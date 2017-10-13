Патриотизм не в силах спасти транзит

Latvian Foreign Ministry Марис Риекстиньш и Сергей Лавров. 2009

В решении России развивать свои портовые мощности и инфраструктуру есть большой политический элемент. Об этом в интервью латвийскому изданию LETA заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

По его словам, то, что Россия взяла курс на развитие своих портовых мощностей и инфраструктуры и переориентацию всего экспорта на свои порты, уже стало очевидным. Риекстиньш отметил, если латвийские порты, перевозчики и железная дорога способны предложить конкурентоспособные тарифы и расценки за качественную транспортировку, предприниматель выберет наиболее выгодное предложение и не выберет более дорогой путь только из патриотических чувств.

«Министерство сообщения уже работает с другими зарубежными партнерами и на территории бывшего СССР, и в Китае, и в странах Азии, пытаясь привлечь грузы», — подчеркнул посол.

Риекстиньш также заявил о том, что европейские санкции и ответные меры со стороны России не стали чем-то новым для Латвии, и напомнил, как в конце 1990-х годов мэр Москвы Юрий Лужков призвал бойкотировать латвийские товары. Однако латвийские компании нашли другие рынки сбыта, а также другие способы попадания на рынок РФ.

«Тут предприниматели должны понимать, что лучше — класть все яйца в одну корзину или диверсифицировать сбыт», — призвал Марис Риекстиньш.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

A.Savin Порт Выборг, Ленинградская область

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Объявленный российским руководством курс на развитие собственных портовых мощностей и отказ от услуг зарубежных портов — «минимизация транзитных рисков для собственных грузов» — до сих пор остается актуальным. Однако отставание в скорости оказания логистических услуг и сложность процедур таможенной очистки в российских портах на Балтике не способствуют привлекательности российских портов для перевалки целого ряда грузов.

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Белоруссия никак не может определиться

Белоруссия изучает возможность транзита своих нефтепродуктов через порты РФ вместо портов Прибалтики. Принятие решения будет зависеть от экономической целесообразности. Об этом 28 сентября в Минске заявил заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть» Сергей Каморников, пишет издание Sputnik News.

Он отметил, что «пока что это просто открытый диалог» и по теме возможного транзита нефтепродуктов через российские порты идут отраслевые переговоры на уровне администраций железных дорог, портов с целью снижения тарифов и предоставления условий, сопоставимых с условиями в странах Прибалтики.

«Если российские порты будут выгодны Белоруссии с учетом всех составляющих, то, в принципе, нам ничто не мешает экспортировать продукты и по этому северному направлению», — заявил Каморников.

Ранее российская сторона заявляла, что готова увязать поставки нефти в Белоруссию с обязательным экспортом нефтепродуктов через собственные порты на Балтике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Глава РЖД напомнил, что российская сторона предоставила Белоруссии максимальную скидку на перевозки в размере 50%. Однако, по его словам, белорусские НПЗ «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики», объясняя такие действия наличием долгосрочных контрактов.

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О необходимости того, чтобы белорусские нефтепереработчики осуществляли перевалку нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшемся в Калининграде 16 августа 2017 года. «На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Калининград: между двух огней

Корпорация развития Калининградской области предлагает реализовать в регионе логистический проект по перевалке и хранению грузов, перемещаемых по маршруту «Нового шелкового пути» — евразийского сухопутного моста из Китая в страны Европы. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областного правительства. Речь идет, в частности, об индустриальном парке «Черняховск».

"Мы видим развитие индустриального парка «Черняховск» как транспортно-логистического узла, включенного в глобальный проект «Новый шелковый путь» в качестве сухого порта, складского, сортировочного и производственного центра», — заявил генеральный директора корпорации Владимир Зарудный.

Более того, уже 25 сентября 2017 года на станцию Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай в рамках совместного проекта «Объединенной транспортно-логистической компании», созданного РЖД совместно с перевозчиками Белоруссии и Казахстана, и Калининградской железной дорогой.

Russiaindustrialpark.ru Индустриальный парк Черняховск

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Предполагается, что Калининградский маршрут станет дополнением к железнодорожному коридору Достык — Брест для транспортировки грузов из Китая в Европу и обратно. На первом этапе планируется пропуск через Калининград по одному поезду в сутки с последующим наращиванием объемов.

Балтийская солидарность: Литву оштрафовали за козни против Латвии

Еврокомиссия 2 октября приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро за то, что в 2008 году было принято решение разобрать на территории Литвы железнодорожные пути на участке Мажейкяй — Реньге. Об этом говорится в официальном постановлении ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии. Штраф подразумевает также, что Вильнюс должен не только погасить его, но и восстановить разобранный участок.

«То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо», — цитирует слова ответственной за политику в области конкуренции еврокомиссара Маргрет Вестагер пресс-служба ЕК. Как заявил спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, работы начнутся не раньше чем весной 2018 года.

«Решение об обжаловании, о котором первоначально говорилось, на сегодняшний момент не принято, что косвенно говорит о признании Литвой своей ошибки», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер. По ее словам, оправдаться Литве уже не получится.

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Севморпуть без дела не останется

Северный морской путь будет загружен до 2030 года вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такой прогноз 28 сентября опубликовали в Минприроды России.

Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

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Предполагается, что новая грузовая база может появиться в районах Обской губы и Енисейского залива Карского моря. Концентраты цветных и драгоценных металлов планируется перевозить через морские портовые пункты в Дудинке и Певеке.

Однако на сегодняшний момент оценить объемы будущих грузопотоков и рассчитать потребность в тоннаже и типе морского флота для осуществления перевозок и уточнения ледокольного обеспечения проблематично. Фактически на побережье Восточно-Сибирского моря ведется только разработка золоторудного месторождения Майское с сезонным вывозом концентрата в размере 0,1 млн т.