 9 октября 2017 года. Врио главы Омской области стал уроженец Свердловской области, 50-летний депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. Это стало большой неожиданностью для региона. Да, отставку Назарова ждали со дня на день. Преемников обсуждали, какие-то имена назывались (депутата Госдумы от «ЕР» Владимира Гутенева, председателя совета директоров АО «ОПК «Оборонпром» Сергея Сокола, депутата Госдумы шестого созыва Олега Денисенко и других), но не угадал никто.

Сегодня, 10 октября, Назаров провел небольшой брифинг, в ходе которого заявил, что принял решение об отставке самостоятельно:

«Я хочу сказать, что это было моё решение — добровольно оставить этот пост. Это мои сугубо личные причины, о которых я не буду сегодня говорить».

Верить или нет Назарову — пусть это будет тоже «сугубо личным» выбором каждого читателя. Однако, по большому счёту, выяснять, действительно ли это произошло «по собственному», уже не имеет смысла. По имеющейся информации, Бурков прибудет в Омск 11 октября. Назаров заявил, что окажет новому руководителю всяческую помощь, в том числе консультативную:

В завершение «последнего брифинга» Назарова спросили, покинет ли он Омск. Он ответил: «Как я могу без вас?!»

Kremlin.ru Александр Бурков

Всем сестрам — по серьгам

Итак, вернемся к Буркову. «Справедливая России» в его лице получила своего губернатора. Получается, что теперь каждая оппозиционная партия, представленная в Госдуме, имеет хотя бы одного главу региона.

Кстати сказать, «своего» губернатора у справороссов не было с февраля 2016 года. Именно тогда с поста главы Забайкальского края ушёл Константин Ильковский. Он руководил регионом с 2013 года, до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

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А сейчас, с назначением Буркова в Омск, «справедливость для справороссов» восстановлена.

По мнению политолога Инны Ветренко, не имеет смысла задаваться вопросом, почему губернатор-справоросс «достался» именно Омску.

«Идёт федеральный процесс подготовки к предстоящим весенним выборам президента. Владимиру Путину и Кремлю нужна полная консолидация партийных политических сил. Заменяя губернаторский корпус, он, во-первых, ставит новых управленцев-технократов, воздействие на которых и авторитет перед которыми у него очень высок. Во-вторых, президент пошёл по принципу абстрагирования от партийной принадлежности. Есть уже руководитель региона — представитель ЛДПР, губернаторы от коммунистов, нужен был и губернатор — представитель «Справедливой России», — рассуждает эксперт.

«Выяснять, почему именно Омской области «достался» справоросс, нет никакого смысла. Так скажем, пришло время по определённым причинам, объективным и субъективным, заменить Виктора Назарова, потому что его позиции не очень устойчивы, рейтинг его невысок, и в связи с этим сложно предугадать, как в регионе пройдут президентские выборы, тем более в «красном» регионе. Нужно было поменять губернатора в преддверии выборов, его поменяли. В данном случае на справоросса. Здесь никакого преломления на регион, на мой взгляд, нет», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Kremlin.ru Виктор Назаров

Примирить элиты

В качестве причин неустойчивой позиции Назарова на губернаторском посту эксперты зачастую называли существенные внутриэлитные проблемы, высокий уровень протестных настроений в регионе.

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Отдельно стоит напомнить о противостоянии уровня «мэр — губернатор». Отношения мэра Омска Вячеслава Двораковского и губернатора области Виктора Назарова местные СМИ аккуратно называли «напряжёнными».

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Двораковский (ушёл в отставку с поста мэра Омска в июле 2017 года — прим. ИА REGNUM ) то и дело получал «нагоняи» от губернатора — за извечные проблемы с уборкой снега, за плохие дороги и так далее. При этом губернатор, когда его спрашивали, почему он критикует мэра, говорил, что это исключительно рабочие отношения, «ничего личного».

