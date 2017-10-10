Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от сертификации соблюдения Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. На этом фоне вполне уместным будет вопрос о том, какие последствия за собой повлечет отказ Вашингтона от взятых на себя обязательств в рамках договора, подписанного не только Белым домом, но и рядом других стран, пишет Роберт В. Мэрри в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Автор отмечает, что примером, который можно привести в контексте намерений Трампа, является Ливия, с которой США так же, как и с Ираном, подписывали соглашения об отказе от оружия массового поражения. На этот шаг Вашингтон пошел в конце 1990-х годов, когда тогдашний лидер Ливии Муамар Каддафи решил встать на путь нормализации отношений с Западом. Тогда от Триполи потребовали расплатиться за теракт на самолете Boeing 747 над шотландским Локерби, произошедший в 1988 году и унесший жизни 270 человек, а также прекратить попытки создать потенциал массового поражения, в том числе и ядерное оружие.

Триполи пошел на уступки Западу, выплатив компенсации жертвам теракта, а также отказавшись от стремления войти в клуб ядерных держав. Последний шаг, как отмечают эксперты, стал возможен благодаря тому, что прошлые дипломатические заслуги Вашингтона убедили Каддафи в надежности даваемых Белым домом гарантий. В обмен на это Вашингтон приостановил действие собственных санкций, а также пообещал оставить Ливию в покое, пока она демонстрирует «хорошее поведение». Затем, когда в 2011 году против Каддафи начались выступления в ходе так называемой «арабской весны», США быстро встали на сторону сил, желающих свергнуть его, что неизбежно привело к убийству лидера ливийского государства.

Удивительно, отмечает автор, насколько мало тогда волновало граждан США то, что их страна, заключив соглашение с Каддафи, отреклась от этой сделки. Более того, нашлись те, кто стал превозносить заключенное соглашение, называя его тем, что и позволило свергнуть «ливийский режим». Одним из них был журналист Дэвид Сенгер, ссылавшийся в своей статье в The New York Times на высокопоставленного чиновника в администрации Барака Обамы Роберта Джозефа, который участвовал в заключении соглашения с Триполи.

По словам Джозефа, нельзя было утверждать наверняка, как далеко зашла бы программа создания оружия массового поражения Каддафи без соглашения, но нет никаких сомнений в том, что ливийский лидер использовал бы все имеющиеся в его арсенале средства для сохранения своей власти. Иными словами, сделка с Каддафи превозносилась потому, что она сыграла ключевую роль в его свержении, вопреки ее условиям. Все это демонстрирует совершенно определенную дипломатическую философию.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt Муамар Каддафи

На тот момент немногие выступили против такого самовосхваления США. Одним из них был бывший сотрудник одной из разведывательных структур страны Пол Пиллар, написавший, что у такого шага будут неизбежные последствия. В частности, он сослался на высказывание северокорейского официального лица, которое заявило, что Запад играл в большую игру «заманивания и подсекания» Триполи.

Ливийский кризис, по словам чиновника КНДР, стал серьезным уроком международному сообществу. Тогда же Пиллар отметил, что на основании вторжения США в Ирак и нынешней политики Вашингтона по отношению к КНДР можно сделать вывод о том, что то или иное государство, пытающееся обзавестись ядерным оружием, должно всеми силами стремиться к этой цели. Только так оно может получить инструмент сдерживания агрессии США или какого-то другого государства против себя.

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Пиллар также подчеркивал, что «правители Ирана, не будучи дураками, почти точно пришли к таким же выводам». С этим, по всей видимости, отчасти и связано то, что на подписание ядерной сделки с Тегераном ушло так много времени и сил дипломатов. Власти исламской республики пришлось убеждать, что, в случае соблюдения ими условий соглашения, их не нарушат и другие стороны. И Тегеран до сих пор придерживался их, как укажет любой эксперт, относящийся к этому вопросу бесстрастно.

Теперь же глава Белого дома грозит разорвать соглашение, используя хитрый ход — отказ подтверждать соблюдение Ираном своих обязательств в рамках сделки. При таком развитии событий рассмотрение вопроса перейдет в Конгресс, который должен будет в течение 60 дней решить, вводить или не вводить новые санкции против исламской республики.

В случае введения санкций США, по сути, нарушат соглашение, в результате чего Вашингтон и Тегеран окажутся в условиях нарастания напряженности, способной достичь отметки настоящего военного столкновения. В противном случае действия Трампа станут лишь беспричинным дипломатическим оскорблением.

Тем не менее не стоит забывать о том, что совсем недавно США прославились своей неразборчивостью в смене режимов, а также помощи в этом антиправительственным силам. В список стран, где США успешно осуществили такую смену власти, входят Сербия, Ирак, Афганистан, Египет, Ливия, Сирия, Йемен и Украина.

На фоне того, что вмешательство США в дела других государств иначе как обильным назвать нельзя, актуален вопрос, почему другие государства должны по-прежнему верить в добрые намерения Вашингтона во внешнеполитической области, особенно сейчас, когда глава Белого дома грозится отречься от ядерной сделки с Ираном.