О либерализации экономики в Белоруссии говорят давно. Еще в 2008 году президент республики Александр Лукашенко поставил перед правительством эту задачу как одну из главных. Как мы видим, почти за десять лет эти «преобразования» не принесли стране ничего полезного, а лишь доказали неэффективность белорусской экономики, толкнув ее в кризис, из которого страна не может выбраться с 2011 года. Однако либеральное лобби не сдается, продолжая заявлять, что только такой путь способен вывести Белоруссию в светлое будущее.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

На прошлой неделе первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский предоставил на рассмотрение Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства», который по своей сути является главным документом по либерализации экономики. Этот декрет призван значительным образом облегчить жизнь предпринимателей в налоговой и административной сферах.

Подаётся это под соусом новых реформ, в которых давно нуждается страна. Однако на самом деле это ничто иное, как масштабный жестокий эксперимент над населением. В результатах его не уверен, по-видимому, никто, даже сам Лукашенко, заявивший об этом декрете:

«Посмотрим, что получится».

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Cesco «Улица» сторонников либерального курса Белоруссии

Теперь, получив как никогда серьёзную поддержку президента, сторонники либерального пути Белоруссии торопятся принять ряд законопроектов экономического блока. На рассмотрение в Палату представителей Национального собрания уже внесли несколько таких документов. Например, о борьбе с монополиями, госзакупкам и проч. Все это — для «раскрепощения и либерализации бизнеса». Разруха в сельском хозяйстве, некачественные продовольственные товары, безработица, рост количества малообеспеченных граждан — все эти и многие другие проблемы авторы и лоббисты законопроектов надеются решить за счет «создания благоприятного бизнес-климата»?

Между тем либеральные преобразования уже развалили потребительскую кооперацию в селах и малых городах. В результате власти вынуждены давать множество налоговых, приватизационных преференции для того, чтобы как-то обеспечить население продовольствием в небольших населенных пунктах.

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Serge Serebro Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко

В начале этой недели председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко пообещал, что в парламенте в ближайшее время рассмотрят несколько законопроектов: о приватизации государственного имущества и привлечении иностранных инвестиций. Только приватизация госпредприятий, которые достались Белоруссии в наследство от СССР, идёт уже около 20 лет, а результатов все нет.

4 октября главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков заявил, что пакет документов, куда входят декрет о развитии предпринимательства, декрет о цифровизации экономики, указ о порядке лицензирования и другие бумаги, Лукашенко подпишет в ближайшее время. Правда, в последние полгода власти РБ активно осуществляли отъем бизнеса. В белорусских СМИ уже были описаны случаи, когда за формальные нарушения (например, изменение регистрационного адреса), по решению суда, бизнесмена обязывали уплатить штраф в размере нескольких миллионов долларов, а также конфисковывали имущество, рассказывала адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА» Анастасия Павлюченко.

Очередной виток в либерализации экономики Белоруссии обусловлен необходимостью привлечения в бюджет новых средств. Как отмечал шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, отношения с Россией ухудшаются. В частности, потому что Минск не хочет переориентировать транзит нефтепродуктов, полностью произведенных из российской нефти, с портов Прибалтики в РФ. Надеяться на очередной кредит МВФ не приходится: за последние годы в стране не реализовали ни один крупный инвестиционный проект. Поэтому главная задача либеральных реформ в экономике — выманивание денег из внешних и внутренних инвесторов.

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falco Кредитная кабала

Еще никогда авторитарная политическая система с незащищенными правами собственности не способствовала экономическому развитию. Различные директивы о необходимости развития предпринимательской инициативы, приватизации правительство принимает уже минимум шесть лет. Все это время страна находится в экономическом кризисе, потому как эти формальные меры бесполезны.

Экономика Белоруссии ни с какими либеральными преобразованиями не может жить без кредитов. Цифры говорят сами за себя: на 1 сентября 2017 года внешний государственный долг республики увеличился на 14,7% и составил $15,7 млрд. Правительство РБ берет кредит у России в размере $700 млн, одновременно делает выпад в сторону Запада, привлекая $60 млн Всемирного банка для частных микро, малых и средних предприятий. То есть либерализация белорусской экономики является не просто реверансом для западных стран, она еще и будет проводиться на их деньги. Результаты таких «щедростей» международных банков мы уже видели на примере Греции и других стран.

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Плакат, СССР День прогулял... урожай потерял. Не будь таким!

Причем если бизнес власти хотят «раскрепостить», то из обычных граждан, напротив, выжимают все соки. Процент малообеспеченных граждан в Белоруссии год от года растет. Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который по-простому прозвали декретом о «тунеядцах», несмотря на всю критику в его адрес, могут ужесточить. Граждан, подпадающих под действие декрета, могут обязать оплачивать ряд жилищно-коммунальных услуг по 100-процентным тарифам. Подаётся это как «стимулирование граждан к легальному трудоустройству», даже назвать документ по-другому решили — «О содействии занятости».

Все это в очередной раз доказывает, что либеральные реформы не проводят для того, чтобы облегчить жизнь населения. Они осуществляются кровью и потом людей. Так это было с «шоковой терапией» Гайдара в России, так это может произойти и здесь. Белоруссии необходимы реформы, необходимы преобразования, но только те, которые будут для народа, а не для иллюзорного «создания благоприятной бизнес-среды».