А мэр, в свою очередь, немного прояснил ситуацию в феврале текущего года. В интервью местным журналистам он заявил, что войны между двумя уровнями власти нет, но и диалога тоже.

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Существует такое мнение, что одной из причин недовольства Назаровым стал провал выборов мэра Омска. Прямые выборы мэра в Омске отменили в 2015 году. Весной 2017 года депутаты горсовета должны были избрать нового мэра. Однако этого не случилось. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры. Ситуацию смаковали и местные, и федеральные массмедиа. А конкурсной комиссии ничего больше не оставалось, как заявить, что это никакой не провал, а «пилотный сценарий».

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Omsk.er.ru Вячеслав Двораковский

Противостояние городских и областных властей обострял и финансовый вопрос. В областной столице периодически звучали заявления, что в ряде субъектов РФ власти пошли навстречу интересам жителей городов, но только не в Омске. Уточнялось, что в бюджет Красноярска дополнительно поступает 5% налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта, а в Омске — нет. Для бюджетов Новосибирска, Красноярска, Самары и Перми установлены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 15—17%, в Омске — 5%.

Однажды омские журналисты даже провозгласили Омск «самым нищим городом-миллионником».

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Но «эпоха» Двораковского, как и «эпоха» Назарова, тоже в прошлом. В городе предположительно в ноябре появится новый мэр. И, возможно, конфликт уровня «мэр — губернатор» при Буркове канет в небытие или, по крайне мере, будет менее очевидным. Покажет время. Как отметила омский общественный деятель Татьяна Шнейдер, Москва сделала ставку на Буркова, и сейчас всё в его руках.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Фемиды у Омской юридической академии

"Экономически непривлекательный» регион

«Что касается Виктора Назарова, люди оценивают работу, исходя из того, что отражается конкретно на них, на их качестве жизни. В целом за время его нахождения на посту губернатора я не увидела ни положительной динамики в развитии региона, ни отрицательной», — сказала Татьяна Шнейдер, комментируя отставку Назарова и назначение врио Буркова.

По её словам, сказать однозначно, что жители области воспримут Александра Буркова как «чужака», нельзя: «Любая перемена — это надежда на лучшее. Правда, надежда у людей практически испарилась, а необходимость кардинальных перемен в регионе все больше набирает обороты».

«Главная предстоящая тема — это президентские выборы. Москва сделала ставку на Буркова, и сейчас всё в его руках. И от того, как он себя проявит, будет зависеть многое. На Виктора Назарова также возлагали большие надежды, а впоследствии наступило разочарование, и люди просто перестали всерьёз воспринимать губернатора. Из скромного, улыбчивого губернатора, который олицетворял перемены, он перешёл в разряд людей, с чьим мнением не считаются», — рассуждает собеседница ИА REGNUM.

Шнейдер подчеркнула, что проблем в Омской области много, «но хотелось бы увидеть положительные предпосылки к их решению».

«С другой стороны, экономическая ситуация в области оставляет желать лучшего, и вряд ли Буркову удастся ее переломить. Омская область экономически непривлекательный регион, так что ему нужно очень постараться. Нужна команда профессионалов. Что касается примирения элит, то сейчас рано говорить о том, что удастся, а что нет. Конфликт длится много лет, и нужно отдать должное тому, что противоборствующие группы сильны, разрешить его будет не просто», — подытожила она.

В ожидании 2018-го

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре 2018 года. Также осенью выбрать главу предстоит жителям Новосибирской области и Красноярского края. Эти регионы также лишились глав в ходе «осеннего губернаторопада».

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Всего на сегодняшний день, помимо Омской области, без глав в результате очередной серии масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе остались Самарская область (отставка состоялась 25 сентября), Нижегородская область (26 сентября), Ненецкий АО (28 сентября), Красноярский край (29 сентября), Дагестан (3 октября), Приморский край (4 октября), Орловская область (5 октября), Новосибирская область (6 октября), Ивановская область (10 октября).