National Interest: После Ливии с какой стати КНДР должна верить словам США?

Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Северная Корея стремится стать ядерной державой, способной сдерживать США. И несмотря на попытки официальных лиц Вашингтона убедить лидера КНДР Ким Чен Ына в благонамеренности США, он бы поступил, мягко сказать, неразумно, поверив хотя бы одному слову США. Убедить Пхеньян могут только дела, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Так, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон попытался заверить КНДР в том, что США не являются врагами Пхеньяна и что Вашингтон не стремится к смене северокорейского режима. Создавалось впечатление, что глава американской дипломатии призывал Ким Чен Ына расслабиться, отказаться от ядерного оружия и ракет и вступить в новые дружеские отношения с США — так же, как это сделал в 2003 году лидер Ливии Муамар Каддафи. Быть может, отмечает автор, аналогия неудачная, но она вполне ясна Ким Чен Ыну, что не способствует продвижению целей ни Госдепа, ни администрации Трампа.

При защите от внутреннего коллапса и внешней агрессии ядерное оружие и ракеты являются очевидным образом крайне полезным средством для небогатой КНДР, которая с помощью них может преодолеть пропасть боевого потенциала с США. И правильность выбранного Пхеньяном пути подтверждается заявлениями официальных лиц Вашингтона, которые не столько опасаются удара со стороны КНДР, сколько того, что собственный удар им без последствий нанести уже не удастся.

Есть и другие причины, по которым Ким Чен Ын может стремиться превратить КНДР в ядерную державу — международный статус, возможности вымогательства в отношении с соседними странами, укрепления верности военных династии Кимов. Тем не менее наличие ракет большой дальности имеет смысл только как средство противодействия США. Поэтому если бы Вашингтон не угрожал КНДР, Пхеньян не обращал бы внимания на великую державу, находящуюся на другой стороне планеты.

Именно в таких условиях и пытается Тиллерсон убедить Ким Чен Ына, что ему ничего не угрожает, что нужно отказаться от ядерного оружия и броситься в объятия дяди Сэма. Но должен ли лидер КНДР верить главе американской дипломатии, задается вопросом автор. Хотя лично в таком Тиллерсон замечен не был, однако дипломаты или их предтечи лгали с самого начала времен. Неужели кто-то действительно считает, что Тиллерсон огласит весь список стран, в которых США нацелены на смену режима. Что бы он ни думал, бывший глава Exxon Mobil будет высказываться за мир.

Более того, даже если он действительно устремлен в этом направлении, почему кто-то считает, что с ним полностью согласен президент США Дональд Трамп? Президент-республиканец неоднократно противоречил своему ведущему дипломату по широкому спектру вопросов — от подхода к ЕС, ценности соглашения с Ираном до того, кто в действительности виноват в кризисе в Персидском заливе.

Трамп, будучи главой Белого дома, может устанавливать политический курс по своему желанию, а также наложить вето на любое решение главы своего дипломатического ведомства. К тому же никто не знает, что в действительности в голове у самого Трампа. Так, он обвинял Южную Корею в нахлебничестве и сидении на шее у США, а Ким Чен Ына называл «хитрюгой» и человеком, с которым он с радостью встретится. Затем он называл его безумцем, пытался взвалить северокорейскую проблему на Китай и совершал много других противоречащих друг другу шагов.

Более того, для Северной Кореи не является секретом и то, что в Вашингтоне существует значительная «партия войны». Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм с большим энтузиазмом говорят о вероятности вооруженного конфликта. В частности, Грэм утверждал, что он ожидает от Трампа действий, в случае если Пхеньян не пойдет на попятную. Поэтому даже если Пхеньян и откажется от своего ядерного оружия, официальные лица США вскоре могут все равно начать выступать за вооруженную агрессию против страны. Так, всего лишь за несколько лет до свержения Каддафи Маккейн и Грэм провели с ним ужин в Триполи, на котором была озвучена возможность предоставления помощи против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потом же они всеми силами выступали за вооруженную операцию по его свержению.

Также нет оснований и считать, что Трамп не передумает, будь то под давлением или нет. Так, Джордж Буш — младший, заключивший соглашение с Каддафи после свержения лидеров Афганистана и Ирака, действительно оставил Ливию в покое. Однако все изменилось с приходом новой администрации, а «арабская весна» дала Обаме прекрасную возможность разделаться с «ливийским диктатором».

Пока неизвестно, кто придет на смену Трампу. Это может быть вопиюще воинственный президент-республиканец или даже бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Если Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия, что не даст администрации США нарушить данное предшественником слово, как это было в случае с Ливией?

Если же Рекс Тиллерсон и хочет убедить Ким Чен Ына, что США не стремятся к свержению его режима, Вашингтону нужно доказать это делами. Для этого нужно сократить количество угроз КНДР: перестать выступать с предупреждениями о возможных атаках, говорить о том, что рассматриваются все варианты, направлять на Корейский полуостров бомбардировщики, авианосцы, проводить там учения, создавать базы и многое другое.

Более того, нужно, чтобы Вашингтон вывел свой военный контингент из Южной Кореи, поскольку именно этот двусторонний альянс и сталкивает КНДР с США. Республика Корея вполне способна сама защитить себя. Сеул должен построить такие вооруженные силы и принять такую стратегию, которая необходима для сдерживания агрессии КНДР и победы в случае ее начала. В таких рамках вполне возможным является создание южнокорейского ядерного оружия в качестве альтернативы ядерному зонтику США. Если бы Вашингтон не направлял свои ракеты на КНДР, Пхеньян не стремился бы сделать то же самое.

Таким образом, заключает автор, госсекретарь Тиллерсон прав в том, что пытается успокоить КНДР относительно намерений США. Тем не менее Ким Чен Ын проявил бы большую глупость, если бы он поверил словесным заверением официального лица, которое даже не выступает от лица всей своей администрации, не говоря уже об американских властях в долгосрочной перспективе. Пхеньян откажется от ядерного оружия, только если Вашингтон перестанет считать КНДР своей целью. А в США должны решить, стоит ли защищать Южную Корею, ставя при этом под угрозу американский народ.